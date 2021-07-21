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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 40
Мені вже зробили щеплення
45%
18
Не можу за станом здоров'я
8%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
15%
6
Ще в роздумах
10%
4
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 20:04

Hotab
Ну 600 тыс от ковида, а больше 70 тыс от алкоголизма и психических болезней. Зображення
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 20:08

  vetka написав:Hotab
Ну 600 тыс от ковида, а больше 70 тыс от алкоголизма и психических болезней. Зображення


+3 тыс алкоголь и +5 тыс психических.
Из +360 избыточных в 2020 году.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 20:10

  Hotab написав:
  fler написав:Но в одном я совершенно уверена - коллективный иммунитет у нас сработал,

Что вы готовы поставить на то,что в Украине больше не будет вспышки Ковид?
Фраза "совершенно уверена" означает гарантии от вас?


С какой радости в Украине больше не будет вспышки Ковид? Кто вам сказал, что коллективный иммунитет вечный :mrgreen:
Ваши фантазии о ставках и гарантиях мне не нравятся, как и любые другие ваши фантазии в мой адрес.. они баном пахнут, поэтому сегодня больше не отвечу вам :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 20:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Кто вам сказал, что коллективный иммунитет вечный

Вы писали, что минимум год, полтора сохраняется иммунитет. Кто-то (не вы?) говорил, что на всю жизнь. В 2021 году гарантируете отсутствие вспышки и высокой смертности во втором полугодии?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 21:45

  Hotab написав:vetka , все гораздо сложнее,чем кажется.
По умолчанию декларация с врачом необходимо. Но слышал истории, что без нее кололись.
Но все факты ширки вносятся в хэлс.ми клиента.

Я через хелси и записывался, и система как бы "знает" что декларации нету и по идее должна развернуть ещё на моменте записи. Жаль что нельзя декларацию удаленно заключить, надо ехать в больницу.
st512
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 21:48

Для Хотаба: вспышка ковид будет после вспышки вакцинации
("как в Израиле, Британии, Забордюром")
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:12

  Вкладчик1234 написав:Для Хотаба: вспышка ковид будет после вспышки вакцинации
("как в Израиле, Британии, Забордюром")

Для вкладчика: в забордюрье и Индии почти нет вакцинации.
Ожидаю вспышку после пылевой бури.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 лип, 2021 22:13, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:12

  IgA написав:
  budivelnik написав:Я заявляю що
Помре 80 000 на момент коли перехворіють усі..
Вже померло 52 тис хоча перехворіло по оптимістичним оцінкам 33%. Всім би Ваш оптимізм
В тому повідомленні яке було чомусь витерте - було пояснення.
Повторю його ще раз
1 При 33% перехворівших - є 50000 смертей,
значить при 100% перехворівших - може бути максимум 150000 смертей
І по барабану яка кількість реальна населення...
2 При цьому на мою думку на момент офіційного закінчення епідемії( яка буде оголошена десь в жовтні 2022 року ІМХО) - загальна кількість смертей від ковіду буде 80000 бо
а - найслабіших ковід вже викосив
б - на протязі цих 1,5 року,вже вироблені досить дієві методи лікування(кисень,розжижувачі крові,вакцинація)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:а - найслабіших ковід вже викосив
б - на протязі цих 1,5 року,вже вироблені досить дієві методи лікування(кисень,розжижувачі крові,вакцинація)

Надо бы поддерживающую телеграмму с постами строителя отправить в Мордор и Индию))


  budivelnik написав:При 33% перехворівших - є 50000 смертей,

В параллельном мире строителя. :lol:
В официальном, где 50 т.смертей, переболело 2.2 млн.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:21

В Індії вже заявляють що перехворіло 50+% країни.....
Беремо і дивимось
Населення Індії=1,366 млрд осіб
Померло від короновірусу 418 000 осіб
При умові що інформація про 50% перехворівших вірна ,летальність
418 000 / 1,366млрд*50%=0,06%....
Ще питання будуть - чи істерика думати заважає?
budivelnik
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