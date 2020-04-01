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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3415341634173418>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 40
Мені вже зробили щеплення
45%
18
Не можу за станом здоров'я
8%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
15%
6
Ще в роздумах
10%
4
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Ще питання будуть - чи істерика думати заважає?

Думаю, что заочный диплом заважає думати.

Избыточная смертность в Индии за время пандемии, по подсчетам американских и индийских экспертов, может составлять почти пять миллионов, и это на порядок больше, чем официальное число смертей от ковида в стране.


По официальной статистике, в Индии от коронавируса умерли 415 тысяч человек, но очень многие специалисты, как и местная пресса, говорят, что власти просто не способны заметить и учесть все смерти от ковида, особенно в сельской местности, где живут сотни миллионов индийцев.



https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/ ... s-57894437



Именно отсутствие нормального образования не даёт работать с одной группой цифр: или официальными, или "оценочные".

Но мы давно привыкли, можно уже не идти за нормальным образованием.

З.Ы. Можно попросить Яму поискать, не было ли 70 лет назад в Индии избыточной рождаемости??
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 лип, 2021 23:05, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:31

  budivelnik написав:а - найслабіших ковід вже викосив
б - на протязі цих 1,5 року,вже вироблені досить дієві методи лікування(кисень,розжижувачі крові,вакцинація)


тільки за 2020 рік і першу хвилю мали 20 тис померлих, а в 2021 без найслабших і дієвим лікуванням і неповний рік за другу хвилю маємо 30 тис. У Вас явно якась своя альтернативна реальність.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:39

  IgA написав:
  budivelnik написав:а - найслабіших ковід вже викосив
б - на протязі цих 1,5 року,вже вироблені досить дієві методи лікування(кисень,розжижувачі крові,вакцинація)
тільки за 2020 рік і першу хвилю мали 20 тис померлих, а в 2021 без найслабших і дієвим лікуванням і неповний рік за другу хвилю маємо 30 тис. У Вас явно якась своя альтернативна реальність.
Ні
У нас практично не було хвиль
дата__смертей наростаючим_______смертей за місяць
01.06.2021 ____ 50857 ____
01.05.2021 ____ 44596 ____ 6261
01.04.2021 ____ 33679 ____ 10917
01.03.2021 ____ 26212 ____ 7467
01.02.2021 ____ 22924 ____ 3288
01.01.2021 ____ 18731 ____ 4193
01.12.2020 ____ 12717 ____ 6014
01.11.2020 ____ 7375 ____ 5342
01.10.2020 ____ 4261 ____ 3114
01.07.2020 ____ 1185 ____ 3076
01.06.2020 ____ 760 ____ 425
01.05.2020 ____ 305 ____ 455
01.04.2020 ____ 23 ____ 282
Як почалось в червні 2020 100+смертей за добу..так і росло до квітня 2021 300+смертей за добу
Повязано це було з тим,що збільшувалась кількість хворих...
Станом на зараз - неперехворівших в рази менше...+є вакцинації для групи в 60+..., а групам 0-50 і так нічого не грозить
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:43

Будівельник, за Індію:

  budivelnik написав:Беремо і дивимось






Пробуй далі (с) :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:53

  budivelnik написав:01.04.2021 ____ 33679 ____ 10917




Кількість померлих в Україні у квітні 2021 року становила 68,62 тисячі осіб, що на 48,5 відсотка (25 тис) більше, ніж у квітні 2020 року, повідомила у п'ятницю, 18 червня Державна служба статистики (Держстат).


https://amp-dw-com.cdn.ampproject.org/v ... a-57957271
10.9тыс vs 25тыс
Эх,диплом заочника. Не дойдет)) ))
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:59

  budivelnik написав:Як почалось в червні 2020 100+смертей за добу..так і росло до квітня 2021 300+смертей за добу
Повязано це було з тим,що збільшувалась кількість хворих...
Станом на зараз - неперехворівших в рази менше...+є вакцинації для групи в 60+..., а групам 0-50 і так нічого не грозить


https://www.worldometers.info/coronavir ... y/ukraine/

Тут на графіках чітко видно 2 хвилі, можливо у Вас своє альтернативне бачення цього терміну.

группа 60+ вакцинована на 10%, перехворілих теж максимум 33%, але дельта штам заразніший за британський, боюсь що в даному випадку плюс на мінус дасть нуль.
І нуль в кращому випадку, більша заразність британського штаму весною леко замінусовала міфічні 50% перехворілих про які на форумі розказували зимою.
Востаннє редагувалось IgA в Сер 21 лип, 2021 23:13, всього редагувалось 1 раз.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 23:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:60+ вакцинована на 10%, перехворілих теж максимум 33%,

Со стариками цифра переболевших увы будет намного меньше. Активная и мобильная молодежь переболела почти вся, особенно городская, они в основном и дали эти 33% (тоже очень условные, никем не подтвержденные).
А старики - это в тех официальных 2.2 млн какую-то часть составляют, которые обратились и сделали тесты.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 23:18

  IgA написав:
  budivelnik написав:Як почалось в червні 2020 100+смертей за добу..так і росло до квітня 2021 300+смертей за добу
Повязано це було з тим,що збільшувалась кількість хворих...
Станом на зараз - неперехворівших в рази менше...+є вакцинації для групи в 60+..., а групам 0-50 і так нічого не грозить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Тут на графіках чітко видно 2 хвилі, можливо у Вас своє альтернативне бачення цього терміну.
группа 60+ вакцинована на 10%, перехворілих теж максимум 33%, але дельта штам заразніший за британський, боюсь що в даному випадку плюс на мінус дасть нуль.
А давайте відійдемо від геометрії і перейдемо до логіки...
1 В липні 2020 року стався 7-кратний ріст з 14 випадків за добу до 100+випадків смерті за добу
2 До травня 2021 року не було жодного місяця , щоб кількість смертей в середньому була меншою ніж 100+...
В квітні 2021 вона сягнула піку в 336+ смертей
В травні 2021 впала до 208+смертей
В червні йдемо на середні 30+ смертей...тобто виходимо на графік червня 2020
Таким чином поки що ми бачили одну хвилю...яка пішла на спад....
3 Якщо наступних 5 місців будемо мати по 30+смертей в добу то на кінець 2021 року вийдемо на 60000 загальна кількість з початку ковіду...
4 Далі що буде творитись в 2022 побачимо
Все залежить від того наскільки провакцинуються група 60+...
Якщо провакцинуютьсяч повністю - про ковід ми будемо згадувати як про різновид якогось пташино/свинного грипу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 23:40

  budivelnik написав:А давайте відійдемо від геометрії і перейдемо до логіки...


Тобто логіка Вам не дозволяє побачити зростання кількості смертей до 200 в день в грудні 2020 перед падінням до 100 в січні. А графік кількості нових хворих за день навіть більш наглядний. А у Вас якщо не було менше 30 смертей в день то нова хвиля не настала, дійсно дещо нетрадиційний підхід.
Але наскільки я розумію ніяких запереченнь тому що нові методи лікування та кількість перехворілих не зупинили зростання нетрадиційної двоголової хвилі навесні 2021 Ви не маєте? Чи для того щоб все це спрацювало потрібно дочекатися кінця хвили?

  budivelnik написав:Якщо провакцинуютьсяч повністю - про ковід ми будемо згадувати як про різновид якогось пташино/свинного грипу.


В Англії та Ізраїлі 60+ провакциновані, але про ковід поки що не забули, продовжують вакцинацію.
Ви б уже визначились, Ви з розумними проти локдауну чи з красивими проти вакцинації? Чи Ви як мавпа - і розумний і красивий.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 01:45

  Вкладчик1234 написав:Для Хотаба: вспышка ковид будет после вспышки вакцинации
("как в Израиле, Британии, Забордюром")

Отравление оксидом графена после вакцинации имеет такие же симптомы как и ковид
andrein
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