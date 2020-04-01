budivelnik написав:Ще питання будуть - чи істерика думати заважає?
Думаю, что заочный диплом заважає думати.
Избыточная смертность в Индии за время пандемии, по подсчетам американских и индийских экспертов, может составлять почти пять миллионов, и это на порядок больше, чем официальное число смертей от ковида в стране.
По официальной статистике, в Индии от коронавируса умерли 415 тысяч человек, но очень многие специалисты, как и местная пресса, говорят, что власти просто не способны заметить и учесть все смерти от ковида, особенно в сельской местности, где живут сотни миллионов индийцев.
budivelnik написав:а - найслабіших ковід вже викосив б - на протязі цих 1,5 року,вже вироблені досить дієві методи лікування(кисень,розжижувачі крові,вакцинація)
тільки за 2020 рік і першу хвилю мали 20 тис померлих, а в 2021 без найслабших і дієвим лікуванням і неповний рік за другу хвилю маємо 30 тис. У Вас явно якась своя альтернативна реальність.
Ні У нас практично не було хвиль дата__смертей наростаючим_______смертей за місяць 01.06.2021 ____ 50857 ____ 01.05.2021 ____ 44596 ____ 6261 01.04.2021 ____ 33679 ____ 10917 01.03.2021 ____ 26212 ____ 7467 01.02.2021 ____ 22924 ____ 3288 01.01.2021 ____ 18731 ____ 4193 01.12.2020 ____ 12717 ____ 6014 01.11.2020 ____ 7375 ____ 5342 01.10.2020 ____ 4261 ____ 3114 01.07.2020 ____ 1185 ____ 3076 01.06.2020 ____ 760 ____ 425 01.05.2020 ____ 305 ____ 455 01.04.2020 ____ 23 ____ 282 Як почалось в червні 2020 100+смертей за добу..так і росло до квітня 2021 300+смертей за добу Повязано це було з тим,що збільшувалась кількість хворих... Станом на зараз - неперехворівших в рази менше...+є вакцинації для групи в 60+..., а групам 0-50 і так нічого не грозить
Кількість померлих в Україні у квітні 2021 року становила 68,62 тисячі осіб, що на 48,5 відсотка (25 тис) більше, ніж у квітні 2020 року, повідомила у п'ятницю, 18 червня Державна служба статистики (Держстат).
budivelnik написав:Як почалось в червні 2020 100+смертей за добу..так і росло до квітня 2021 300+смертей за добу Повязано це було з тим,що збільшувалась кількість хворих... Станом на зараз - неперехворівших в рази менше...+є вакцинації для групи в 60+..., а групам 0-50 і так нічого не грозить
Тут на графіках чітко видно 2 хвилі, можливо у Вас своє альтернативне бачення цього терміну.
группа 60+ вакцинована на 10%, перехворілих теж максимум 33%, але дельта штам заразніший за британський, боюсь що в даному випадку плюс на мінус дасть нуль. І нуль в кращому випадку, більша заразність британського штаму весною леко замінусовала міфічні 50% перехворілих про які на форумі розказували зимою.
Востаннє редагувалось IgA в Сер 21 лип, 2021 23:13, всього редагувалось 1 раз.
IgA написав:60+ вакцинована на 10%, перехворілих теж максимум 33%,
Со стариками цифра переболевших увы будет намного меньше. Активная и мобильная молодежь переболела почти вся, особенно городская, они в основном и дали эти 33% (тоже очень условные, никем не подтвержденные). А старики - это в тех официальных 2.2 млн какую-то часть составляют, которые обратились и сделали тесты.
budivelnik написав:Як почалось в червні 2020 100+смертей за добу..так і росло до квітня 2021 300+смертей за добу Повязано це було з тим,що збільшувалась кількість хворих... Станом на зараз - неперехворівших в рази менше...+є вакцинації для групи в 60+..., а групам 0-50 і так нічого не грозить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Тут на графіках чітко видно 2 хвилі, можливо у Вас своє альтернативне бачення цього терміну. группа 60+ вакцинована на 10%, перехворілих теж максимум 33%, але дельта штам заразніший за британський, боюсь що в даному випадку плюс на мінус дасть нуль.
А давайте відійдемо від геометрії і перейдемо до логіки... 1 В липні 2020 року стався 7-кратний ріст з 14 випадків за добу до 100+випадків смерті за добу 2 До травня 2021 року не було жодного місяця , щоб кількість смертей в середньому була меншою ніж 100+... В квітні 2021 вона сягнула піку в 336+ смертей В травні 2021 впала до 208+смертей В червні йдемо на середні 30+ смертей...тобто виходимо на графік червня 2020 Таким чином поки що ми бачили одну хвилю...яка пішла на спад.... 3 Якщо наступних 5 місців будемо мати по 30+смертей в добу то на кінець 2021 року вийдемо на 60000 загальна кількість з початку ковіду... 4 Далі що буде творитись в 2022 побачимо Все залежить від того наскільки провакцинуються група 60+... Якщо провакцинуютьсяч повністю - про ковід ми будемо згадувати як про різновид якогось пташино/свинного грипу.
budivelnik написав:А давайте відійдемо від геометрії і перейдемо до логіки...
Тобто логіка Вам не дозволяє побачити зростання кількості смертей до 200 в день в грудні 2020 перед падінням до 100 в січні. А графік кількості нових хворих за день навіть більш наглядний. А у Вас якщо не було менше 30 смертей в день то нова хвиля не настала, дійсно дещо нетрадиційний підхід. Але наскільки я розумію ніяких запереченнь тому що нові методи лікування та кількість перехворілих не зупинили зростання нетрадиційної двоголової хвилі навесні 2021 Ви не маєте? Чи для того щоб все це спрацювало потрібно дочекатися кінця хвили?
budivelnik написав:Якщо провакцинуютьсяч повністю - про ковід ми будемо згадувати як про різновид якогось пташино/свинного грипу.
В Англії та Ізраїлі 60+ провакциновані, але про ковід поки що не забули, продовжують вакцинацію. Ви б уже визначились, Ви з розумними проти локдауну чи з красивими проти вакцинації? Чи Ви як мавпа - і розумний і красивий.