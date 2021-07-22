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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3420342134223423> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 40 Мені вже зробили щеплення 45% 18 Не можу за станом здоров'я 8% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 13% 5 Найближчим часом планую вакцинацію 15% 6 Ще в роздумах 10% 4 Всього голосів : 40 Додано: Чет 22 лип, 2021 20:25 budivelnik написав: IgA написав: Ну от, почали з цифр, логіки та порад по боротьбі з епідемією достойних будь-якого таксиста, а коли не вийшло вивести дискусію в сторону обговорення висоти хвиль, виявилось що це лише Ваша точка зору і припущення. Ніяких запереченнь до претензій щодо якості Ваших припущеннь так і не було озвучено. Ну от, почали з цифр, логіки та порад по боротьбі з епідемією достойних будь-якого таксиста, а коли не вийшло вивести дискусію в сторону обговорення висоти хвиль, виявилось що це лише Ваша точка зору і припущення. Ніяких запереченнь до претензій щодо якості Ваших припущеннь так і не було озвучено. Не ображайтесь..але ви самі почали порівнявши мої знання з таксистом...

1 Для мене критерієм істини - є результат.

2 Для досягнення результату - кожен має свої алгоритми

3 Коли я не пояснюючи свої алгоритми - показую досягнутий результат 95% відразу порівнюють мої результати з своїми - відразу скавулять і лізуть зализувати рани в свої нірки.

4 Коли ж я починаю пояснювати алгоритми..тут для примітивів роздольє...вони починають рвати мене на шматки

один рівняннями з косинусами

другий порівняннями з статистикою

третій рівняє мене з таксистами...



В мене питання до цих 95%

Якщо ви такі розумні - чого такі бідні?



ПС

Оповідання про те ,що

негарно хизуватись статками,

чи що тут присутні на порядок успішніші з пенсією в 6000 грн ,

чи з можливістю виставити у якості парі пляшку за 600 грн..і після того здриснути... розповідати не треба..

Як казав Іван Грозний своїм боярам..

я вас ... і наскрізь бачу....

При чому ця фраза стосується тільки тих хто думає,що примітивне анонімне хамство чи тролінг - це признак розуму....



ППС

Хочете мене тут бачити,чи вважаєте що пишу щось цікаве - читайте і спілкуйтесь ...при цьому не забувайте про повагу, бо ви ніки безтілесні. я людина реальна

ВВажаєте що я вас дістав і нічому розумному не навчу..так хто вас тримає-в ігнор мене і все. Не ображайтесь..але ви самі почали порівнявши мої знання з таксистом...1 Для мене критерієм істини - є результат.2 Для досягнення результату - кожен має свої алгоритми3 Коли я не пояснюючи свої алгоритми - показую досягнутий результат 95% відразу порівнюють мої результати з своїми - відразу скавулять і лізуть зализувати рани в свої нірки.4 Коли ж я починаю пояснювати алгоритми..тут для примітивів роздольє...вони починають рвати мене на шматкиодин рівняннями з косинусамидругий порівняннями з статистикоютретій рівняє мене з таксистами...В мене питання до цих 95%Якщо ви такі розумні - чого такі бідні?ПСОповідання про те ,щонегарно хизуватись статками,чи що тут присутні на порядок успішніші з пенсією в 6000 грн ,чи з можливістю виставити у якості парі пляшку за 600 грн..і після того здриснути... розповідати не треба..Як казав Іван Грозний своїм боярам..я вас ... і наскрізь бачу....При чому ця фраза стосується тільки тих хто думає,що примітивне анонімне хамство чи тролінг - це признак розуму....ППСХочете мене тут бачити,чи вважаєте що пишу щось цікаве - читайте і спілкуйтесь ...при цьому не забувайте про повагу, бо ви ніки безтілесні. я людина реальнаВВажаєте що я вас дістав і нічому розумному не навчу..так хто вас тримає-в ігнор мене і все.

Ти знов заєралашив.

Після десятків пояснень тобі.



Коли мова буде про питання заробити статки откремому громадянину, то от тоді і тільки тоді да ще з певним обмеженням ти можеш розмахувати своїм особистим результатом.



Ти ж пхаєш цей "аргумент" усюди.

Це і є єралашик.



І до речі: нічого нового ти не скажеш по цьому питанню. Бо те, що для того, щоб заробити статки, треба, як ти кажеш, багато і важко працювати, ризикувати, банкротіти, відкладати в бізнес (Карпати замість закордону) -- уявляєш, присутні на фінфорумі знають без твоїх повчань.

Адмірал ясен... Ти знов заєралашив.Після десятків пояснень тобі.Коли мова буде про питання заробити статки откремому громадянину, то от тоді і тільки тоді да ще з певним обмеженням ти можеш розмахувати своїм особистим результатом.Ти ж пхаєш цей "аргумент" усюди.Це і є єралашик.І до речі: нічого нового ти не скажеш по цьому питанню. Бо те, що для того, щоб заробити статки, треба, як ти кажеш, багато і важко працювати, ризикувати, банкротіти, відкладати в бізнес (Карпати замість закордону) -- уявляєш, присутні на фінфорумі знають без твоїх повчань.Адмірал ясен... detroytred

Повідомлень: 24460 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1997 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лип, 2021 20:26 budivelnik написав: Важаєте що я вас дістав і нічому розумному не навчу..так хто вас тримає-в ігнор мене і все. Важаєте що я вас дістав і нічому розумному не навчу..так хто вас тримає-в ігнор мене і все.



Вибачаюсь, але закривати очі на пропаганду мракобісся в тому числі Вашого, я не можу, буду по мірі сил та натхнення повертати Вас до реальності. Он вже про швидкомутуючі віруси не згадуєте і то добре.



budivelnik написав: не забувайте про повагу, бо ви ніки безтілесні. не забувайте про повагу, бо



Досить необдумано розраховувати на повагу після таких заяв. Вибачаюсь, але закривати очі на пропаганду мракобісся в тому числі Вашого, я не можу, буду по мірі сил та натхнення повертати Вас до реальності. Он вже про швидкомутуючі віруси не згадуєте і то добре.Досить необдумано розраховувати на повагу після таких заяв. IgA Повідомлень: 591 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лип, 2021 20:43 Re: Эпидемия коронавируса в мире detroytred написав: Бо те, що для того, щоб заробити статки, треба, як ти кажеш, багато і важко працювати, ризикувати, банкротіти, відкладати в бізнес (Карпати замість закордону) -- уявляєш, присутні на фінфорумі знають без твоїх повчань.

Адмірал ясен... Бо те, що для того, щоб заробити статки, треба, як ти кажеш, багато і важко працювати, ризикувати, банкротіти, відкладати в бізнес (Карпати замість закордону) -- уявляєш, присутні на фінфорумі знають без твоїх повчань.Адмірал ясен... 1 Не пенсіонерам на пенсії без додаткових доходів просторікувати про те що і кому ясно.

Мені ясно що цей пенсіонер прогавив свій шанс в економіці і тепер змушений перебиватись ...не пишу що і чим він жує і з ким перебивається..,бо це його дико бісить і він тисне на скаргу а мене банять

Хоча правда очі не повинна колоти.

Правда повинна спонукати його кричати як різаному - слухайтесь будівельника, бо в мене такого вчителя не було і де тепер я і де він...

2 Той хто сам жив на подачки - не в стані зрозуміти...щоб чогось досягнути , треба бути гуру в різних галузях..

Якщо маєш найнятих чи клієнтів чи контрагентів - треба розбиратись в людях..отже психологія повинна бути вищою ніж в тих 95% яких обійшов

Якщо у виробництві використовуються технології/інструменти/матеріали - то й тут повинен бути грамотнішим ( а будівництво це геологія,хімія,фізика, економіка, дизайн в тому числі і промисловий) - і тут знову треба обходити конкурентів..які також недаремно жують свій хліб...

3 Для вкладень вдовгу..треба знати як протидіяти кризам і бути готовим до них..а короновірус це всього-навсього маленький підвид кризи....

А щоб знати як протидіяти чи підготуватись..треба описати реперні точки по часу ,щоб бачити в яку сторону рухається, щоб постійно аналізуючи ситуацію-приймати вірні рішення...отже треба мати неабиякі аналітичні здібності...

Наприклад я здав кафе в оренду під будівельний магазин в лютому 2020....Нагадати коли почався локдаун і скільки він тривав для громадського харчування? А для мене недоотриманий прибуток тільки орендна плата яку я не взяв в повному обсязі коли магазин працював в пів сили.

Питання на засипку

Як багато тут присутніх,можуть заявити що все вищеописане в них краще?

Чи хто ризикне заявити - що 50+% того що я описав - нафіг не потрібне? 1 Не пенсіонерам на пенсії без додаткових доходів просторікувати про те що і кому ясно.Мені ясно що цей пенсіонер прогавив свій шанс в економіці і тепер змушений перебиватись ...не пишу що і чим він жує і з ким перебивається..,бо це його дико бісить і він тисне на скаргу а мене банятьХоча правда очі не повинна колоти.Правда повинна спонукати його кричати як різаному -2 Той хто сам жив на подачки - не в стані зрозуміти...щоб чогось досягнути , треба бути гуру в різних галузях..Якщо маєш найнятих чи клієнтів чи контрагентів - треба розбиратись в людях..отже психологія повинна бути вищою ніж в тих 95% яких обійшовЯкщо у виробництві використовуються технології/інструменти/матеріали - то й тут повинен бути грамотнішим ( а будівництво це геологія,хімія,фізика, економіка, дизайн в тому числі і промисловий) - і тут знову треба обходити конкурентів..які також недаремно жують свій хліб...3 Для вкладень вдовгу..треба знати як протидіяти кризам і бути готовим до них..а короновірус це всього-навсього маленький підвид кризи....А щоб знати як протидіяти чи підготуватись..треба описати реперні точки по часу ,щоб бачити в яку сторону рухається, щоб постійно аналізуючи ситуацію-приймати вірні рішення...отже треба мати неабиякі аналітичні здібності...Наприклад я здав кафе в оренду під будівельний магазин в лютому 2020....Нагадати коли почався локдаун і скільки він тривав для громадського харчування? А для мене недоотриманий прибуток тільки орендна плата яку я не взяв в повному обсязі коли магазин працював в пів сили.Питання на засипку budivelnik

Заблокований Повідомлень: 24685 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2646 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лип, 2021 21:53 Будівельник

Ти замість того, щоб генерити несінитниці, краще поясни на наявне зауваження опонента -- відносно користування тобою різними даними.



Чим тебе показник (надлишкова смертність в одному з місяців до кінця року) не влаштував?

Бо ти перекинувся на офіційні смерті від Ковіду. Показник, який дуже сумнівний в наших реаліях - розтулмачив тобі свій погляд опонент.



До речі, це він дуже ризикував, пропонуючи тобі таке парі.

Ти ж згідно своїх попередніх твердженнь практично не ризикуєш!



Людина тобі на рівному місці пляшку запропонувала, ти ж замість скористатися своє почав пропонувати.

Да ще таке, що йде врозріз думкам опонента *Якби наш прапорщик був готовий до сприйняття,він давно б зрозумів, що є чимало країн,де влада особливо то не втомлює себе точними розрахунками та багаточисленими тестами. Це, в першу чергу, дорого. І не завжди доцільно витрачати ці гроші. По великому рахунку, таким країнам не особливо то і важливо знати точно, скільки перехворіло чи померло від ковід,важливіше витратити кошти на порятунок тих,кого це можливо зробити.

Така ситуація в багатьох бідних країнах . Ні Україна, ні Індія не виняток. Дурноваті люди будують на цифрах Індії чи України свої розрахунки, мабуть думають, що там люди якісь чарівні, і гинути не хочуть. *.



Тобто ти запропонував те, що суперечить думці опонента, він звісно не погоджується.

Ти ж голосиш, що він злився.

Це абсурд!!!



Він тобі - згідно твоїх думок.

Ти йому - навпаки.

Зрозумів у чому різниця між вашими обома відмовами?! detroytred

Повідомлень: 24460 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1997 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лип, 2021 21:59 Re: Эпидемия коронавируса в мире Hotab написав: budivelnik , попытка сохранения лица при плохой игре.

Украина на сегодня уже потеряла из-за Ковид более 100 тыс человек. Это то,чего не было много лет до этого.

Сегодня и сейчас,когда почти стих Ковид, Украина не теряет почти никого. Смертность +- пришла в норму. В многолетнюю. Подтверждение увидим через время, когда укрстат даст данные. (Совпадение? Не думаю).

Строитель уверяет,что все плохое позади. И правда, сейчас хорошие показатели.

Так почему же он мочит памперс, и не готов обещать, что мы не пойдем в зону потерь украинцев снова?? Он же убежден, все уже будет +- ок?))

Писяется)))

Предлагает глупости, которые зависят от количества тестирований. (а с ними у нас традиционно беда,с чем он сам и согласен) Ну понятно, трус. , попытка сохранения лица при плохой игре.Украина на сегодня уже потеряла из-за Ковид более 100 тыс человек. Это то,чего не было много лет до этого.Сегодня и сейчас,когда почти стих Ковид, Украина не теряет почти никого. Смертность +- пришла в норму. В многолетнюю. Подтверждение увидим через время, когда укрстат даст данные. (Совпадение? Не думаю).Строитель уверяет,что все плохое позади. И правда, сейчас хорошие показатели.Так почему же он мочит памперс, и не готов обещать, что мы не пойдем в зону потерь украинцев снова?? Он же убежден, все уже будет +- ок?))Писяется)))Предлагает глупости, которые зависят от количества тестирований. (а с ними у нас традиционно беда,с чем он сам и согласен) Ну понятно, трус. Забздел проиграть двадцатку бакинских рублей, коммерсант хренов

Жму краба , Хотаб! Ловко его в лужу посадили, нищеброда коммерсанта.



П.С. Помнится, когда я проиграл пари с lapay, выполнил свое обещание, и на 10$ купил икры перед Новым годом для раненых в госпиталь. ( таково было пожелание победителя) Забздел проиграть двадцатку бакинских рублей, коммерсант хреновЖму краба , Хотаб! Ловко его в лужу посадили, нищеброда коммерсанта.П.С. Помнится, когда я проиграл пари с lapay, выполнил свое обещание, и на 10$ купил икры перед Новым годом для раненых в госпиталь. ( таково было пожелание победителя) Binimovich Повідомлень: 4121 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лип, 2021 22:16 budivelnik написав: Я задам багато питань

Але хотілось би не тільки щоб ви з надутими щоками щось тут писали про мутації..а й просто опустились на рівень аудиторії і відповіли зрозумілими реченнями на поставлені запитання

Я задам багато питаньАле хотілось би не тільки щоб ви з надутими щоками щось тут писали про мутації..а й просто опустились на рівень аудиторії і відповіли зрозумілими реченнями на поставлені запитання



Що мені робити та писати я вирішу і без Ваших порад.



budivelnik написав: Ви ризикнете заявити, що найкращим варіантом вакцинування( але при цьому найважчим і найдорожчим) було б попереднє визначення наявності імунітету? і в того в кого імунітет від ковіду наявний - того не вакцинувати? Ви ризикнете заявити, що найкращим варіантом вакцинування( але при цьому найважчим і найдорожчим) було б попереднє визначення наявності імунітету? і в того в кого імунітет від ковіду наявний - того не вакцинувати?

Щось мені підказує що будівельник не хоче вакцинуватися і сублімує це переводячи стрілки на пенсіонерів. Не треба цього соромитись, беріть приклад з флер та ями, вони чесно пишуть що не хочуть вакцинуватися бо не довіряють вакцині.

До речі що Вам пенсіонери зробили? Просто якась класова ненависть до них. Типу жирують на Ваші податки та вчать Вас як жити? Що мені робити та писати я вирішу і без Ваших порад.Щось мені підказує що будівельник не хоче вакцинуватися і сублімує це переводячи стрілки на пенсіонерів. Не треба цього соромитись, беріть приклад з флер та ями, вони чесно пишуть що не хочуть вакцинуватися бо не довіряють вакцині.До речі що Вам пенсіонери зробили? Просто якась класова ненависть до них. Типу жирують на Ваші податки та вчать Вас як жити? IgA Повідомлень: 591 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лип, 2021 22:16 fler написав: Я не предполагала 2% ковидных смертей в Украине, то вы меня так поняли и ответили, что надеетесь на 1%. Я не предполагала 2% ковидных смертей в Украине, то вы меня так поняли и ответили, что надеетесь на 1%.



Абсолютно не важно, о какой стране вы предполагали 2% . Или может в среднем по миру. При любом раскладе , имхо,вы заблуждаетесь, что это "не такая страшная болезнь". С 2-мя процентами, которые вы предположили, это много. Это основа .Остальные ваши безинтеллектуальные вспышки типа "наверное он думает о 2%" , или как там? говорят лишь о вашей ущербности. Любому челу со стороны видно,кто предполагал 2%, а кто это развеивал. В угоду невменяшке со стройки вы готовы урониться. Вы точно думаете, что кто-то это не видит?

Зачем вам это, Флер? Вы же девушка (с) Абсолютно не важно, о какой стране вы предполагали 2% . Или может в среднем по миру. При любом раскладе , имхо,вы заблуждаетесь, что это "не такая страшная болезнь". С 2-мя процентами, которые вы предположили, это много. Это основа .Остальные ваши безинтеллектуальные вспышки типа "наверное он думает о 2%" , или как там? говорят лишь о вашей ущербности. Любому челу со стороны видно,кто предполагал 2%, а кто это развеивал. В угоду невменяшке со стройки вы готовы урониться. Вы точно думаете, что кто-то это не видит?Зачем вам это, Флер? Вы же девушка (с) Hotab

Заблокований Повідомлень: 4249 З нами з: 15.02.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 1325 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лип, 2021 22:30 andrein написав: Вкладчик1234 написав: Для Хотаба: вспышка ковид будет после вспышки вакцинации

("как в Израиле, Британии, Забордюром") Для Хотаба: вспышка ковид будет после вспышки вакцинации("как в Израиле, Британии, Забордюром")

Отравление оксидом графена после вакцинации имеет такие же симптомы как и ковид Отравление оксидом графена после вакцинации имеет такие же симптомы как и ковид

Особенно легко это замечается при пропуске очередной дозы галоперидола. Особенно легко это замечается при пропуске очередной дозы галоперидола. ЛАД 2 Повідомлень: 19068 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4786 раз. Подякували: 4434 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лип, 2021 22:48 budivelnik написав: Фіксуємо три моїх цифри

1 Максиму смертей від ковіду ,навіть теоретично може бути всього 150 000... Фіксуємо три моїх цифри1 Максиму смертей від ковіду ,навіть теоретично може бути всього 150 000...





2 Загальна кількість смертей від ковіду станом

на 31-12-2021 року буде меншою від 70 000

на 30-10-2021 року буде меншою від 80 000

ЛАД 2 Повідомлень: 19068 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4786 раз. Подякували: 4434 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лип, 2021 23:01 IgA написав: ЛАД написав: Всего 6000 человек и неизвестно, как они отбирались. Всего 6000 человек и неизвестно, как они отбирались.



6 тыс для репрезентативной выборки вполне достаточно, но вот как они отбирались вопрос хороший. Синево на правильно выборке еще год назад 50% переболевших показывал. 6 тыс для репрезентативной выборки вполне достаточно, но вот как они отбирались вопрос хороший. Синево на правильно выборке еще год назад 50% переболевших показывал.

Я, собственно, о качестве отбора и писал. 6000, действительно, вполне приличная выборка. Просто при такой выборке легче получить желаемые кому-нибудь результаты. Сделать это на выборке 60 тыс значительно сложнее. Я, собственно, о качестве отбора и писал. 6000, действительно, вполне приличная выборка. Просто при такой выборке легче получить желаемые кому-нибудь результаты. Сделать это на выборке 60 тыс значительно сложнее. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 22 лип, 2021 23:01, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19068 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4786 раз. Подякували: 4434 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3420342134223423> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7575 2253921

ЛОБ Чет 22 лип, 2021 18:18