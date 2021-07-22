IgA написав:Ну от, почали з цифр, логіки та порад по боротьбі з епідемією достойних будь-якого таксиста, а коли не вийшло вивести дискусію в сторону обговорення висоти хвиль, виявилось що це лише Ваша точка зору і припущення. Ніяких запереченнь до претензій щодо якості Ваших припущеннь так і не було озвучено.
Не ображайтесь..але ви самі почали порівнявши мої знання з таксистом... 1 Для мене критерієм істини - є результат. 2 Для досягнення результату - кожен має свої алгоритми 3 Коли я не пояснюючи свої алгоритми - показую досягнутий результат 95% відразу порівнюють мої результати з своїми - відразу скавулять і лізуть зализувати рани в свої нірки. 4 Коли ж я починаю пояснювати алгоритми..тут для примітивів роздольє...вони починають рвати мене на шматки один рівняннями з косинусами другий порівняннями з статистикою третій рівняє мене з таксистами...
В мене питання до цих 95% Якщо ви такі розумні - чого такі бідні?
ПС Оповідання про те ,що негарно хизуватись статками, чи що тут присутні на порядок успішніші з пенсією в 6000 грн , чи з можливістю виставити у якості парі пляшку за 600 грн..і після того здриснути... розповідати не треба.. Як казав Іван Грозний своїм боярам.. я вас ... і наскрізь бачу.... При чому ця фраза стосується тільки тих хто думає,що примітивне анонімне хамство чи тролінг - це признак розуму....
ППС Хочете мене тут бачити,чи вважаєте що пишу щось цікаве - читайте і спілкуйтесь ...при цьому не забувайте про повагу, бо ви ніки безтілесні. я людина реальна ВВажаєте що я вас дістав і нічому розумному не навчу..так хто вас тримає-в ігнор мене і все.
Ти знов заєралашив. Після десятків пояснень тобі.
Коли мова буде про питання заробити статки откремому громадянину, то от тоді і тільки тоді да ще з певним обмеженням ти можеш розмахувати своїм особистим результатом.
Ти ж пхаєш цей "аргумент" усюди. Це і є єралашик.
І до речі: нічого нового ти не скажеш по цьому питанню. Бо те, що для того, щоб заробити статки, треба, як ти кажеш, багато і важко працювати, ризикувати, банкротіти, відкладати в бізнес (Карпати замість закордону) -- уявляєш, присутні на фінфорумі знають без твоїх повчань. Адмірал ясен...
detroytred написав:Бо те, що для того, щоб заробити статки, треба, як ти кажеш, багато і важко працювати, ризикувати, банкротіти, відкладати в бізнес (Карпати замість закордону) -- уявляєш, присутні на фінфорумі знають без твоїх повчань. Адмірал ясен...
1 Не пенсіонерам на пенсії без додаткових доходів просторікувати про те що і кому ясно. Мені ясно що цей пенсіонер прогавив свій шанс в економіці і тепер змушений перебиватись ...не пишу що і чим він жує і з ким перебивається..,бо це його дико бісить і він тисне на скаргу а мене банять Хоча правда очі не повинна колоти. Правда повинна спонукати його кричати як різаному - слухайтесь будівельника, бо в мене такого вчителя не було і де тепер я і де він... 2 Той хто сам жив на подачки - не в стані зрозуміти...щоб чогось досягнути , треба бути гуру в різних галузях.. Якщо маєш найнятих чи клієнтів чи контрагентів - треба розбиратись в людях..отже психологія повинна бути вищою ніж в тих 95% яких обійшов Якщо у виробництві використовуються технології/інструменти/матеріали - то й тут повинен бути грамотнішим ( а будівництво це геологія,хімія,фізика, економіка, дизайн в тому числі і промисловий) - і тут знову треба обходити конкурентів..які також недаремно жують свій хліб... 3 Для вкладень вдовгу..треба знати як протидіяти кризам і бути готовим до них..а короновірус це всього-навсього маленький підвид кризи.... А щоб знати як протидіяти чи підготуватись..треба описати реперні точки по часу ,щоб бачити в яку сторону рухається, щоб постійно аналізуючи ситуацію-приймати вірні рішення...отже треба мати неабиякі аналітичні здібності... Наприклад я здав кафе в оренду під будівельний магазин в лютому 2020....Нагадати коли почався локдаун і скільки він тривав для громадського харчування? А для мене недоотриманий прибуток тільки орендна плата яку я не взяв в повному обсязі коли магазин працював в пів сили. Питання на засипку Як багато тут присутніх,можуть заявити що все вищеописане в них краще? Чи хто ризикне заявити - що 50+% того що я описав - нафіг не потрібне?
Будівельник Ти замість того, щоб генерити несінитниці, краще поясни на наявне зауваження опонента -- відносно користування тобою різними даними.
Чим тебе показник (надлишкова смертність в одному з місяців до кінця року) не влаштував? Бо ти перекинувся на офіційні смерті від Ковіду. Показник, який дуже сумнівний в наших реаліях - розтулмачив тобі свій погляд опонент.
До речі, це він дуже ризикував, пропонуючи тобі таке парі. Ти ж згідно своїх попередніх твердженнь практично не ризикуєш!
Людина тобі на рівному місці пляшку запропонувала, ти ж замість скористатися своє почав пропонувати. Да ще таке, що йде врозріз думкам опонента *Якби наш прапорщик був готовий до сприйняття,він давно б зрозумів, що є чимало країн,де влада особливо то не втомлює себе точними розрахунками та багаточисленими тестами. Це, в першу чергу, дорого. І не завжди доцільно витрачати ці гроші. По великому рахунку, таким країнам не особливо то і важливо знати точно, скільки перехворіло чи померло від ковід,важливіше витратити кошти на порятунок тих,кого це можливо зробити. Така ситуація в багатьох бідних країнах . Ні Україна, ні Індія не виняток. Дурноваті люди будують на цифрах Індії чи України свої розрахунки, мабуть думають, що там люди якісь чарівні, і гинути не хочуть. *.
Тобто ти запропонував те, що суперечить думці опонента, він звісно не погоджується. Ти ж голосиш, що він злився. Це абсурд!!!
Він тобі - згідно твоїх думок. Ти йому - навпаки. Зрозумів у чому різниця між вашими обома відмовами?!
Hotab написав:budivelnik , попытка сохранения лица при плохой игре. Украина на сегодня уже потеряла из-за Ковид более 100 тыс человек. Это то,чего не было много лет до этого. Сегодня и сейчас,когда почти стих Ковид, Украина не теряет почти никого. Смертность +- пришла в норму. В многолетнюю. Подтверждение увидим через время, когда укрстат даст данные. (Совпадение? Не думаю). Строитель уверяет,что все плохое позади. И правда, сейчас хорошие показатели. Так почему же он мочит памперс, и не готов обещать, что мы не пойдем в зону потерь украинцев снова?? Он же убежден, все уже будет +- ок?)) Писяется))) Предлагает глупости, которые зависят от количества тестирований. (а с ними у нас традиционно беда,с чем он сам и согласен) Ну понятно, трус.
Забздел проиграть двадцатку бакинских рублей, коммерсант хренов Жму краба , Хотаб! Ловко его в лужу посадили, нищеброда коммерсанта.
П.С. Помнится, когда я проиграл пари с lapay, выполнил свое обещание, и на 10$ купил икры перед Новым годом для раненых в госпиталь. ( таково было пожелание победителя)
budivelnik написав:Я задам багато питань Але хотілось би не тільки щоб ви з надутими щоками щось тут писали про мутації..а й просто опустились на рівень аудиторії і відповіли зрозумілими реченнями на поставлені запитання
Що мені робити та писати я вирішу і без Ваших порад.
budivelnik написав:Ви ризикнете заявити, що найкращим варіантом вакцинування( але при цьому найважчим і найдорожчим) було б попереднє визначення наявності імунітету? і в того в кого імунітет від ковіду наявний - того не вакцинувати?
Щось мені підказує що будівельник не хоче вакцинуватися і сублімує це переводячи стрілки на пенсіонерів. Не треба цього соромитись, беріть приклад з флер та ями, вони чесно пишуть що не хочуть вакцинуватися бо не довіряють вакцині. До речі що Вам пенсіонери зробили? Просто якась класова ненависть до них. Типу жирують на Ваші податки та вчать Вас як жити?
fler написав:Я не предполагала 2% ковидных смертей в Украине, то вы меня так поняли и ответили, что надеетесь на 1%.
Абсолютно не важно, о какой стране вы предполагали 2% . Или может в среднем по миру. При любом раскладе , имхо,вы заблуждаетесь, что это "не такая страшная болезнь". С 2-мя процентами, которые вы предположили, это много. Это основа .Остальные ваши безинтеллектуальные вспышки типа "наверное он думает о 2%" , или как там? говорят лишь о вашей ущербности. Любому челу со стороны видно,кто предполагал 2%, а кто это развеивал. В угоду невменяшке со стройки вы готовы урониться. Вы точно думаете, что кто-то это не видит? Зачем вам это, Флер? Вы же девушка (с)
ЛАД написав:Всего 6000 человек и неизвестно, как они отбирались.
6 тыс для репрезентативной выборки вполне достаточно, но вот как они отбирались вопрос хороший. Синево на правильно выборке еще год назад 50% переболевших показывал.
Я, собственно, о качестве отбора и писал. 6000, действительно, вполне приличная выборка. Просто при такой выборке легче получить желаемые кому-нибудь результаты. Сделать это на выборке 60 тыс значительно сложнее.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 22 лип, 2021 23:01, всього редагувалось 1 раз.