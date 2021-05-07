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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3420342134223423

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 40
Мені вже зробили щеплення
45%
18
Не можу за станом здоров'я
8%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
13%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
15%
6
Ще в роздумах
10%
4
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 23:01

7 мая 2021
По данным Университета Джонса Хопкинса, который в своих подсчетах использует официальные сведения из разных стран мира, за время пандемии коронавирусом переболело 156 млн человек и более 3,2 млн умерли.

Однако ученые из Университета Вашингтона обнародовали исследование, согласно которому общая статистика смертности в мире в два раза превышает официальную, то есть число умерших почти повсеместно подсчитывается неправильно. В научной работе утверждается, что общее число людей, скончавшихся от Covid-19, составляет не менее 6,9 млн.

Например, США сообщают о 570 с лишним тысячах умерших с марта прошлого года, а на самом деле их около 900 тысяч, утверждают в Университете Вашингтона. Реальная статистика в Индии почти в три раза выше официальной, а в России умерли не 109 тыс. человек, как сообщается официально, а 593 тысячи, считают американские ученые.
https://www.bbc.com/russian/news-57021368
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 23:06

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:Хотаб, мне статус не позволяет делать прогнозы на кофейной гуще

Вот потому, мадам,удержитесь от фраз " Я убеждена, что Украина получила массовый иммунитет" Потому что гарантировать отсутствие эпидемии и высокой смертности (а для этого необходим массовый иммунитет) вы отказываетесь. Потому сидите тихо. :D


Тут граємо, тут не граємо, тут рибку загортаємо :D
Зайдем с другой стороны - авось клюнет :wink: Чем вы объясните малое кол-во заболевших в Украине с конца мая 2021 по сейчас? Моя версия - работает коллективный иммунитет. Как долго он еще поработает - не скажу, т.к. нет релевантных данных о переболевших за март-июль 2020 и январь-апрель 2021. Ждем вашу версию.

Чем Вы объясните заметный спад заболеваемости в феврале 2021?
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 23:22

  IgA написав:......
До речі що Вам пенсіонери зробили? Просто якась класова ненависть до них. Типу жирують на Ваші податки та вчать Вас як жити?

Естественно! Живут за его налоги, да ещё вякают!
Само собой и деньги жалко, заработанные сегодня тяжким трудом по сдаче кафе в аренду.
ЛАД
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