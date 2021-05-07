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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3420342134223423 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.2 5 40 Мені вже зробили щеплення 45% 18 Не можу за станом здоров'я 8% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 13% 5 Найближчим часом планую вакцинацію 15% 6 Ще в роздумах 10% 4 Всього голосів : 40 Додано: Чет 22 лип, 2021 23:01

По данным Университета Джонса Хопкинса, который в своих подсчетах использует официальные сведения из разных стран мира, за время пандемии коронавирусом переболело 156 млн человек и более 3,2 млн умерли.



Однако ученые из Университета Вашингтона обнародовали исследование, согласно которому общая статистика смертности в мире в два раза превышает официальную, то есть число умерших почти повсеместно подсчитывается неправильно. В научной работе утверждается, что общее число людей, скончавшихся от Covid-19, составляет не менее 6,9 млн.



Например, США сообщают о 570 с лишним тысячах умерших с марта прошлого года, а на самом деле их около 900 тысяч, утверждают в Университете Вашингтона. Реальная статистика в Индии почти в три раза выше официальной, а в России умерли не 109 тыс. человек, как сообщается официально, а 593 тысячи, считают американские ученые.

https://www.bbc.com/russian/news-57021368 7 мая 2021По данным Университета Джонса Хопкинса, который в своих подсчетах использует официальные сведения из разных стран мира, за время пандемии коронавирусом переболело 156 млн человек и более 3,2 млн умерли.Однако ученые из Университета Вашингтона обнародовали исследование, согласно которому общая статистика смертности в мире в два раза превышает официальную, то есть число умерших почти повсеместно подсчитывается неправильно. В научной работе утверждается, что общее число людей, скончавшихся от Covid-19, составляет не менее 6,9 млн.Например, США сообщают о 570 с лишним тысячах умерших с марта прошлого года, а на самом деле их около 900 тысяч, утверждают в Университете Вашингтона. Реальная статистика в Индии почти в три раза выше официальной, а в России умерли не 109 тыс. человек, как сообщается официально, а 593 тысячи, считают американские ученые. detroytred

Повідомлень: 24460 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1997 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лип, 2021 23:06 fler написав: Hotab написав: fler написав: Хотаб, мне статус не позволяет делать прогнозы на кофейной гуще Хотаб, мне статус не позволяет делать прогнозы на кофейной гуще

Вот потому, мадам,удержитесь от фраз " Я убеждена, что Украина получила массовый иммунитет" Потому что гарантировать отсутствие эпидемии и высокой смертности (а для этого необходим массовый иммунитет) вы отказываетесь. Потому сидите тихо. Вот потому, мадам,удержитесь от фраз " Я убеждена, что Украина получила массовый иммунитет" Потому что гарантировать отсутствие эпидемии и высокой смертности (а для этого необходим массовый иммунитет) вы отказываетесь. Потому сидите тихо.



Тут граємо, тут не граємо, тут рибку загортаємо

Зайдем с другой стороны - авось клюнет Чем вы объясните малое кол-во заболевших в Украине с конца мая 2021 по сейчас? Моя версия - работает коллективный иммунитет. Как долго он еще поработает - не скажу, т.к. нет релевантных данных о переболевших за март-июль 2020 и январь-апрель 2021. Ждем вашу версию. Тут граємо, тут не граємо, тут рибку загортаємоЗайдем с другой стороны - авось клюнетЧем вы объясните малое кол-во заболевших в Украине с конца мая 2021 по сейчас? Моя версия - работает коллективный иммунитет. Как долго он еще поработает - не скажу, т.к. нет релевантных данных о переболевших за март-июль 2020 и январь-апрель 2021. Ждем вашу версию.

Чем Вы объясните заметный спад заболеваемости в феврале 2021? Чем Вы объясните заметный спад заболеваемости в феврале 2021? ЛАД 2 Повідомлень: 19068 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4786 раз. Подякували: 4434 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лип, 2021 23:22 IgA написав: ......

До речі що Вам пенсіонери зробили? Просто якась класова ненависть до них. Типу жирують на Ваші податки та вчать Вас як жити? ......До речі що Вам пенсіонери зробили? Просто якась класова ненависть до них. Типу жирують на Ваші податки та вчать Вас як жити?

Естественно! Живут за его налоги, да ещё вякают!

Само собой и деньги жалко, заработанные сегодня тяжким трудом по сдаче кафе в аренду. Естественно! Живут за его налоги, да ещё вякают!Само собой и деньги жалко, заработанные сегодня тяжким трудом по сдаче кафе в аренду. ЛАД 2 Повідомлень: 19068 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4786 раз. Подякували: 4434 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3420342134223423 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7575 2253960

ЛОБ Чет 22 лип, 2021 18:18