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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 06:37
Успехи вакцинацииhttps://www.government.nl/topics/corona ... list-entry
Safe countries/regions outside the EU/Schengen area
- Ukraine (from 22 July onwards)
List of very high risk areas where there is a virus variant of concern
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vitaliy_berdinskikh
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Чет 22 лип, 2021 18:18
ЛОБ