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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3418341934203421

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42
Мені вже зробили щеплення
43%
18
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
7
Ще в роздумах
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 06:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Успехи вакцинации

https://www.government.nl/topics/corona ... list-entry

Safe countries/regions outside the EU/Schengen area
  • Ukraine (from 22 July onwards)
List of very high risk areas where there is a virus variant of concern
  • United Kingdom

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vitaliy_berdinskikh
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ЛОБ

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