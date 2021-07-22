RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3419342034213422>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42
Мені вже зробили щеплення
43%
18
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
7
Ще в роздумах
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 06:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Успехи вакцинации

https://www.government.nl/topics/corona ... list-entry

Safe countries/regions outside the EU/Schengen area
  • Ukraine (from 22 July onwards)
List of very high risk areas where there is a virus variant of concern
  • United Kingdom

:roll:
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4817
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:33

  Hotab написав:
  fler написав:Я не предполагала 2% ковидных смертей в Украине, то вы меня так поняли и ответили, что надеетесь на 1%.


Абсолютно не важно, о какой стране вы предполагали 2% . Или может в среднем по миру. При любом раскладе , имхо,вы заблуждаетесь, что это "не такая страшная болезнь". С 2-мя процентами, которые вы предположили, это много. Это основа .

Не я предположила, а ворлдометр утверждает.
Цыплят по осени считают. Подождем :wink:
Я не ожидаю в Украине 2%, если что - ни осенью, ни за все время. Зображення
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 07.08.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:10

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:Я не предполагала 2% ковидных смертей в Украине, то вы меня так поняли и ответили, что надеетесь на 1%.


Абсолютно не важно, о какой стране вы предполагали 2% . Или может в среднем по миру. При любом раскладе , имхо,вы заблуждаетесь, что это "не такая страшная болезнь". С 2-мя процентами, которые вы предположили, это много. Это основа .

Не я предположила, а ворлдометр утверждает.
Цыплят по осени считают. Подождем :wink:
Я не ожидаю в Украине 2%, если что - ни осенью, ни за все время. Зображення

Ви в тому повідомленні застосували показник 2% на підставі даних ворлдометру.
А чи стверджували Ви разом з ним, чи припускали згідно нього -- обирайте самі.

Незрозуміло чому Ви сперечаєтесь-то в цьому питанні?
Хотаб отримав аргументацію двома відсотками від Вас. Ви їх застосували в своїй аргументації.
Як мінімум, з припущенням, що вона вірна. Як максимум, з погодженням, що вона вірна.
Опонент обрав найм'яіший варіант - припускали.

Ви оперували цими даними...
А не розмістили в якості для обговорення.

До речі, на Ковід реагують, як на загрозу, не дивлячись на таку низьку легальність, з наступної причини --- масовість.
Летальність низька, але масовість велика.
На відміну від хвороб, в яких легальність суттєво вища, але масовість менша.

Будівельник, як завжди, вихоплює частину картинки, яка йому ліпше, і застосовує для свого єралашику. В даному випадку - низьку летальність.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24460
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1997 раз.
Подякували: 3216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:29

За первое полугодие только в одном Лондонском аэропорту Хитроу народ потратил на ПЦР тесты 520 млн долларов.
Еще раз, в одном из всего мира. Отличная бизнес модель
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14974
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8114 раз.
Подякували: 3924 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:01

  detroytred написав:
  fler написав:
  Hotab написав:Абсолютно не важно, о какой стране вы предполагали 2% . Или может в среднем по миру. При любом раскладе , имхо,вы заблуждаетесь, что это "не такая страшная болезнь". С 2-мя процентами, которые вы предположили, это много. Это основа .

Не я предположила, а ворлдометр утверждает.
Я не ожидаю в Украине 2%, если что - ни осенью, ни за все время.

Ви в тому повідомленні застосували показник 2% на підставі даних ворлдометру.
А чи стверджували Ви разом з ним, чи припускали згідно нього -- обирайте самі.
Незрозуміло чому Ви сперечаєтесь-то в цьому питанні?


Сперечаюся, тому що зміст мого повідомлення було викривлено так, ніби я вважаю, що летальність від ковіду 2% для України - це мало.
Насправді, моя думка - інша. Летальність від ковіду 2% у світовому масштабі, де кількість населення постійно зростає - це небагато, а 2% в Україні, де кількість населення стрімко скорочується - це чимало.
Хотаб вважає, що я помиляюся, вважаючи, що ковід - не така страшна хвороба. Я дійсно вважаю, що ковід не є страшною хворобою, адже його переносять безсимптомно і легко понад 80% людей, який би він не був заразний. Помиляюся чи ні побачимо восени.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 07.08.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:12

  fler написав:......
Сперечаюся, тому що зміст мого повідомлення було викривлено так, ніби я вважаю, що летальність від ковіду 2% для України - це мало.
Насправді, моя думка - інша. Летальність від ковіду 2% у світовому масштабі, де кількість населення постійно зростає - це небагато, а 2% в Україні, де кількість населення стрімко скорочується - це чимало.
Хотаб вважає, що я помиляюся, вважаючи, що ковід - не така страшна хвороба. Я дійсно вважаю, що ковід не є страшною хворобою, адже його переносять безсимптомно і легко понад 80% людей, який би він не був заразний. Помиляюся чи ні побачимо восени.

Всё же противоречие.
Если Вы считаете, что для Украины 2% или даже 1% это много, то Вы должны признавать, что это страшная болезнь. (Замечу, я ковид страшной болезнью не считаю. Это, конечно, не средневековая чума, которая выкашивала Европу. Но признаю серьёзность эпидемии).

P.s. Всё же интересно, чем Вы объясняете заметный спад заболеваемости в феврале?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19067
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4785 раз.
Подякували: 4433 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:22

  andrein написав:
  Вкладчик1234 написав:Для Хотаба: вспышка ковид будет после вспышки вакцинации
("как в Израиле, Британии, Забордюром")

Отравление оксидом графена после вакцинации имеет такие же симптомы как и ковид

Особенно легко это замечается при пропуске очередной дозы галоперидола.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19067
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4785 раз.
Подякували: 4433 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:57

  ЛАД написав:Всё же противоречие.
Если Вы считаете, что для Украины 2% или даже 1% это много, то Вы должны признавать, что это страшная болезнь.

Тогда сердечно-сосудистые – это у нас эпидемия? Ведь на них припадает болем 50% от общего числа умерших :roll:

  ЛАД написав:Замечу, я ковид страшной болезнью не считаю. Это, конечно, не средневековая чума, которая выкашивала Европу. Но признаю серьёзность эпидемии.

У вас противоречия нет, конечно. Не страшная болезнь привела к серьезной эпидемии, все логично :mrgreen:

  ЛАД написав:P.s. Всё же интересно, чем Вы объясняете заметный спад заболеваемости в феврале?

На коротком промежутке, как 28 дней февраля, закономерность и циркуляция ОРВИ может иметь слабое проявление, обусловленное ситуативным совпадением нескольких факторов, напр.:
- люди мало тестировались
- меньше контактировали, как обычно это происходит после новогодних праздников
- может погода была «антиковидная», хотя этого я уже не помню..
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 07.08.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:13

  ЛАД написав:
  fler написав:Летальність від ковіду 2% у світовому масштабі, де кількість населення постійно зростає - це небагато, а 2% в Україні, де кількість населення стрімко скорочується - це чимало.

Если Вы считаете, что для Украины 2% или даже 1% это много, то Вы должны признавать, что это страшная болезнь. (Замечу, я ковид страшной болезнью не считаю.


В Україні чи з ковідом чи без нього населення буде стрімко скорочуватись найближчі 5 років. Потягав повзунок http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php, то станом на сьогодні маємо рекордні к-ті людей віком 79-83 років (280-240 тис. за р.н.). А були роки колив цій віковій групі було вполовину менше. Так за наступні 5 років при найблагоприємніших умовах їх чисельність скоротиться приблизно наполовину. В той же час основа нашої віко-статевої ялинки як ніколи струнка і має підстави стати ще тоншою в наступному році і далі. Тому після 5 років відносно швидкого вимирання має бути досить різке уповільнення на 4 роки, коли піднімуться вверх малочисельні теперішні 75-78 річні, а тоді знову в галоп.
Досить різко має знижуватись чисельність нових пенсіонерів у найближчі 9 років, так як 51 річних на 100 тис. менше як 61 річних і звичайно не всі з них подолають 60-річний ювілей, не говорячи про нові вимоги до стажу.
Взагалі, якщо такий спад народжуваності викликаний ковідом, то в цьому його найбільша демографічна шкода.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4412
З нами з: 19.04.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

вся суть в одной картинке
Зображення
вот в чем смысл :)
yama
 
Повідомлень: 3656
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7363 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3419342034213422>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 756, 757, 758
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7579 2290388
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 13:06
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.