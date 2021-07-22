fler написав:Я не предполагала 2% ковидных смертей в Украине, то вы меня так поняли и ответили, что надеетесь на 1%.
Абсолютно не важно, о какой стране вы предполагали 2% . Или может в среднем по миру. При любом раскладе , имхо,вы заблуждаетесь, что это "не такая страшная болезнь". С 2-мя процентами, которые вы предположили, это много. Это основа .
Не я предположила, а ворлдометр утверждает. Цыплят по осени считают. Подождем Я не ожидаю в Украине 2%, если что - ни осенью, ни за все время.
fler написав:Я не предполагала 2% ковидных смертей в Украине, то вы меня так поняли и ответили, что надеетесь на 1%.
Абсолютно не важно, о какой стране вы предполагали 2% . Или может в среднем по миру. При любом раскладе , имхо,вы заблуждаетесь, что это "не такая страшная болезнь". С 2-мя процентами, которые вы предположили, это много. Это основа .
Не я предположила, а ворлдометр утверждает. Цыплят по осени считают. Подождем Я не ожидаю в Украине 2%, если что - ни осенью, ни за все время.
Ви в тому повідомленні застосували показник 2% на підставі даних ворлдометру. А чи стверджували Ви разом з ним, чи припускали згідно нього -- обирайте самі.
Незрозуміло чому Ви сперечаєтесь-то в цьому питанні? Хотаб отримав аргументацію двома відсотками від Вас. Ви їх застосували в своїй аргументації. Як мінімум, з припущенням, що вона вірна. Як максимум, з погодженням, що вона вірна. Опонент обрав найм'яіший варіант - припускали.
Ви оперували цими даними... А не розмістили в якості для обговорення.
До речі, на Ковід реагують, як на загрозу, не дивлячись на таку низьку легальність, з наступної причини --- масовість. Летальність низька, але масовість велика. На відміну від хвороб, в яких легальність суттєво вища, але масовість менша.
Будівельник, як завжди, вихоплює частину картинки, яка йому ліпше, і застосовує для свого єралашику. В даному випадку - низьку летальність.
Hotab написав:Абсолютно не важно, о какой стране вы предполагали 2% . Или может в среднем по миру. При любом раскладе , имхо,вы заблуждаетесь, что это "не такая страшная болезнь". С 2-мя процентами, которые вы предположили, это много. Это основа .
Не я предположила, а ворлдометр утверждает. Я не ожидаю в Украине 2%, если что - ни осенью, ни за все время.
Ви в тому повідомленні застосували показник 2% на підставі даних ворлдометру. А чи стверджували Ви разом з ним, чи припускали згідно нього -- обирайте самі. Незрозуміло чому Ви сперечаєтесь-то в цьому питанні?
Сперечаюся, тому що зміст мого повідомлення було викривлено так, ніби я вважаю, що летальність від ковіду 2% для України - це мало. Насправді, моя думка - інша. Летальність від ковіду 2% у світовому масштабі, де кількість населення постійно зростає - це небагато, а 2% в Україні, де кількість населення стрімко скорочується - це чимало. Хотаб вважає, що я помиляюся, вважаючи, що ковід - не така страшна хвороба. Я дійсно вважаю, що ковід не є страшною хворобою, адже його переносять безсимптомно і легко понад 80% людей, який би він не був заразний. Помиляюся чи ні побачимо восени.
fler написав:...... Сперечаюся, тому що зміст мого повідомлення було викривлено так, ніби я вважаю, що летальність від ковіду 2% для України - це мало. Насправді, моя думка - інша. Летальність від ковіду 2% у світовому масштабі, де кількість населення постійно зростає - це небагато, а 2% в Україні, де кількість населення стрімко скорочується - це чимало. Хотаб вважає, що я помиляюся, вважаючи, що ковід - не така страшна хвороба. Я дійсно вважаю, що ковід не є страшною хворобою, адже його переносять безсимптомно і легко понад 80% людей, який би він не був заразний. Помиляюся чи ні побачимо восени.
Всё же противоречие. Если Вы считаете, что для Украины 2% или даже 1% это много, то Вы должны признавать, что это страшная болезнь. (Замечу, я ковид страшной болезнью не считаю. Это, конечно, не средневековая чума, которая выкашивала Европу. Но признаю серьёзность эпидемии).
P.s. Всё же интересно, чем Вы объясняете заметный спад заболеваемости в феврале?
ЛАД написав:Всё же противоречие. Если Вы считаете, что для Украины 2% или даже 1% это много, то Вы должны признавать, что это страшная болезнь.
Тогда сердечно-сосудистые – это у нас эпидемия? Ведь на них припадает болем 50% от общего числа умерших
ЛАД написав:Замечу, я ковид страшной болезнью не считаю. Это, конечно, не средневековая чума, которая выкашивала Европу. Но признаю серьёзность эпидемии.
У вас противоречия нет, конечно. Не страшная болезнь привела к серьезной эпидемии, все логично
ЛАД написав:P.s. Всё же интересно, чем Вы объясняете заметный спад заболеваемости в феврале?
На коротком промежутке, как 28 дней февраля, закономерность и циркуляция ОРВИ может иметь слабое проявление, обусловленное ситуативным совпадением нескольких факторов, напр.: - люди мало тестировались - меньше контактировали, как обычно это происходит после новогодних праздников - может погода была «антиковидная», хотя этого я уже не помню..
fler написав:Летальність від ковіду 2% у світовому масштабі, де кількість населення постійно зростає - це небагато, а 2% в Україні, де кількість населення стрімко скорочується - це чимало.
Если Вы считаете, что для Украины 2% или даже 1% это много, то Вы должны признавать, что это страшная болезнь. (Замечу, я ковид страшной болезнью не считаю.
В Україні чи з ковідом чи без нього населення буде стрімко скорочуватись найближчі 5 років. Потягав повзунок http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php, то станом на сьогодні маємо рекордні к-ті людей віком 79-83 років (280-240 тис. за р.н.). А були роки колив цій віковій групі було вполовину менше. Так за наступні 5 років при найблагоприємніших умовах їх чисельність скоротиться приблизно наполовину. В той же час основа нашої віко-статевої ялинки як ніколи струнка і має підстави стати ще тоншою в наступному році і далі. Тому після 5 років відносно швидкого вимирання має бути досить різке уповільнення на 4 роки, коли піднімуться вверх малочисельні теперішні 75-78 річні, а тоді знову в галоп. Досить різко має знижуватись чисельність нових пенсіонерів у найближчі 9 років, так як 51 річних на 100 тис. менше як 61 річних і звичайно не всі з них подолають 60-річний ювілей, не говорячи про нові вимоги до стажу. Взагалі, якщо такий спад народжуваності викликаний ковідом, то в цьому його найбільша демографічна шкода.