Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:13

ЛАД написав: fler написав: Летальність від ковіду 2% у світовому масштабі, де кількість населення постійно зростає - це небагато, а 2% в Україні, де кількість населення стрімко скорочується - це чимало.

Летальність від ковіду 2% у світовому масштабі, де кількість населення постійно зростає - це небагато, а 2% в Україні, де кількість населення стрімко скорочується - це чимало.

Если Вы считаете, что для Украины 2% или даже 1% это много, то Вы должны признавать, что это страшная болезнь. (Замечу, я ковид страшной болезнью не считаю.

Если Вы считаете, что для Украины 2% или даже 1% это много, то Вы должны признавать, что это страшная болезнь. (Замечу, я ковидболезнью не считаю.

В Україні чи з ковідом чи без нього населення буде стрімко скорочуватись найближчі 5 років. Потягав повзунок, то станом на сьогодні маємо рекордні к-ті людей віком 79-83 років (280-240 тис. за р.н.). А були роки колив цій віковій групі було вполовину менше. Так за наступні 5 років при найблагоприємніших умовах їх чисельність скоротиться приблизно наполовину. В той же час основа нашої віко-статевої ялинки як ніколи струнка і має підстави стати ще тоншою в наступному році і далі. Тому після 5 років відносно швидкого вимирання має бути досить різке уповільнення на 4 роки, коли піднімуться вверх малочисельні теперішні 75-78 річні, а тоді знову в галоп.Досить різко має знижуватись чисельність нових пенсіонерів у найближчі 9 років, так як 51 річних на 100 тис. менше як 61 річних і звичайно не всі з них подолають 60-річний ювілей, не говорячи про нові вимоги до стажу.Взагалі, якщо такий спад народжуваності викликаний ковідом, то в цьому його найбільша демографічна шкода.