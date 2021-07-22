fler написав:Не я предположила, а ворлдометр утверждает. Я не ожидаю в Украине 2%, если что - ни осенью, ни за все время.
Ви в тому повідомленні застосували показник 2% на підставі даних ворлдометру. А чи стверджували Ви разом з ним, чи припускали згідно нього -- обирайте самі. Незрозуміло чому Ви сперечаєтесь-то в цьому питанні?
Сперечаюся, тому що зміст мого повідомлення було викривлено так, ніби я вважаю, що летальність від ковіду 2% для України - це мало. Насправді, моя думка - інша. Летальність від ковіду 2% у світовому масштабі, де кількість населення постійно зростає - це небагато, а 2% в Україні, де кількість населення стрімко скорочується - це чимало. Хотаб вважає, що я помиляюся, вважаючи, що ковід - не така страшна хвороба. Я дійсно вважаю, що ковід не є страшною хворобою, адже його переносять безсимптомно і легко понад 80% людей, який би він не був заразний. Помиляюся чи ні побачимо восени.
*Це чимало* - так от з цим чимало намагаються боротися. Обмеженнями та вакцінацією.
Тоді тепер вже незрозуміло наступне - про що в головному Ви сперечаєтесь з Хотабом. В суб'єктивній оцінці - страшна нестрашна хвороба?
Ви так побудували своє бачення, що незрозуміло на що треба потім дивитися, щоб побачити помилялися Ви чи ні. Бо страшна -- це суб'єктивна оцінка. Бо 80% бессимптомних збережеться.
Пов'язувати оцінку кількості смертей від Ковіду з динамікою чисельності населення країни (України) -- це щось занадто екстравагантне.