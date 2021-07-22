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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3419342034213422

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42
Мені вже зробили щеплення
43%
18
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
7
Ще в роздумах
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:38

  yama написав:вся суть в одной картинке
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вот в чем смысл :)

Как я уже говорил:
  _hunter написав:
  yama написав:https://hostingkartinok.com ...

Лучше так, чем тоже бирка, но на пальце ноги :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:02

  fler написав:
  detroytred написав:
  fler написав:Не я предположила, а ворлдометр утверждает.
Я не ожидаю в Украине 2%, если что - ни осенью, ни за все время.

Ви в тому повідомленні застосували показник 2% на підставі даних ворлдометру.
А чи стверджували Ви разом з ним, чи припускали згідно нього -- обирайте самі.
Незрозуміло чому Ви сперечаєтесь-то в цьому питанні?


Сперечаюся, тому що зміст мого повідомлення було викривлено так, ніби я вважаю, що летальність від ковіду 2% для України - це мало.
Насправді, моя думка - інша. Летальність від ковіду 2% у світовому масштабі, де кількість населення постійно зростає - це небагато, а 2% в Україні, де кількість населення стрімко скорочується - це чимало.
Хотаб вважає, що я помиляюся, вважаючи, що ковід - не така страшна хвороба. Я дійсно вважаю, що ковід не є страшною хворобою, адже його переносять безсимптомно і легко понад 80% людей, який би він не був заразний. Помиляюся чи ні побачимо восени.

*Це чимало* - так от з цим чимало намагаються боротися.
Обмеженнями та вакцінацією.

Тоді тепер вже незрозуміло наступне - про що в головному Ви сперечаєтесь з Хотабом.
В суб'єктивній оцінці - страшна нестрашна хвороба?

Ви так побудували своє бачення, що незрозуміло на що треба потім дивитися, щоб побачити помилялися Ви чи ні.
Бо страшна -- це суб'єктивна оцінка.
Бо 80% бессимптомних збережеться.

Пов'язувати оцінку кількості смертей від Ковіду з динамікою чисельності населення країни (України) -- це щось занадто екстравагантне.
detroytred
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ЛОБ

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