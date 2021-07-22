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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3419342034213422 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42 Мені вже зробили щеплення 43% 18 Не можу за станом здоров'я 7% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 5 Найближчим часом планую вакцинацію 17% 7 Ще в роздумах 12% 5 Всього голосів : 42 Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:38 yama написав: вся суть в одной картинке

https://hostingkartinok.com/show.. .[/url]

вот в чем смысл вся суть в одной картинке.[/url]вот в чем смысл

Как я уже говорил:

_hunter написав: yama написав: https://hostingkartinok.com ... https://hostingkartinok.com ...

Лучше так, чем тоже бирка, но на пальце ноги Лучше так, чем тоже бирка, но на пальце ноги Как я уже говорил: _hunter Повідомлень: 4691 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:02 fler написав: detroytred написав: fler написав: Не я предположила, а ворлдометр утверждает.

Я не ожидаю в Украине 2%, если что - ни осенью, ни за все время. Не я предположила, а ворлдометр утверждает.Я не ожидаю в Украине 2%, если что - ни осенью, ни за все время.

Ви в тому повідомленні застосували показник 2% на підставі даних ворлдометру.

А чи стверджували Ви разом з ним, чи припускали згідно нього -- обирайте самі.

Незрозуміло чому Ви сперечаєтесь-то в цьому питанні?

Ви в тому повідомленні застосували показник 2% на підставі даних ворлдометру.А чи стверджували Ви разом з ним, чи припускали згідно нього -- обирайте самі.Незрозуміло чому Ви сперечаєтесь-то в цьому питанні?



Сперечаюся, тому що зміст мого повідомлення було викривлено так, ніби я вважаю, що летальність від ковіду 2% для України - це мало.

Насправді, моя думка - інша. Летальність від ковіду 2% у світовому масштабі, де кількість населення постійно зростає - це небагато, а 2% в Україні, де кількість населення стрімко скорочується - це чимало.

Хотаб вважає, що я помиляюся, вважаючи, що ковід - не така страшна хвороба. Я дійсно вважаю, що ковід не є страшною хворобою, адже його переносять безсимптомно і легко понад 80% людей, який би він не був заразний. Помиляюся чи ні побачимо восени. Сперечаюся, тому що зміст мого повідомлення було викривлено так, ніби я вважаю, що летальність від ковіду 2% для України - це мало.Насправді, моя думка - інша. Летальність від ковіду 2% у світовому масштабі, де кількість населення постійно зростає - це небагато, а 2% в Україні, де кількість населення стрімко скорочується - це чимало.Хотаб вважає, що я помиляюся, вважаючи, що ковід - не така страшна хвороба. Я дійсно вважаю, що ковід не є страшною хворобою, адже його переносять безсимптомно і легко понад 80% людей, який би він не був заразний. Помиляюся чи ні побачимо восени.

*Це чимало* - так от з цим чимало намагаються боротися.

Обмеженнями та вакцінацією.



Тоді тепер вже незрозуміло наступне - про що в головному Ви сперечаєтесь з Хотабом.

В суб'єктивній оцінці - страшна нестрашна хвороба?



Ви так побудували своє бачення, що незрозуміло на що треба потім дивитися, щоб побачити помилялися Ви чи ні.

Бо страшна -- це суб'єктивна оцінка.

Бо 80% бессимптомних збережеться.



Пов'язувати оцінку кількості смертей від Ковіду з динамікою чисельності населення країни (України) -- це щось занадто екстравагантне. *Це чимало* - так от з цим чимало намагаються боротися.Обмеженнями та вакцінацією.Тоді тепер вже незрозуміло наступне - про що в головному Ви сперечаєтесь з Хотабом.В суб'єктивній оцінці - страшна нестрашна хвороба?Ви так побудували своє бачення, що незрозуміло на що треба потім дивитися, щоб побачити помилялися Ви чи ні.Бо страшна -- це суб'єктивна оцінка.Бо 80% бессимптомних збережеться.Пов'язувати оцінку кількості смертей від Ковіду з динамікою чисельності населення країни (України) -- це щось занадто екстравагантне. detroytred

Повідомлень: 24461 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1997 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3419342034213422 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 23 лип, 2021 13:06