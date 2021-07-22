fler написав:Не я предположила, а ворлдометр утверждает. Я не ожидаю в Украине 2%, если что - ни осенью, ни за все время.
Ви в тому повідомленні застосували показник 2% на підставі даних ворлдометру. А чи стверджували Ви разом з ним, чи припускали згідно нього -- обирайте самі. Незрозуміло чому Ви сперечаєтесь-то в цьому питанні?
Сперечаюся, тому що зміст мого повідомлення було викривлено так, ніби я вважаю, що летальність від ковіду 2% для України - це мало. Насправді, моя думка - інша. Летальність від ковіду 2% у світовому масштабі, де кількість населення постійно зростає - це небагато, а 2% в Україні, де кількість населення стрімко скорочується - це чимало. Хотаб вважає, що я помиляюся, вважаючи, що ковід - не така страшна хвороба. Я дійсно вважаю, що ковід не є страшною хворобою, адже його переносять безсимптомно і легко понад 80% людей, який би він не був заразний. Помиляюся чи ні побачимо восени.
*Це чимало* - так от з цим чимало намагаються боротися. Обмеженнями та вакцінацією.
Тоді тепер вже незрозуміло наступне - про що в головному Ви сперечаєтесь з Хотабом. В суб'єктивній оцінці - страшна нестрашна хвороба?
Ви так побудували своє бачення, що незрозуміло на що треба потім дивитися, щоб побачити помилялися Ви чи ні. Бо страшна -- це суб'єктивна оцінка. Бо 80% бессимптомних збережеться.
Пов'язувати оцінку кількості смертей від Ковіду з динамікою чисельності населення країни (України) -- це щось занадто екстравагантне.
fler написав:Летальність від ковіду 2% у світовому масштабі, де кількість населення постійно зростає - це небагато, а 2% в Україні, де кількість населення стрімко скорочується - це чимало.
Если Вы считаете, что для Украины 2% или даже 1% это много, то Вы должны признавать, что это страшная болезнь. (Замечу, я ковид страшной болезнью не считаю.
В Україні чи з ковідом чи без нього населення буде стрімко скорочуватись найближчі 5 років. Потягав повзунок http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php, то станом на сьогодні маємо рекордні к-ті людей віком 79-83 років (280-240 тис. за р.н.). А були роки колив цій віковій групі було вполовину менше. Так за наступні 5 років при найблагоприємніших умовах їх чисельність скоротиться приблизно наполовину. В той же час основа нашої віко-статевої ялинки як ніколи струнка і має підстави стати ще тоншою в наступному році і далі. Тому після 5 років відносно швидкого вимирання має бути досить різке уповільнення на 4 роки, коли піднімуться вверх малочисельні теперішні 75-78 річні, а тоді знову в галоп. Досить різко має знижуватись чисельність нових пенсіонерів у найближчі 9 років, так як 51 річних на 100 тис. менше як 61 річних і звичайно не всі з них подолають 60-річний ювілей, не говорячи про нові вимоги до стажу. Взагалі, якщо такий спад народжуваності викликаний ковідом, то в цьому його найбільша демографічна шкода.
Головна суперечка точиться навколо того, що вважати головним впливом -- сам Ковід з його наслідками чи деякі елементи боротьби з ним.
Мы вчера получили вторую дозу чипирования coronovac. В мвц можно просто стать в очередь и за час без записи чипироваться. Две очереди короновак и модерна. Товарищ выбрал модерна. Вторая вакцина немного хуже перенеслась. После первой я был в спортзале и бассейне. Жду полнолуние
ЛАД написав:Всё же противоречие. Если Вы считаете, что для Украины 2% или даже 1% это много, то Вы должны признавать, что это страшная болезнь.
Тогда сердечно-сосудистые – это у нас эпидемия? Ведь на них припадает болем 50% от общего числа умерших
Логика нулевая (или, простите, женская ). Не эпидемия. Это не заразные болезни. Люди этими болезнями заболевают сами по себе, а не заражаются от других. Но бороться с ними нужно. Только не карантином или масками.
ЛАД написав:Замечу, я ковид страшной болезнью не считаю. Это, конечно, не средневековая чума, которая выкашивала Европу. Но признаю серьёзность эпидемии.
У вас противоречия нет, конечно. Не страшная болезнь привела к серьезной эпидемии, все логично
Противоречия нет. Тут, скорее, вопрос терминологии. Болезнь не "страшная" поскольку летальность не высокая. Для подавляющего большинства заканчивается благополучно (во всяком случае, не умирают). Это не чума и даже не рак. Но, тем не менее, эпидемия серьёзная. В первую очередь за счёт массовой заболеваемости. И второе - часто достаточно тяжёлое течение болезни и возможные достаточно длительные осложнения (даже при выживании заболевшего)
ЛАД написав:P.s. Всё же интересно, чем Вы объясняете заметный спад заболеваемости в феврале?
На коротком промежутке, как 28 дней февраля, закономерность и циркуляция ОРВИ может иметь слабое проявление, обусловленное ситуативным совпадением нескольких факторов, напр.: - люди мало тестировались - меньше контактировали, как обычно это происходит после новогодних праздников - может погода была «антиковидная», хотя этого я уже не помню..
Красивые отговорки. Особенно последняя. - Тестирования не уменьшались. + на смертность тестирование не влияет. А смертность в феврале сильно упала. - Февраль достаточно далеко от новогодних праздников. + в феврале были сильно ослаблены ограничения. - Погода была не лучше марта. И, к тому же, что такое «антиковидная» погода, не расскажете? Насчёт "короткого промежутка" мог бы подумать, если бы снижение было незначительным. Но тут явно видно сильное снижение заболеваемости (смертности, активных случаев), падение до минимума с последующим ростом, т.е. явно конец одной волны и начало следующей. Надеюсь, Вы волны видите лучше будивельника и не будете доказывать, что снижение новых случаев больше, чем втрое, активных случаев втрое и смертей в 2 раза это мелкие случайные колебания, а не впадина волны.
Ой+ написав:..... В Україні чи з ковідом чи без нього населення буде стрімко скорочуватись найближчі 5 років.
Я, собственно, об этом уже писал.
Потягав повзунок http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php, то станом на сьогодні маємо рекордні к-ті людей віком 79-83 років (280-240 тис. за р.н.). А були роки колив цій віковій групі було вполовину менше. Так за наступні 5 років при найблагоприємніших умовах їх чисельність скоротиться приблизно наполовину. В той же час основа нашої віко-статевої ялинки як ніколи струнка і має підстави стати ще тоншою в наступному році і далі. Тому після 5 років відносно швидкого вимирання має бути досить різке уповільнення на 4 роки, коли піднімуться вверх малочисельні теперішні 75-78 річні, а тоді знову в галоп. Досить різко має знижуватись чисельність нових пенсіонерів у найближчі 9 років, так як 51 річних на 100 тис. менше як 61 річних і звичайно не всі з них подолають 60-річний ювілей, не говорячи про нові вимоги до стажу.
Спасибо, за более подробный анализ. Интересно, посмотрю.
Взагалі, якщо такий спад народжуваності викликаний ковідом, то в цьому його найбільша демографічна шкода.
Спорить не буду, но сомневаюсь. Если вызвано ковидом, то, по идее, спад краткосрочный и в этом/следующем году должно выровняться. Посмотрим.
yama Всё же есть разница между номером и справкой/свидетельством о вакцинации. С верхней биркой, скорее, можно сопоставить ИНН. Но Вы против него, вроде, не протестовали. А чем Вам мешает справка о вакцинации?
Ой+ Посмотрел Вашу ссылку http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php. Если следовать Вашей методике при анализе рождаемости, то перспективы не радужные. Средний возраст женщин при рождении первого ребёнка сейчас, вроде, 27 лет. Сегодня у нас в таком возрасте 247538 женщин. 20-летних заметно меньше - 178569. На снижение возраста первого рождения вряд ли можно рассчитывать. Пока что увеличение возраста - тенденция по всей Европе. На сколько-нибудь заметное увеличение количества рождений в семье я бы тоже не рассчитывал. Так что Можно ожидать заметное снижение рождаемости (процентов на 30 при прочих равных) в течение ближайших 7 лет. Но и дальше не особо оптимистично. Количество девочек младшего возраста растёт, но следующий максимум для 12-летних - 231148 девочек, т.е. всё равно чуть ниже сегодняшнего.
Кстати, всё это неплохо объясняет заметное падение рождаемости даже без ковида. 28-летних женщин у нас 265782, а 34-летних (прошлый пик; рожали, грубо, 7 лет назад) - 363733. Т.е. исходя из такого достаточно примитивного анализа, за год число рождений уменьшилось на 7%, а за 7 лет на 32% (при прочих равных).