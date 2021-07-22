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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3420342134223423> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42 Мені вже зробили щеплення 43% 18 Не можу за станом здоров'я 7% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 5 Найближчим часом планую вакцинацію 17% 7 Ще в роздумах 12% 5 Всього голосів : 42 Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:38 yama написав: вся суть в одной картинке

https://hostingkartinok.com/show.. .[/url]

вот в чем смысл вся суть в одной картинке.[/url]вот в чем смысл

Как я уже говорил:

_hunter написав: yama написав: https://hostingkartinok.com ... https://hostingkartinok.com ...

Лучше так, чем тоже бирка, но на пальце ноги Лучше так, чем тоже бирка, но на пальце ноги Как я уже говорил: _hunter Повідомлень: 4694 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:02 fler написав: detroytred написав: fler написав: Не я предположила, а ворлдометр утверждает.

Я не ожидаю в Украине 2%, если что - ни осенью, ни за все время. Не я предположила, а ворлдометр утверждает.Я не ожидаю в Украине 2%, если что - ни осенью, ни за все время.

Ви в тому повідомленні застосували показник 2% на підставі даних ворлдометру.

А чи стверджували Ви разом з ним, чи припускали згідно нього -- обирайте самі.

Незрозуміло чому Ви сперечаєтесь-то в цьому питанні?

Ви в тому повідомленні застосували показник 2% на підставі даних ворлдометру.А чи стверджували Ви разом з ним, чи припускали згідно нього -- обирайте самі.Незрозуміло чому Ви сперечаєтесь-то в цьому питанні?



Сперечаюся, тому що зміст мого повідомлення було викривлено так, ніби я вважаю, що летальність від ковіду 2% для України - це мало.

Насправді, моя думка - інша. Летальність від ковіду 2% у світовому масштабі, де кількість населення постійно зростає - це небагато, а 2% в Україні, де кількість населення стрімко скорочується - це чимало.

Хотаб вважає, що я помиляюся, вважаючи, що ковід - не така страшна хвороба. Я дійсно вважаю, що ковід не є страшною хворобою, адже його переносять безсимптомно і легко понад 80% людей, який би він не був заразний. Помиляюся чи ні побачимо восени. Сперечаюся, тому що зміст мого повідомлення було викривлено так, ніби я вважаю, що летальність від ковіду 2% для України - це мало.Насправді, моя думка - інша. Летальність від ковіду 2% у світовому масштабі, де кількість населення постійно зростає - це небагато, а 2% в Україні, де кількість населення стрімко скорочується - це чимало.Хотаб вважає, що я помиляюся, вважаючи, що ковід - не така страшна хвороба. Я дійсно вважаю, що ковід не є страшною хворобою, адже його переносять безсимптомно і легко понад 80% людей, який би він не був заразний. Помиляюся чи ні побачимо восени.

*Це чимало* - так от з цим чимало намагаються боротися.

Обмеженнями та вакцінацією.



Тоді тепер вже незрозуміло наступне - про що в головному Ви сперечаєтесь з Хотабом.

В суб'єктивній оцінці - страшна нестрашна хвороба?



Ви так побудували своє бачення, що незрозуміло на що треба потім дивитися, щоб побачити помилялися Ви чи ні.

Бо страшна -- це суб'єктивна оцінка.

Бо 80% бессимптомних збережеться.



Пов'язувати оцінку кількості смертей від Ковіду з динамікою чисельності населення країни (України) -- це щось занадто екстравагантне. *Це чимало* - так от з цим чимало намагаються боротися.Обмеженнями та вакцінацією.Тоді тепер вже незрозуміло наступне - про що в головному Ви сперечаєтесь з Хотабом.В суб'єктивній оцінці - страшна нестрашна хвороба?Ви так побудували своє бачення, що незрозуміло на що треба потім дивитися, щоб побачити помилялися Ви чи ні.Бо страшна -- це суб'єктивна оцінка.Бо 80% бессимптомних збережеться.Пов'язувати оцінку кількості смертей від Ковіду з динамікою чисельності населення країни (України) -- це щось занадто екстравагантне. detroytred

Повідомлень: 24462 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1997 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:05 Ой+ написав: ЛАД написав: fler написав: Летальність від ковіду 2% у світовому масштабі, де кількість населення постійно зростає - це небагато, а 2% в Україні, де кількість населення стрімко скорочується - це чимало.

Летальність від ковіду 2% у світовому масштабі, де кількість населення постійно зростає - це небагато, а 2% в Україні, де кількість населення стрімко скорочується - це чимало.

Если Вы считаете, что для Украины 2% или даже 1% это много, то Вы должны признавать, что это страшная болезнь. (Замечу, я ковид страшной болезнью не считаю.

Если Вы считаете, что для Украины 2% или даже 1% это много, то Вы должны признавать, что это страшная болезнь. (Замечу, я ковидболезнью не считаю.



В Україні чи з ковідом чи без нього населення буде стрімко скорочуватись найближчі 5 років. Потягав повзунок http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php , то станом на сьогодні маємо рекордні к-ті людей віком 79-83 років (280-240 тис. за р.н.). А були роки колив цій віковій групі було вполовину менше. Так за наступні 5 років при найблагоприємніших умовах їх чисельність скоротиться приблизно наполовину. В той же час основа нашої віко-статевої ялинки як ніколи струнка і має підстави стати ще тоншою в наступному році і далі. Тому після 5 років відносно швидкого вимирання має бути досить різке уповільнення на 4 роки, коли піднімуться вверх малочисельні теперішні 75-78 річні, а тоді знову в галоп.

Досить різко має знижуватись чисельність нових пенсіонерів у найближчі 9 років, так як 51 річних на 100 тис. менше як 61 річних і звичайно не всі з них подолають 60-річний ювілей, не говорячи про нові вимоги до стажу.

Взагалі, якщо такий спад народжуваності викликаний ковідом, то в цьому його найбільша демографічна шкода. В Україні чи з ковідом чи без нього населення буде стрімко скорочуватись найближчі 5 років. Потягав повзунок, то станом на сьогодні маємо рекордні к-ті людей віком 79-83 років (280-240 тис. за р.н.). А були роки колив цій віковій групі було вполовину менше. Так за наступні 5 років при найблагоприємніших умовах їх чисельність скоротиться приблизно наполовину. В той же час основа нашої віко-статевої ялинки як ніколи струнка і має підстави стати ще тоншою в наступному році і далі. Тому після 5 років відносно швидкого вимирання має бути досить різке уповільнення на 4 роки, коли піднімуться вверх малочисельні теперішні 75-78 річні, а тоді знову в галоп.Досить різко має знижуватись чисельність нових пенсіонерів у найближчі 9 років, так як 51 річних на 100 тис. менше як 61 річних і звичайно не всі з них подолають 60-річний ювілей, не говорячи про нові вимоги до стажу.Взагалі, якщо такий спад народжуваності викликаний ковідом, то в цьому його найбільша демографічна шкода.

Головна суперечка точиться навколо того, що вважати головним впливом -- сам Ковід з його наслідками чи деякі елементи боротьби з ним. Головна суперечка точиться навколо того, що вважати головним впливом -- сам Ковід з його наслідками чи деякі елементи боротьби з ним. detroytred

Повідомлень: 24462 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1997 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:55 Мы вчера получили вторую дозу чипирования coronovac. В мвц можно просто стать в очередь и за час без записи чипироваться. Две очереди короновак и модерна. Товарищ выбрал модерна.

Вторая вакцина немного хуже перенеслась. После первой я был в спортзале и бассейне.

Жду полнолуние beee Повідомлень: 171 З нами з: 26.11.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:59 Re: Эпидемия коронавируса в мире Мизантрóп

Повідомлень: 6011 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1109 раз. Подякували: 1134 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:06 Перед словом вакцинируйтесь, пропустили предлог "Не" beee Повідомлень: 171 З нами з: 26.11.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:30 fler написав: ЛАД написав: Всё же противоречие.

Если Вы считаете, что для Украины 2% или даже 1% это много, то Вы должны признавать, что это страшная болезнь. Всё же противоречие.Если Вы считаете, что для Украины 2% или даже 1% это много, то Вы должны признавать, что это страшная болезнь.

Тогда сердечно-сосудистые – это у нас эпидемия? Ведь на них припадает болем 50% от общего числа умерших Тогда сердечно-сосудистые – это у нас эпидемия? Ведь на них припадает болем 50% от общего числа умерших

Логика нулевая (или, простите, женская ).

Не эпидемия. Это не заразные болезни. Люди этими болезнями заболевают сами по себе, а не заражаются от других.

Но бороться с ними нужно. Только не карантином или масками.



ЛАД написав: Замечу, я ковид страшной болезнью не считаю. Это, конечно, не средневековая чума, которая выкашивала Европу. Но признаю серьёзность эпидемии. Замечу, я ковидболезнью не считаю. Это, конечно, не средневековая чума, которая выкашивала Европу. Но признаю серьёзность эпидемии.

У вас противоречия нет, конечно. Не страшная болезнь привела к серьезной эпидемии, все логично У вас противоречия нет, конечно. Не страшная болезнь привела к серьезной эпидемии, все логично

Противоречия нет.

Тут, скорее, вопрос терминологии.

Болезнь не "страшная" поскольку летальность не высокая. Для подавляющего большинства заканчивается благополучно (во всяком случае, не умирают). Это не чума и даже не рак.

Но, тем не менее, эпидемия серьёзная . В первую очередь за счёт массовой заболеваемости. И второе - часто достаточно тяжёлое течение болезни и возможные достаточно длительные осложнения (даже при выживании заболевшего)



ЛАД написав: P.s. Всё же интересно, чем Вы объясняете заметный спад заболеваемости в феврале? P.s. Всё же интересно, чем Вы объясняете заметный спад заболеваемости в феврале?

На коротком промежутке, как 28 дней февраля, закономерность и циркуляция ОРВИ может иметь слабое проявление, обусловленное ситуативным совпадением нескольких факторов, напр.:

- люди мало тестировались

- меньше контактировали, как обычно это происходит после новогодних праздников

- может погода была «антиковидная», хотя этого я уже не помню..

На коротком промежутке, как 28 дней февраля, закономерность и циркуляция ОРВИслабое проявление, обусловленное ситуативным совпадением нескольких факторов, напр.:- люди мало тестировались- меньше контактировали, как обычно это происходит после новогодних праздников- может погода была «антиковидная», хотя этого я уже не помню..

Красивые отговорки. Особенно последняя.

- Тестирования не уменьшались. + на смертность тестирование не влияет. А смертность в феврале сильно упала.

- Февраль достаточно далеко от новогодних праздников. + в феврале были сильно ослаблены ограничения.

- Погода была не лучше марта. И, к тому же, что такое «антиковидная» погода, не расскажете?

Насчёт "короткого промежутка" мог бы подумать, если бы снижение было незначительным. Но тут явно видно сильное снижение заболеваемости (смертности, активных случаев), падение до минимума с последующим ростом, т.е. явно конец одной волны и начало следующей. Надеюсь, Вы волны видите лучше будивельника и не будете доказывать, что снижение новых случаев больше, чем втрое, активных случаев втрое и смертей в 2 раза это мелкие случайные колебания, а не впадина волны. Логика нулевая (или, простите, женская).Не эпидемия. Это не заразные болезни. Люди этими болезнями заболевают сами по себе, а не заражаются от других.Но бороться с ними нужно. Только не карантином или масками.Противоречия нет.Тут, скорее, вопрос терминологии.Болезнь не "страшная" поскольку летальность не высокая. Для подавляющего большинства заканчивается благополучно (во всяком случае, не умирают). Это не чума и даже не рак.Но, тем не менее,. В первую очередь за счёт массовой заболеваемости. И второе - часто достаточно тяжёлое течение болезни и возможные достаточно длительные осложнения (даже при выживании заболевшего)Красивые отговорки.Особенно последняя.- Тестирования не уменьшались. + на смертность тестирование не влияет. А смертность в феврале сильно упала.- Февраль достаточно далеко от новогодних праздников. + в феврале были сильно ослаблены ограничения.- Погода была не лучше марта. И, к тому же, что такое «антиковидная» погода, не расскажете?Насчёт "короткого промежутка" мог бы подумать, если бы снижение было незначительным. Но тут явно видно сильное снижение заболеваемости (смертности, активных случаев), падение до минимума с последующим ростом, т.е. явно конец одной волны и начало следующей. Надеюсь, Вы волны видите лучше будивельника и не будете доказывать, что снижение новых случаев больше, чем втрое, активных случаев втрое и смертей в 2 раза это мелкие случайные колебания, а не впадина волны. ЛАД 2 Повідомлень: 19074 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4785 раз. Подякували: 4433 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:45 Ой+ написав: .....

В Україні чи з ковідом чи без нього населення буде стрімко скорочуватись найближчі 5 років. .....В Україні чинаселення буде стрімко скорочуватись найближчі 5 років.

Я, собственно, об этом уже писал.



http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php , то станом на сьогодні маємо рекордні к-ті людей віком 79-83 років (280-240 тис. за р.н.). А були роки колив цій віковій групі було вполовину менше. Так за наступні 5 років при найблагоприємніших умовах їх чисельність скоротиться приблизно наполовину. В той же час основа нашої віко-статевої ялинки як ніколи струнка і має підстави стати ще тоншою в наступному році і далі. Тому після 5 років відносно швидкого вимирання має бути досить різке уповільнення на 4 роки, коли піднімуться вверх малочисельні теперішні 75-78 річні, а тоді знову в галоп.

Досить різко має знижуватись чисельність нових пенсіонерів у найближчі 9 років, так як 51 річних на 100 тис. менше як 61 річних і звичайно не всі з них подолають 60-річний ювілей, не говорячи про нові вимоги до стажу. Потягав повзунок, то станом на сьогодні маємо рекордні к-ті людей віком 79-83 років (280-240 тис. за р.н.). А були роки колив цій віковій групі було вполовину менше. Так за наступні 5 років при найблагоприємніших умовах їх чисельність скоротиться приблизно наполовину. В той же час основа нашої віко-статевої ялинки як ніколи струнка і має підстави стати ще тоншою в наступному році і далі. Тому після 5 років відносно швидкого вимирання має бути досить різке уповільнення на 4 роки, коли піднімуться вверх малочисельні теперішні 75-78 річні, а тоді знову в галоп.Досить різко має знижуватись чисельність нових пенсіонерів у найближчі 9 років, так як 51 річних на 100 тис. менше як 61 річних і звичайно не всі з них подолають 60-річний ювілей, не говорячи про нові вимоги до стажу.

Спасибо, за более подробный анализ. Интересно, посмотрю.



Взагалі, якщо такий спад народжуваності викликаний ковідом, то в цьому його найбільша демографічна шкода.

Спорить не буду, но сомневаюсь.

Если вызвано ковидом, то, по идее, спад краткосрочный и в этом/следующем году должно выровняться. Посмотрим. Я, собственно, об этом уже писал.Спасибо, за более подробный анализ. Интересно, посмотрю.Спорить не буду, но сомневаюсь.Если вызвано ковидом, то, по идее, спад краткосрочный и в этом/следующем году должно выровняться. Посмотрим. ЛАД 2 Повідомлень: 19074 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4785 раз. Подякували: 4433 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:50 yama

Всё же есть разница между номером и справкой/свидетельством о вакцинации.

С верхней биркой, скорее, можно сопоставить ИНН. Но Вы против него, вроде, не протестовали.

А чем Вам мешает справка о вакцинации? ЛАД 2 Повідомлень: 19074 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4785 раз. Подякували: 4433 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:24 Ой+

Посмотрел Вашу ссылку http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php .

Если следовать Вашей методике при анализе рождаемости, то перспективы не радужные.

Средний возраст женщин при рождении первого ребёнка сейчас, вроде, 27 лет.

Сегодня у нас в таком возрасте 247538 женщин.

20-летних заметно меньше - 178569. На снижение возраста первого рождения вряд ли можно рассчитывать. Пока что увеличение возраста - тенденция по всей Европе. На сколько-нибудь заметное увеличение количества рождений в семье я бы тоже не рассчитывал. Так что Можно ожидать заметное снижение рождаемости (процентов на 30 при прочих равных) в течение ближайших 7 лет.

Но и дальше не особо оптимистично. Количество девочек младшего возраста растёт, но следующий максимум для 12-летних - 231148 девочек, т.е. всё равно чуть ниже сегодняшнего.



Кстати, всё это неплохо объясняет заметное падение рождаемости даже без ковида.

28-летних женщин у нас 265782, а 34-летних (прошлый пик; рожали, грубо, 7 лет назад) - 363733.

Т.е. исходя из такого достаточно примитивного анализа, за год число рождений уменьшилось на 7%, а за 7 лет на 32% (при прочих равных).



Фактические цифры - родилось в 2020 293457 детей ( http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2021/02/16.pdf ), в 2014 - 465 882 ( http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2020/zb_nas_2019.pdf ). Т.е. снижение на 37%.

Качественно картинка близка. Посмотрел Вашу ссылкуЕсли следовать Вашей методике при анализе рождаемости, то перспективы не радужные.Средний возраст женщин при рождении первого ребёнка сейчас, вроде, 27 лет.Сегодня у нас в таком возрасте 247538 женщин.20-летних заметно меньше - 178569. На снижение возраста первого рождения вряд ли можно рассчитывать. Пока что увеличение возраста - тенденция по всей Европе. На сколько-нибудь заметное увеличение количества рождений в семье я бы тоже не рассчитывал. Так что Можно ожидать заметное снижение рождаемости (процентов на 30 при прочих равных) в течение ближайших 7 лет.Но и дальше не особо оптимистично. Количество девочек младшего возраста растёт, но следующий максимум для 12-летних - 231148 девочек, т.е. всё равно чуть ниже сегодняшнего.Кстати, всё это неплохо объясняет заметное падение рождаемости даже без ковида.28-летних женщин у нас 265782, а 34-летних (прошлый пик; рожали, грубо, 7 лет назад) - 363733.Т.е. исходя из такого достаточно примитивного анализа, за год число рождений уменьшилось на 7%, а за 7 лет на 32% (при прочих равных).Фактические цифры - родилось в 2020 293457 детей (), в 2014 - 465 882 (). Т.е. снижение на 37%.Качественно картинка близка. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 23 лип, 2021 18:48, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19074 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4785 раз. Подякували: 4433 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3420342134223423> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 23 лип, 2021 13:06