ЛАД написав:Всё же интересно, чем Вы объясняете заметный спад заболеваемости в феврале?
На коротком промежутке, как 28 дней февраля, закономерность и циркуляция ОРВИ может иметь слабое проявление, обусловленное ситуативным совпадением нескольких факторов, напр.: - люди мало тестировались - меньше контактировали, как обычно это происходит после новогодних праздников - может погода была «антиковидная», хотя этого я уже не помню..
Красивые отговорки. Особенно последняя. - Тестирования не уменьшались. + на смертность тестирование не влияет. А смертность в феврале сильно упала. - Февраль достаточно далеко от новогодних праздников. + в феврале были сильно ослаблены ограничения. - Погода была не лучше марта. И, к тому же, что такое «антиковидная» погода, не расскажете? Насчёт "короткого промежутка" мог бы подумать, если бы снижение было незначительным. Но тут явно видно сильное снижение заболеваемости (смертности, активных случаев), падение до минимума с последующим ростом, т.е. явно конец одной волны и начало следующей. Надеюсь, Вы волны видите лучше будивельника и не будете доказывать, что снижение новых случаев больше, чем втрое, активных случаев втрое и смертей в 2 раза это мелкие случайные колебания, а не впадина волны.
Чтобы выглядеть достойно, ЛАД, надо оппонировать, имея свое мнение, а не просто обсирая чужое, причем без вменяемого обоснования Если вы заявили, что тестирования не уменьшались, то где ссылки на данные о тестированиях отдельно за ноябрь, декабрь, январь, февраль, март - чтобы это видно было? Если вы не понимаете, что такое «антиковидная» погода, то как вы можете возражать, не понимая против чего? и т.д. ...
fler написав:..... На коротком промежутке, как 28 дней февраля, закономерность и циркуляция ОРВИ может иметь слабое проявление, обусловленное ситуативным совпадением нескольких факторов, напр.: - люди мало тестировались - меньше контактировали, как обычно это происходит после новогодних праздников - может погода была «антиковидная», хотя этого я уже не помню..
Красивые отговорки. Особенно последняя. - Тестирования не уменьшались. + на смертность тестирование не влияет. А смертность в феврале сильно упала. - Февраль достаточно далеко от новогодних праздников. + в феврале были сильно ослаблены ограничения. - Погода была не лучше марта. И, к тому же, что такое «антиковидная» погода, не расскажете? Насчёт "короткого промежутка" мог бы подумать, если бы снижение было незначительным. Но тут явно видно сильное снижение заболеваемости (смертности, активных случаев), падение до минимума с последующим ростом, т.е. явно конец одной волны и начало следующей. Надеюсь, Вы волны видите лучше будивельника и не будете доказывать, что снижение новых случаев больше, чем втрое, активных случаев втрое и смертей в 2 раза это мелкие случайные колебания, а не впадина волны.
Чтобы выглядеть достойно, ЛАД, надо оппонировать, имея свое мнение, а не просто обсирая чужое, причем без вменяемого обоснования Если вы заявили, что тестирования не уменьшались, то где ссылки на данные о тестированиях отдельно за ноябрь, декабрь, январь, февраль, март - чтобы это видно было? Если вы не понимаете, что такое «антиковидная» погода, то как вы можете возражать, не понимая против чего? и т.д. ...
Ваше нахальство мне нравится! Не я писал о "снижении тестирования" и "«антиковидной» погоде", а Вы. Так, может, Вы и приведёте цифры тестирования и объясните, что Вы считаете "«антиковидной» погодой"? Откуда я, простите, должен знать, какую погоду Вы считаете «антиковидной» и на каком основанииВы это делаете. Всё это называется "с больной головы на здоровую". Ваша "интеллигентность" мне тоже нравится. Да, и что насчёт волн и "короткого промежутка"?
"Добровольная вакцинация". Интересно, где они подсмотрели такие лайфхаки и формулировки?
Фото документа на "ворожем сайте" (правда без печати "министерства правды") Жалуйся, Хотаб!
В новом учебном году в Киеве к работе в образовательных учреждениях могут не допустить сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом уже предупреждают руководителей учебных заведений.
Соответствующий документ оказался в распоряжении "ворожого сайту".
В письме от управления образования Святошинской районной государственной администрации указано, что "есть вероятность, что с 1 сентября к работе в образовательных учреждениях не будут допускаться сотрудники, которые не прошли вакцинацию от Covid-19".
"Если сотрудник учреждения отказался вакцинироваться, то от него должно быть заявление на имя руководителя учреждения про отказ с пояснением причины. Такие заявления сохраняются у руководителя учреждения. Если вакцинироваться работнику запрещено врачом по медицинским показаниям, то должно быть заявление на отказ и справка врача", - сказано в документе.