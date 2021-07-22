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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3420342134223423 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42 Мені вже зробили щеплення 43% 18 Не можу за станом здоров'я 7% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 5 Найближчим часом планую вакцинацію 17% 7 Ще в роздумах 12% 5 Всього голосів : 42 Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:29 ЛАД написав: fler написав: ЛАД написав: Всё же интересно, чем Вы объясняете заметный спад заболеваемости в феврале? Всё же интересно, чем Вы объясняете заметный спад заболеваемости в феврале?

На коротком промежутке, как 28 дней февраля, закономерность и циркуляция ОРВИ может иметь слабое проявление, обусловленное ситуативным совпадением нескольких факторов, напр.:

- люди мало тестировались

- меньше контактировали, как обычно это происходит после новогодних праздников

- может погода была «антиковидная», хотя этого я уже не помню..

На коротком промежутке, как 28 дней февраля, закономерность и циркуляция ОРВИслабое проявление, обусловленное ситуативным совпадением нескольких факторов, напр.:- люди мало тестировались- меньше контактировали, как обычно это происходит после новогодних праздников- может погода была «антиковидная», хотя этого я уже не помню..

Красивые отговорки. Особенно последняя.

- Тестирования не уменьшались. + на смертность тестирование не влияет. А смертность в феврале сильно упала.

- Февраль достаточно далеко от новогодних праздников. + в феврале были сильно ослаблены ограничения.

- Погода была не лучше марта. И, к тому же, что такое «антиковидная» погода, не расскажете?

Насчёт "короткого промежутка" мог бы подумать, если бы снижение было незначительным. Но тут явно видно сильное снижение заболеваемости (смертности, активных случаев), падение до минимума с последующим ростом, т.е. явно конец одной волны и начало следующей. Надеюсь, Вы волны видите лучше будивельника и не будете доказывать, что снижение новых случаев больше, чем втрое, активных случаев втрое и смертей в 2 раза это мелкие случайные колебания, а не впадина волны. Красивые отговорки.Особенно последняя.- Тестирования не уменьшались. + на смертность тестирование не влияет. А смертность в феврале сильно упала.- Февраль достаточно далеко от новогодних праздников. + в феврале были сильно ослаблены ограничения.- Погода была не лучше марта. И, к тому же, что такое «антиковидная» погода, не расскажете?Насчёт "короткого промежутка" мог бы подумать, если бы снижение было незначительным. Но тут явно видно сильное снижение заболеваемости (смертности, активных случаев), падение до минимума с последующим ростом, т.е. явно конец одной волны и начало следующей. Надеюсь, Вы волны видите лучше будивельника и не будете доказывать, что снижение новых случаев больше, чем втрое, активных случаев втрое и смертей в 2 раза это мелкие случайные колебания, а не впадина волны.

Чтобы выглядеть достойно, ЛАД, надо оппонировать, имея свое мнение, а не просто обсирая чужое, причем без вменяемого обоснования

Если вы заявили, что тестирования не уменьшались, то где ссылки на данные о тестированиях отдельно за ноябрь, декабрь, январь, февраль, март - чтобы это видно было? Если вы не понимаете, что такое «антиковидная» погода, то как вы можете возражать, не понимая против чего? и т.д. ... Чтобы выглядеть достойно, ЛАД, надо оппонировать, имея свое мнение, а не просто обсирая чужое, причем без вменяемого обоснованияЕсли вы заявили, что тестирования не уменьшались, то где ссылки на данные о тестированиях отдельно за ноябрь, декабрь, январь, февраль, март - чтобы это видно было? Если вы не понимаете, что такое «антиковидная» погода, то как вы можете возражать, не понимая против чего? и т.д. ... fler

Повідомлень: 1790 З нами з: 07.08.09 Подякував: 509 раз. Подякували: 617 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:58 fler написав: ЛАД написав: fler написав: .....

На коротком промежутке, как 28 дней февраля, закономерность и циркуляция ОРВИ может иметь слабое проявление, обусловленное ситуативным совпадением нескольких факторов, напр.:

- люди мало тестировались

- меньше контактировали, как обычно это происходит после новогодних праздников

- может погода была «антиковидная», хотя этого я уже не помню..

.....На коротком промежутке, как 28 дней февраля, закономерность и циркуляция ОРВИслабое проявление, обусловленное ситуативным совпадением нескольких факторов, напр.:- люди мало тестировались- меньше контактировали, как обычно это происходит после новогодних праздников- может погода была «антиковидная», хотя этого я уже не помню..

Красивые отговорки. Особенно последняя.

- Тестирования не уменьшались. + на смертность тестирование не влияет. А смертность в феврале сильно упала.

- Февраль достаточно далеко от новогодних праздников. + в феврале были сильно ослаблены ограничения.

- Погода была не лучше марта. И, к тому же, что такое «антиковидная» погода, не расскажете?

Насчёт "короткого промежутка" мог бы подумать, если бы снижение было незначительным. Но тут явно видно сильное снижение заболеваемости (смертности, активных случаев), падение до минимума с последующим ростом, т.е. явно конец одной волны и начало следующей. Надеюсь, Вы волны видите лучше будивельника и не будете доказывать, что снижение новых случаев больше, чем втрое, активных случаев втрое и смертей в 2 раза это мелкие случайные колебания, а не впадина волны. Красивые отговорки.Особенно последняя.- Тестирования не уменьшались. + на смертность тестирование не влияет. А смертность в феврале сильно упала.- Февраль достаточно далеко от новогодних праздников. + в феврале были сильно ослаблены ограничения.- Погода была не лучше марта. И, к тому же, что такое «антиковидная» погода, не расскажете?Насчёт "короткого промежутка" мог бы подумать, если бы снижение было незначительным. Но тут явно видно сильное снижение заболеваемости (смертности, активных случаев), падение до минимума с последующим ростом, т.е. явно конец одной волны и начало следующей. Надеюсь, Вы волны видите лучше будивельника и не будете доказывать, что снижение новых случаев больше, чем втрое, активных случаев втрое и смертей в 2 раза это мелкие случайные колебания, а не впадина волны.

Чтобы выглядеть достойно, ЛАД, надо оппонировать, имея свое мнение, а не просто обсирая чужое, причем без вменяемого обоснования

Если вы заявили, что тестирования не уменьшались, то где ссылки на данные о тестированиях отдельно за ноябрь, декабрь, январь, февраль, март - чтобы это видно было? Если вы не понимаете, что такое «антиковидная» погода, то как вы можете возражать, не понимая против чего? и т.д. ... Чтобы выглядеть достойно, ЛАД, надо оппонировать, имея свое мнение, а не просто обсирая чужое, причем без вменяемого обоснованияЕсли вы заявили, что тестирования не уменьшались, то где ссылки на данные о тестированиях отдельно за ноябрь, декабрь, январь, февраль, март - чтобы это видно было? Если вы не понимаете, что такое «антиковидная» погода, то как вы можете возражать, не понимая против чего? и т.д. ...

Ваше нахальство мне нравится!

Не я писал о "снижении тестирования" и "«антиковидной» погоде", а Вы. Так, может, Вы и приведёте цифры тестирования и объясните, что Вы считаете "«антиковидной» погодой"? Откуда я, простите, должен знать, какую погоду Вы считаете «антиковидной» и на каком основании Вы это делаете.

Всё это называется "с больной головы на здоровую".

Ваша "интеллигентность" мне тоже нравится.

Да, и что насчёт волн и "короткого промежутка"?



Простите, Ваш пост очень напоминает тролля. Ваше нахальство мне нравится!писал о "снижении тестирования" и "«антиковидной» погоде",. Так, может,и приведёте цифры тестирования и объясните, что Вы считаете "«антиковидной» погодой"? Откуда я, простите, должен знать, какую погодусчитаете «антиковидной» иэто делаете.Всё это называется "с больной головы на здоровую".Ваша "интеллигентность" мне тоже нравится.Да, и что насчёт волн и "короткого промежутка"?Простите, Ваш пост очень напоминает тролля. ЛАД 2 Повідомлень: 19074 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4785 раз. Подякували: 4433 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:21



Фото документа на "ворожем сайте" (правда без печати "министерства правды")

Жалуйся, Хотаб!



В новом учебном году в Киеве к работе в образовательных учреждениях могут не допустить сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом уже предупреждают руководителей учебных заведений.



Соответствующий документ оказался в распоряжении "ворожого сайту".



В письме от управления образования Святошинской районной государственной администрации указано, что "есть вероятность, что с 1 сентября к работе в образовательных учреждениях не будут допускаться сотрудники, которые не прошли вакцинацию от Covid-19".



"Если сотрудник учреждения отказался вакцинироваться, то от него должно быть заявление на имя руководителя учреждения про отказ с пояснением причины. Такие заявления сохраняются у руководителя учреждения. Если вакцинироваться работнику запрещено врачом по медицинским показаниям, то должно быть заявление на отказ и справка врача", - сказано в документе. "Добровольная вакцинация". Интересно, где они подсмотрели такие лайфхаки и формулировки?Фото документа на "ворожем сайте" (правда без печати "министерства правды")Жалуйся, Хотаб! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14978 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8114 раз. Подякували: 3924 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:34 Вкладчик1234

Всё же интересно, у нас давно есть перечень обязательных прививок.

Почему Вы не возражаете против них?

Детей же гробят! ЛАД 2 Повідомлень: 19074 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4785 раз. Подякували: 4433 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:48 ЛАД написав: Вкладчик1234

Всё же интересно, у нас давно есть перечень обязательных прививок.

Почему Вы не возражаете против них?

Детей же гробят! Всё же интересно, у нас давно есть переченьпрививок.Почему Вы не возражаете против них?Детей же гробят!

Например, "это другое" Например, "это другое" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14978 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8114 раз. Подякували: 3924 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:03 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Вкладчик1234

Всё же интересно, у нас давно есть перечень обязательных прививок.

Почему Вы не возражаете против них?

Детей же гробят! Всё же интересно, у нас давно есть переченьпрививок.Почему Вы не возражаете против них?Детей же гробят!

Например, "это другое" Например, "это другое"

Я как-то разучился понимать "тонкие намёки на толстые обстоятельства". Я как-то разучился понимать "тонкие намёки на толстые обстоятельства". ЛАД 2 Повідомлень: 19074 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4785 раз. Подякували: 4433 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:15 ЛАД, это отдельная длинная тема, может как-то в другой раз Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14978 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8114 раз. Подякували: 3924 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3420342134223423 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 23 лип, 2021 13:06