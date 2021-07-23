Слив засчитан.Вкладчик1234 написав:ЛАД, это отдельная длинная тема, может как-то в другой раз
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Слив засчитан.
Додано: Суб 24 лип, 2021 06:00
Ой+,
Спробую пояснити ще раз, якщо не зрозумієте (або зробите вигляд, що не зрозуміли) , то і хай.
Оця "багаточисельна група 79-83 роки" , вона не впала вчора нам на землю, і починає помирати. Вона була і 5 років тому, тільки ще набагато більш чисельна, і найменувалась вона 74-78 роки. І ця група так само давала багато смертей всі ці 5 років аж до сьогодні. Натомість зараз група 74-78 малочисельна, і не дає такої смертності , яку давала група 74-78 тоді, 5 років тому. Нічого не змінилось. Дива не станеться, вони (без зовнішніх причин, серед яких і ковід) не мають почати масово помирати саме зараз. Вони це роблять вже багато років потроху, і нема підстав, щоб вони зараз прискорились. Вони нам ще дадуть чимало 100 річних людей.
Так, я згоден, що демографічні цунамі високої народжуваності в окремих роках дають десь через 50 років наростання смертності, але це уже не цунамі, а "морская рябь" розмазана по всьому їх життю. Бо нема особливих вікових піків , під час яких людей помирає найбільше. Це і не 71 рік,і не 75. А поступового у всіх віках, починаючи з 50, коли спостерігається прискорення відправки на той світ.
Зараз я спробую ще одну модель вам намалювати, навмисне зменшену, щоб зрозуміліше.
Ця модель має на меті показати, що навіть раптове збільшення народжуваності вдвічі ,в якийсь із років, майже не буде помітний для смертності.
Невелике містечко, в ньому зазвичай народжується в рік 100 дітей.
Ці 100 народжених в умовному 1950 році з першого свого року почали помирати згідно відомого графіку. (Далі цифри приблизні,лише щоб показати тенденцію). В перший рік помре 1 дитинка (смертність серед немовлят до року зазвичай більша, ніж потім в дитинтстві). Хтось десь втрапить в дтп, хтось потоне у річці, когось заріжуть на дискотеці.До старшого віку (хай до 50 років) доживе вже 80 із 100, і тут вони почнуть помирати трохи живіше. Десь по 2 на рік ,в близько 90 років вони всі "закінчаться". Десь в якісь роки помре не 2, а 1, і ці щасливчики рідкі доживуть до 100 років.
Це була звичайна стандарта схема, коли народилась звичайна кількість людей, і без війни , ковідів і т.д вони помирали.
А тепер раптово в якийсь із років народилось не 100, а 200. Який небуть Яма з Будівельником мабуть очікував би через 70 років , тобто в 2020 році , хвилю смертей.
Але що буде насправді.
До року помре вже не 1, а 2 дитини.
На дискотеках,в річці і т д загинуть теж вдвічі більше.
До 50 років доживе вже не 80,а 160.
І далі помирати в рік буде вже не по 2, а по 4.
Тобто!!! Яма з Будівельником буде шукати всплеск смертності в 2020 році, бо ого, народилось аж вдвічі більше , ніж зазвичай!!! Аж плюс 100 чоловік колись! Але він знайде лише +2 смерті в 2020 році. А якщо він знайде більше, то йому потрібно буде пошукати інші причини. Можливо навіть повірити в Ковід (який легко може замість звичних 8 смертей щомісяця зробити +49%, тобто 12. А за рік не звичних 100, а вже 125.)
Багато це чи мало, +2 смерті на рік для містечка?? Ну якщо б в містечку не було падіння населення, то 100 народилось на рік,100 померло на рік. +2 чоловіка - це зростання смертності на 2%. Тобто, ще раз!! Народження колись +100% дає лише по +2% річної смертності на багато років.
У українського містечка , де смертність набагато перевищує народжуваність, мабуть 150 щорічно помирає , при народжуваності 75 чоловік. Тоді 2 лишні смерті в рік це взагалі +1..1.5 %.
А якщо цунамі народжуваності не +100% , а значно менше, то тим більше нема чого шукати її вплив на смертність через 70-90 років.
Тобто, нема необхідності шукати, де, коли ,скільки більше народилось, і в яких групах зараз більше людей. Це не дуже то і впливає на смертність. На смертність суттєво впливають зовнішні чинники: жара,перепади тиску,хвороби, , бо вони викошують слабших відразу у всіх вікових групах.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 24 лип, 2021 06:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 лип, 2021 06:09
Так, мадам часом дивує.
Так само дещо екстравагантно заявляти , що "в світі населення багато, і воно і так росте, тому 2% помре, це не страшно'.
Це щось наче "не засмучуйся, що палець відірвало, їх тільки у тебе є ще 19. А ще у мене,у друзів, їх чимало на світі. Все добре."
Додано: Суб 24 лип, 2021 09:06
Додано: Суб 24 лип, 2021 09:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не треба приписувати власне невігластво іншим....
Для того щоб будувати математично статистичні моделі...треба користуватись данними за попередні періоди.
Давайте візьмемо табличку за 2016-2019 роки по смертям по віковим групам і подивимось як у відсотках помирало в кожній з груп до загальної кількості смертей
А потім створимо другу табличку,де відсотки смертей залишимо і введемо два стовпчика 100 і 200
2016 _____ 2016 _____ 2017 _____ 2 018 _____ 2 019
Всього __ 583 631 __ 574 123 __ 587 665 __ 581 114 __ 2 326 533 __
0-4 ______ 3 610 _____ 3 384 _____ 2 935 _____ 2 650 __ 12 579 __ 0,54
5-9 ______ 377 ______ 391 ______ 397 ______ 371 __ 1 536 __ 0,07
10-14 ______ 392 ______ 402 ______ 428 ______ 409 __ 1 631 __ 0,07
15-19 ______ 1 022 ______ 890 ______ 847 ______ 899 __ 3 658 __ 0,16
20-24 _____ 2 096 _____ 1 908 _____ 1 763 _____ 1 610 __ 7 377 __ 0,32
25-29 _____ 4 384 _____ 4 071 _____ 3 749 _____ 3 447 __ 15 651 __ 0,67
30-34 _____ 7 490 _____ 7 460 _____ 7 772 _____ 7 308 __ 30 030 __ 1,29
35-39 _____ 10 663 _____ 10 358 _____ 11 132 _____ 10 916 __ 43 069 __ 1,85
40-44 _____ 13 911 _____ 13 614 _____ 14 772 _____ 14 572 __ 56 869 __ 2,44
45-49 _____ 17 265 _____ 17 043 _____ 18 398 _____ 18 455 __ 71 161 __ 3,06
50-54 _____ 25 114 _____ 23 962 _____ 24 253 _____ 23 319 __ 96 648 __ 4,15
55-59 _____ 37 292 _____ 36 678 _____ 37 880 _____ 36 073 __ 147 923 __ 6,36
60-64 _____ 48 188 _____ 46 399 _____ 48 801 _____ 48 763 __ 192 151 __ 8,26
65-69 _____ 57 452 _____ 58 382 _____ 62 011 _____ 60 542 __ 238 387 __ 10,25
70+ _____ 354 277 _____ 349 094 _____ 352 477 _____ 351 752 __ 1 407 600 __ 60,50
В цій табличці, внаслідок того що людина не може вмерти на 0,05%..то прийшлось першу смерть вписувати в ту вікову категорію де ймовірність смерті накопичувально в попередніх вікових групах становить ціле число.
2016 _____
Всього __ ____________100______________200
0-4 _____ 0,540675761 _____ _____ 1
5-9 _____ 0,066020985 _____ _____
10-14 _____ 0,070104314 _____ _____
15-19 _____ 0,157229663 _____ 1 _____
20-24 _____ 0,317081254 _____ _____ 1
25-29 _____ 0,672717731 _____ 1 _____
30-34 _____ 1,290761833 _____ _____ 4
35-39 _____ 1,851209504 _____ 3 _____ 4
40-44 _____ 2,44436679 _____ 2 _____ 5
45-49 _____ 3,058671422 _____ 3 _____ 6
50-54 _____ 4,154164158 _____ 5 _____ 8
55-59 _____ 6,358087334 _____ 5 _____ 13
60-64 _____ 8,259113453 _____ 9 _____ 16
65-69 _____ 10,24644826 _____ 10 _____ 21
70+ _____ 60,50204317 _____ 61 _____ 121
Всього _____ 100% _____ 100 _____ 200
То що ?
Наочно побачили як розподіляться смерті по віковим групам при умові народження 100 або 200?
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