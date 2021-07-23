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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3421342234233424

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42
Мені вже зробили щеплення
43%
18
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
7
Ще в роздумах
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:06

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Но признаю серьёзность эпидемии

а хоть в одной стране мира превышен эпидемпорог?... ;)

А Вы можете назвать эпидпорог для ковида?
Так же, как и для любой другой новой болезни?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:А тепер раптово в якийсь із років народилось не 100, а 200. Який небуть Яма з Будівельником мабуть очікував би через 70 років , тобто в 2020 році , хвилю смертей.
Але що буде насправді.
До року помре вже не 1, а 2 дитини.
На дискотеках,в річці і т д загинуть теж вдвічі більше.
До 50 років доживе вже не 80,а 160.
І далі помирати в рік буде вже не по 2, а по 4.
Тобто!!! Яма з Будівельником буде шукати всплеск смертності в 2020 році, бо ого, народилось аж вдвічі більше , ніж зазвичай!!! Аж плюс 100 чоловік колись! Але він знайде лише +2 смерті в 2020 році.
Не треба приписувати власне невігластво іншим....
Для того щоб будувати математично статистичні моделі...треба користуватись данними за попередні періоди.
Давайте візьмемо табличку за 2016-2019 роки по смертям по віковим групам і подивимось як у відсотках помирало в кожній з груп до загальної кількості смертей
А потім створимо другу табличку,де відсотки смертей залишимо і введемо два стовпчика 100 і 200
2016 _____ 2016 _____ 2017 _____ 2 018 _____ 2 019
Всього __ 583 631 __ 574 123 __ 587 665 __ 581 114 __ 2 326 533 __
0-4 ______ 3 610 _____ 3 384 _____ 2 935 _____ 2 650 __ 12 579 __ 0,54
5-9 ______ 377 ______ 391 ______ 397 ______ 371 __ 1 536 __ 0,07
10-14 ______ 392 ______ 402 ______ 428 ______ 409 __ 1 631 __ 0,07
15-19 ______ 1 022 ______ 890 ______ 847 ______ 899 __ 3 658 __ 0,16
20-24 _____ 2 096 _____ 1 908 _____ 1 763 _____ 1 610 __ 7 377 __ 0,32
25-29 _____ 4 384 _____ 4 071 _____ 3 749 _____ 3 447 __ 15 651 __ 0,67
30-34 _____ 7 490 _____ 7 460 _____ 7 772 _____ 7 308 __ 30 030 __ 1,29
35-39 _____ 10 663 _____ 10 358 _____ 11 132 _____ 10 916 __ 43 069 __ 1,85
40-44 _____ 13 911 _____ 13 614 _____ 14 772 _____ 14 572 __ 56 869 __ 2,44
45-49 _____ 17 265 _____ 17 043 _____ 18 398 _____ 18 455 __ 71 161 __ 3,06
50-54 _____ 25 114 _____ 23 962 _____ 24 253 _____ 23 319 __ 96 648 __ 4,15
55-59 _____ 37 292 _____ 36 678 _____ 37 880 _____ 36 073 __ 147 923 __ 6,36
60-64 _____ 48 188 _____ 46 399 _____ 48 801 _____ 48 763 __ 192 151 __ 8,26
65-69 _____ 57 452 _____ 58 382 _____ 62 011 _____ 60 542 __ 238 387 __ 10,25
70+ _____ 354 277 _____ 349 094 _____ 352 477 _____ 351 752 __ 1 407 600 __ 60,50

В цій табличці, внаслідок того що людина не може вмерти на 0,05%..то прийшлось першу смерть вписувати в ту вікову категорію де ймовірність смерті накопичувально в попередніх вікових групах становить ціле число.
2016 _____
Всього __ ____________100______________200
0-4 _____ 0,540675761 _____ _____ 1
5-9 _____ 0,066020985 _____ _____
10-14 _____ 0,070104314 _____ _____
15-19 _____ 0,157229663 _____ 1 _____
20-24 _____ 0,317081254 _____ _____ 1
25-29 _____ 0,672717731 _____ 1 _____
30-34 _____ 1,290761833 _____ _____ 4
35-39 _____ 1,851209504 _____ 3 _____ 4
40-44 _____ 2,44436679 _____ 2 _____ 5
45-49 _____ 3,058671422 _____ 3 _____ 6
50-54 _____ 4,154164158 _____ 5 _____ 8
55-59 _____ 6,358087334 _____ 5 _____ 13
60-64 _____ 8,259113453 _____ 9 _____ 16
65-69 _____ 10,24644826 _____ 10 _____ 21
70+ _____ 60,50204317 _____ 61 _____ 121
Всього _____ 100% _____ 100 _____ 200

То що ?
Наочно побачили як розподіляться смерті по віковим групам при умові народження 100 або 200?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:48

Интересно, строителю хватит ума самостоятельно понять, что надо не просто взять % смертей от всех смертей за год в каждом из возрастов, но и необходимо произвести поправку на количество людей в каждой из возрастных групп)).
Думаю нет, но дадим ему шанс)
И да, огульное 70+ группа - это упрощение по строительному, есть и 75-79, и 80-84.и далее.
Вряд ли он понимает простую вещь : если в современной Украине молодежи намного меньше ,чем стариков (а должно то быть наоборот при неизменной рождаемости (100 чел в год, ёлочка должна быть пушистая внизу, и худая к верху, чего нет) , то процент смертей в пожилых группах сильно искажен в сторону увеличения,а в молодых - в сторону уменьшения. И потому его табличка со 100 и 200 человек - бредятина. ))
Эх, диплом-диплом... Заочка, она такая).
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 11:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Оця "багаточисельна група 79-83 роки" , вона не впала вчора нам на землю, і починає помирати. Вона була і 5 років тому, тільки ще набагато більш чисельна, і найменувалась вона 74-78 роки. І ця група так само давала багато смертей всі ці 5 років аж до сьогодні. Натомість зараз група 74-78 малочисельна, і не дає такої смертності , яку давала група 74-78 тоді, 5 років тому. Нічого не змінилось. Дива не станеться, вони (без зовнішніх причин, серед яких і ковід) не мають почати масово помирати саме зараз.
А якщо цунамі народжуваності не +100% , а значно менше, то тим більше нема чого шукати її вплив на смертність через 70-90 років.


Масово не масово, але за попередню 5-річку від 74 до 79 дожили 76%, від 78 до 83 - 65%, від 85 до 90 - 49%. За 30 років від 60 до 90 - 10%. Тобто чим старший вік тим більша смертність.
Якраз довоєнний - 1942-1945 - та післявоєнний період різниця в народжуваності більше 100 і до 150% (400 тис і 1 млйн.). І дем.хвилі це не форумні видумки, а реалії, що досліджуються серйозними демографами.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 12:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:за попередню 5-річку від 74 до 79 дожили 76%

24% відсотка не дожили.

від 78 до 83 - 65%,


35% не дожили. Але від тих , хто дожив до 78 років. Від меншого числа))

від 85 до 90 - 49%

51% помер. Але від ще меншого числа :)


Коли я кажу, що щороку помирає 2 чоловіка із контрольної сотні, то в групі 70+ це не 2%. Бо до 70 років дожили лишь половина. І з тих 50 щасливчиків , 2 чоловіка вже буде 4%))

Я сподіваюсь ви зрозуміли, ніякого сплеску не буде. Він вже давно, років 10-15 тому, почався)) , коли ваша група 79-83 ввійшла в період підвищеної смертності. Будучи, при цьому, відсотків на 20%-30% чисельнішою ніж зараз)). І відсотки ваші помирали від чисельнішої групи))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 12:38

  fler написав:Чтобы выглядеть достойно, ЛАД, надо оппонировать, имея свое мнение, а не просто обсирая чужое, причем без вменяемого обоснования :wink:
Если вы заявили, что тестирования не уменьшались, то где ссылки на данные о тестированиях отдельно за ноябрь, декабрь, январь, февраль, март - чтобы это видно было? Если вы не понимаете, что такое «антиковидная» погода, то как вы можете возражать, не понимая против чего? и т.д. ...


  ЛАД написав:Не я писал о "снижении тестирования" и "«антиковидной» погоде", а Вы. Так, может, Вы и приведёте цифры тестирования и объясните, что Вы считаете "«антиковидной» погодой"? Откуда я, простите, должен знать, какую погоду Вы считаете «антиковидной» и на каком основании Вы это делаете...Да, и что насчёт волн и "короткого промежутка"?


Я - не я и хата не моя :D Слив засчитан, как здесь недавно выразились. Возражать, не понимая, против чего - это как минимум смешно. Возражать, не имея своего мнения по обсуждаемому вопросу – как минимум глупо.
Вопрос о причинах спада ковида в феврале вы задали почему-то только мне, причем дважды :!: Вменяемый человек будет ли спрашивать у той, чьи посты он на 99% не понимает?
Если бы ему так важен был ответ, то наверное вопрос был бы задан всем или хотя бы тем, кто у него в авторитете (мог бы попробовать поймать Хотаба между банами, например).
Если ответ не важен, то с какой целью задавался вопрос? Отож. См. цитату ниже.
Не вижу смысла продолжать эту дискуссию.

  ЛАД написав:Ваше нахальство мне нравится!
Всё это называется "с больной головы на здоровую".
Ваша "интеллигентность" мне тоже нравится.
Простите, Ваш пост очень напоминает тролля.

Интересно, кто пожалуется модераторам на этот пост :twisted:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 13:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Интересно, кто пожалуется модераторам на этот пост

Не смотря на вашу хамовитость, у Лад хватает терпения отвечать вам максимум вежливо)). Если вы увидели причины для реакции модератора, сообщите ему))

Как например и вот об этом.

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Hotab
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