А Вы можете назвать эпидпорог для ковида?
Так же, как и для любой другой новой болезни?
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Додано: Суб 24 лип, 2021 09:06
Додано: Суб 24 лип, 2021 09:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не треба приписувати власне невігластво іншим....
Для того щоб будувати математично статистичні моделі...треба користуватись данними за попередні періоди.
Давайте візьмемо табличку за 2016-2019 роки по смертям по віковим групам і подивимось як у відсотках помирало в кожній з груп до загальної кількості смертей
А потім створимо другу табличку,де відсотки смертей залишимо і введемо два стовпчика 100 і 200
2016 _____ 2016 _____ 2017 _____ 2 018 _____ 2 019
Всього __ 583 631 __ 574 123 __ 587 665 __ 581 114 __ 2 326 533 __
0-4 ______ 3 610 _____ 3 384 _____ 2 935 _____ 2 650 __ 12 579 __ 0,54
5-9 ______ 377 ______ 391 ______ 397 ______ 371 __ 1 536 __ 0,07
10-14 ______ 392 ______ 402 ______ 428 ______ 409 __ 1 631 __ 0,07
15-19 ______ 1 022 ______ 890 ______ 847 ______ 899 __ 3 658 __ 0,16
20-24 _____ 2 096 _____ 1 908 _____ 1 763 _____ 1 610 __ 7 377 __ 0,32
25-29 _____ 4 384 _____ 4 071 _____ 3 749 _____ 3 447 __ 15 651 __ 0,67
30-34 _____ 7 490 _____ 7 460 _____ 7 772 _____ 7 308 __ 30 030 __ 1,29
35-39 _____ 10 663 _____ 10 358 _____ 11 132 _____ 10 916 __ 43 069 __ 1,85
40-44 _____ 13 911 _____ 13 614 _____ 14 772 _____ 14 572 __ 56 869 __ 2,44
45-49 _____ 17 265 _____ 17 043 _____ 18 398 _____ 18 455 __ 71 161 __ 3,06
50-54 _____ 25 114 _____ 23 962 _____ 24 253 _____ 23 319 __ 96 648 __ 4,15
55-59 _____ 37 292 _____ 36 678 _____ 37 880 _____ 36 073 __ 147 923 __ 6,36
60-64 _____ 48 188 _____ 46 399 _____ 48 801 _____ 48 763 __ 192 151 __ 8,26
65-69 _____ 57 452 _____ 58 382 _____ 62 011 _____ 60 542 __ 238 387 __ 10,25
70+ _____ 354 277 _____ 349 094 _____ 352 477 _____ 351 752 __ 1 407 600 __ 60,50
В цій табличці, внаслідок того що людина не може вмерти на 0,05%..то прийшлось першу смерть вписувати в ту вікову категорію де ймовірність смерті накопичувально в попередніх вікових групах становить ціле число.
2016 _____
Всього __ ____________100______________200
0-4 _____ 0,540675761 _____ _____ 1
5-9 _____ 0,066020985 _____ _____
10-14 _____ 0,070104314 _____ _____
15-19 _____ 0,157229663 _____ 1 _____
20-24 _____ 0,317081254 _____ _____ 1
25-29 _____ 0,672717731 _____ 1 _____
30-34 _____ 1,290761833 _____ _____ 4
35-39 _____ 1,851209504 _____ 3 _____ 4
40-44 _____ 2,44436679 _____ 2 _____ 5
45-49 _____ 3,058671422 _____ 3 _____ 6
50-54 _____ 4,154164158 _____ 5 _____ 8
55-59 _____ 6,358087334 _____ 5 _____ 13
60-64 _____ 8,259113453 _____ 9 _____ 16
65-69 _____ 10,24644826 _____ 10 _____ 21
70+ _____ 60,50204317 _____ 61 _____ 121
Всього _____ 100% _____ 100 _____ 200
То що ?
Наочно побачили як розподіляться смерті по віковим групам при умові народження 100 або 200?
Додано: Суб 24 лип, 2021 09:48
Интересно, строителю хватит ума самостоятельно понять, что надо не просто взять % смертей от всех смертей за год в каждом из возрастов, но и необходимо произвести поправку на количество людей в каждой из возрастных групп)).
Думаю нет, но дадим ему шанс)
И да, огульное 70+ группа - это упрощение по строительному, есть и 75-79, и 80-84.и далее.
Вряд ли он понимает простую вещь : если в современной Украине молодежи намного меньше ,чем стариков (а должно то быть наоборот при неизменной рождаемости (100 чел в год, ёлочка должна быть пушистая внизу, и худая к верху, чего нет) , то процент смертей в пожилых группах сильно искажен в сторону увеличения,а в молодых - в сторону уменьшения. И потому его табличка со 100 и 200 человек - бредятина. ))
Эх, диплом-диплом... Заочка, она такая).
Додано: Суб 24 лип, 2021 11:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Масово не масово, але за попередню 5-річку від 74 до 79 дожили 76%, від 78 до 83 - 65%, від 85 до 90 - 49%. За 30 років від 60 до 90 - 10%. Тобто чим старший вік тим більша смертність.
Якраз довоєнний - 1942-1945 - та післявоєнний період різниця в народжуваності більше 100 і до 150% (400 тис і 1 млйн.). І дем.хвилі це не форумні видумки, а реалії, що досліджуються серйозними демографами.
Додано: Суб 24 лип, 2021 12:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
24% відсотка не дожили.
35% не дожили. Але від тих , хто дожив до 78 років. Від меншого числа))
51% помер. Але від ще меншого числа
Коли я кажу, що щороку помирає 2 чоловіка із контрольної сотні, то в групі 70+ це не 2%. Бо до 70 років дожили лишь половина. І з тих 50 щасливчиків , 2 чоловіка вже буде 4%))
Я сподіваюсь ви зрозуміли, ніякого сплеску не буде. Він вже давно, років 10-15 тому, почався)) , коли ваша група 79-83 ввійшла в період підвищеної смертності. Будучи, при цьому, відсотків на 20%-30% чисельнішою ніж зараз)). І відсотки ваші помирали від чисельнішої групи))
Додано: Суб 24 лип, 2021 12:38
Я - не я и хата не моя Слив засчитан, как здесь недавно выразились. Возражать, не понимая, против чего - это как минимум смешно. Возражать, не имея своего мнения по обсуждаемому вопросу – как минимум глупо.
Вопрос о причинах спада ковида в феврале вы задали почему-то только мне, причем дважды Вменяемый человек будет ли спрашивать у той, чьи посты он на 99% не понимает?
Если бы ему так важен был ответ, то наверное вопрос был бы задан всем или хотя бы тем, кто у него в авторитете (мог бы попробовать поймать Хотаба между банами, например).
Если ответ не важен, то с какой целью задавался вопрос? Отож. См. цитату ниже.
Не вижу смысла продолжать эту дискуссию.
Интересно, кто пожалуется модераторам на этот пост
Додано: Суб 24 лип, 2021 13:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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