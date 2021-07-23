А Вы можете назвать эпидпорог для ковида?
Так же, как и для любой другой новой болезни?
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Додано: Суб 24 лип, 2021 09:06
Додано: Суб 24 лип, 2021 09:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не треба приписувати власне невігластво іншим....
Для того щоб будувати математично статистичні моделі...треба користуватись данними за попередні періоди.
Давайте візьмемо табличку за 2016-2019 роки по смертям по віковим групам і подивимось як у відсотках помирало в кожній з груп до загальної кількості смертей
А потім створимо другу табличку,де відсотки смертей залишимо і введемо два стовпчика 100 і 200
2016 _____ 2016 _____ 2017 _____ 2 018 _____ 2 019
Всього __ 583 631 __ 574 123 __ 587 665 __ 581 114 __ 2 326 533 __
0-4 ______ 3 610 _____ 3 384 _____ 2 935 _____ 2 650 __ 12 579 __ 0,54
5-9 ______ 377 ______ 391 ______ 397 ______ 371 __ 1 536 __ 0,07
10-14 ______ 392 ______ 402 ______ 428 ______ 409 __ 1 631 __ 0,07
15-19 ______ 1 022 ______ 890 ______ 847 ______ 899 __ 3 658 __ 0,16
20-24 _____ 2 096 _____ 1 908 _____ 1 763 _____ 1 610 __ 7 377 __ 0,32
25-29 _____ 4 384 _____ 4 071 _____ 3 749 _____ 3 447 __ 15 651 __ 0,67
30-34 _____ 7 490 _____ 7 460 _____ 7 772 _____ 7 308 __ 30 030 __ 1,29
35-39 _____ 10 663 _____ 10 358 _____ 11 132 _____ 10 916 __ 43 069 __ 1,85
40-44 _____ 13 911 _____ 13 614 _____ 14 772 _____ 14 572 __ 56 869 __ 2,44
45-49 _____ 17 265 _____ 17 043 _____ 18 398 _____ 18 455 __ 71 161 __ 3,06
50-54 _____ 25 114 _____ 23 962 _____ 24 253 _____ 23 319 __ 96 648 __ 4,15
55-59 _____ 37 292 _____ 36 678 _____ 37 880 _____ 36 073 __ 147 923 __ 6,36
60-64 _____ 48 188 _____ 46 399 _____ 48 801 _____ 48 763 __ 192 151 __ 8,26
65-69 _____ 57 452 _____ 58 382 _____ 62 011 _____ 60 542 __ 238 387 __ 10,25
70+ _____ 354 277 _____ 349 094 _____ 352 477 _____ 351 752 __ 1 407 600 __ 60,50
В цій табличці, внаслідок того що людина не може вмерти на 0,05%..то прийшлось першу смерть вписувати в ту вікову категорію де ймовірність смерті накопичувально в попередніх вікових групах становить ціле число.
2016 _____
Всього __ ____________100______________200
0-4 _____ 0,540675761 _____ _____ 1
5-9 _____ 0,066020985 _____ _____
10-14 _____ 0,070104314 _____ _____
15-19 _____ 0,157229663 _____ 1 _____
20-24 _____ 0,317081254 _____ _____ 1
25-29 _____ 0,672717731 _____ 1 _____
30-34 _____ 1,290761833 _____ _____ 4
35-39 _____ 1,851209504 _____ 3 _____ 4
40-44 _____ 2,44436679 _____ 2 _____ 5
45-49 _____ 3,058671422 _____ 3 _____ 6
50-54 _____ 4,154164158 _____ 5 _____ 8
55-59 _____ 6,358087334 _____ 5 _____ 13
60-64 _____ 8,259113453 _____ 9 _____ 16
65-69 _____ 10,24644826 _____ 10 _____ 21
70+ _____ 60,50204317 _____ 61 _____ 121
Всього _____ 100% _____ 100 _____ 200
То що ?
Наочно побачили як розподіляться смерті по віковим групам при умові народження 100 або 200?
Додано: Суб 24 лип, 2021 09:48
Интересно, строителю хватит ума самостоятельно понять, что надо не просто взять % смертей от всех смертей за год в каждом из возрастов, но и необходимо произвести поправку на количество людей в каждой из возрастных групп)).
Думаю нет, но дадим ему шанс)
И да, огульное 70+ группа - это упрощение по строительному, есть и 75-79, и 80-84.и далее.
Вряд ли он понимает простую вещь : если в современной Украине молодежи намного меньше ,чем стариков (а должно то быть наоборот при неизменной рождаемости (100 чел в год, ёлочка должна быть пушистая внизу, и худая к верху, чего нет) , то процент смертей в пожилых группах сильно искажен в сторону увеличения,а в молодых - в сторону уменьшения. И потому его табличка со 100 и 200 человек - бредятина. ))
Эх, диплом-диплом... Заочка, она такая).
Додано: Суб 24 лип, 2021 11:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Масово не масово, але за попередню 5-річку від 74 до 79 дожили 76%, від 78 до 83 - 65%, від 85 до 90 - 49%. За 30 років від 60 до 90 - 10%. Тобто чим старший вік тим більша смертність.
Якраз довоєнний - 1942-1945 - та післявоєнний період різниця в народжуваності більше 100 і до 150% (400 тис і 1 млйн.). І дем.хвилі це не форумні видумки, а реалії, що досліджуються серйозними демографами.
Додано: Суб 24 лип, 2021 12:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
24% відсотка не дожили.
35% не дожили. Але від тих , хто дожив до 78 років. Від меншого числа))
51% помер. Але від ще меншого числа
Коли я кажу, що щороку помирає 2 чоловіка із контрольної сотні, то в групі 70+ це не 2%. Бо до 70 років дожили лишь половина. І з тих 50 щасливчиків , 2 чоловіка вже буде 4%))
Я сподіваюсь ви зрозуміли, ніякого сплеску не буде. Він вже давно, років 10-15 тому, почався)) , коли ваша група 79-83 ввійшла в період підвищеної смертності. Будучи, при цьому, відсотків на 20%-30% чисельнішою ніж зараз)). І відсотки ваші помирали від чисельнішої групи))
Додано: Суб 24 лип, 2021 12:38
Я - не я и хата не моя Слив засчитан, как здесь недавно выразились. Возражать, не понимая, против чего - это как минимум смешно. Возражать, не имея своего мнения по обсуждаемому вопросу – как минимум глупо.
Вопрос о причинах спада ковида в феврале вы задали почему-то только мне, причем дважды Вменяемый человек будет ли спрашивать у той, чьи посты он на 99% не понимает?
Если бы ему так важен был ответ, то наверное вопрос был бы задан всем или хотя бы тем, кто у него в авторитете (мог бы попробовать поймать Хотаба между банами, например).
Если ответ не важен, то с какой целью задавался вопрос? Отож. См. цитату ниже.
Не вижу смысла продолжать эту дискуссию.
Интересно, кто пожалуется модераторам на этот пост
Додано: Суб 24 лип, 2021 13:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 24 лип, 2021 13:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Це не буде в рази, але певний % добавиться. Я от подивився на теперішніх 90-річних в абсолютних і відносних цифрах, то найбільше в абсолютних не доживає до 80 років (з кроком 5 років) - ось діаграмка.
Від 65 до 70 досить навіть непогано, недарма хочуть пенсійний вік десь під цей поріг загнати. Від 85 до 90 круто вниз, ось там уже дійсно хоч менше половини проходить, але в абсолютних цифрах вже суттєво менше.
Додано: Суб 24 лип, 2021 13:42
Ой+ , розумієте у чому справа. Я не стверджую, що там прямо лінійно все йде смерть по віковим групам. Десь на якісь відсотки може і більше. Проте, якщо 100% зростання народжуваності в умовний 1950 рік дає лише 2% зростання смертності в 2020 році (хай я не точно порахував, хай помилився вдвічі, і там 4% зростання, проте це пил).
Нам зараз ковід дає 20% зростання по року, а в окремі місяці 49%. Оце серйозно. А не якісь там сплески народжуваності 70 років тому.
Додано: Суб 24 лип, 2021 14:35
каждый год появляется 2-3 новых разновидности ОРЗ и всегда их эпидемпорог считался по принятому для данной группы заболеваний. в чём новизна нынешнего коронавируса по сравнению с другими коронавирусами, которые фиксировались на протяжении последних 50-55 лет?
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