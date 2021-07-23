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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3422342334243425

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42
Мені вже зробили щеплення
43%
18
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
7
Ще в роздумах
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 14:44

budivelnik
Пару месяцев назад вы писали, что дали свою таблицу двум профессорам для анализа, обещали написать результат, но пока тишина.

Так что сказали профессора?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 14:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:в чём новизна нынешнего коронавируса по сравнению с другими коронавирусами, которые фиксировались на протяжении последних 50-55 лет?

А сам то как думаешь? Может в смертности, которая выросла по всем странам? В отдельных до 30%.

  yanyura написав:Так что сказали профессора?

Потеряли дар речи))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:09

  yanyura написав:budivelnik
Пару месяцев назад вы писали, что дали свою таблицу двум профессорам для анализа, обещали написать результат, но пока тишина.

Так что сказали профессора?
Тільки не треба прикидатись дурником..
Я писав
Якщо повідомлення набере 10 лайків..я віддам двом професорам...
Повідомлення набрало 1 лайк..
Ні ви ні хотаб -тоді лайків не поставило
А тепер хотаб зубоскалить
Труси-хрестик?
То він хотів, але стидався попросити
Чи боявся побачити що він неук?
Звідси висновок
Турбувати двох професорів заради однієї людини - не серьозно.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:35

  Hotab написав:Ой+ , розумієте у чому справа. Я не стверджую, що там прямо лінійно все йде смерть по віковим групам. Десь на якісь відсотки може і більше. Проте, якщо 100% зростання народжуваності в умовний 1950 рік дає лише 2% зростання смертності в 2020 році (хай я не точно порахував, хай помилився вдвічі, і там 4% зростання, проте це пил).
Нам зараз ковід дає 20% зростання по року, а в окремі місяці 49%. Оце серйозно. А не якісь там сплески народжуваності 70 років тому.
Дійсно...
Що нам + 200 000 чи +400 000 народжуваності..якщо це +10%...
Якщо в нас є 10000 і при цьому це +49%.....
Хотаб-вас вчили що процентами треба користуватись акуратно?
Бо деколи 99% - в рази менше від 0,1%....В залежності від абсолютної цифри з якої ці проценти вираховуються.
Тепер по табличці
  budivelnik написав:
  Hotab написав:А тепер раптово в якийсь із років народилось не 100, а 200. Який небуть Яма з Будівельником мабуть очікував би через 70 років , тобто в 2020 році , хвилю смертей.
Але що буде насправді.
До року помре вже не 1, а 2 дитини.
На дискотеках,в річці і т д загинуть теж вдвічі більше.
До 50 років доживе вже не 80,а 160.
І далі помирати в рік буде вже не по 2, а по 4.
Тобто!!! Яма з Будівельником буде шукати всплеск смертності в 2020 році, бо ого, народилось аж вдвічі більше , ніж зазвичай!!! Аж плюс 100 чоловік колись! Але він знайде лише +2 смерті в 2020 році.
Не треба приписувати власне невігластво іншим....
Для того щоб будувати математично статистичні моделі...треба користуватись данними за попередні періоди.
Давайте візьмемо табличку за 2016-2019 роки по смертям по віковим групам і подивимось як у відсотках помирало в кожній з груп до загальної кількості смертей
А потім створимо другу табличку,де відсотки смертей залишимо і введемо два стовпчика 100 і 200
2016 _____ 2016 _____ 2017 _____ 2 018 _____ 2 019
Всього __ 583 631 __ 574 123 __ 587 665 __ 581 114 __ 2 326 533 __
0-4 ______ 3 610 _____ 3 384 _____ 2 935 _____ 2 650 __ 12 579 __ 0,54
5-9 ______ 377 ______ 391 ______ 397 ______ 371 __ 1 536 __ 0,07
10-14 ______ 392 ______ 402 ______ 428 ______ 409 __ 1 631 __ 0,07
15-19 ______ 1 022 ______ 890 ______ 847 ______ 899 __ 3 658 __ 0,16
20-24 _____ 2 096 _____ 1 908 _____ 1 763 _____ 1 610 __ 7 377 __ 0,32
25-29 _____ 4 384 _____ 4 071 _____ 3 749 _____ 3 447 __ 15 651 __ 0,67
30-34 _____ 7 490 _____ 7 460 _____ 7 772 _____ 7 308 __ 30 030 __ 1,29
35-39 _____ 10 663 _____ 10 358 _____ 11 132 _____ 10 916 __ 43 069 __ 1,85
40-44 _____ 13 911 _____ 13 614 _____ 14 772 _____ 14 572 __ 56 869 __ 2,44
45-49 _____ 17 265 _____ 17 043 _____ 18 398 _____ 18 455 __ 71 161 __ 3,06
50-54 _____ 25 114 _____ 23 962 _____ 24 253 _____ 23 319 __ 96 648 __ 4,15
55-59 _____ 37 292 _____ 36 678 _____ 37 880 _____ 36 073 __ 147 923 __ 6,36
60-64 _____ 48 188 _____ 46 399 _____ 48 801 _____ 48 763 __ 192 151 __ 8,26
65-69 _____ 57 452 _____ 58 382 _____ 62 011 _____ 60 542 __ 238 387 __ 10,25
70+ _____ 354 277 _____ 349 094 _____ 352 477 _____ 351 752 __ 1 407 600 __ 60,50

В цій табличці, внаслідок того що людина не може вмерти на 0,05%..то прийшлось першу смерть вписувати в ту вікову категорію де ймовірність смерті накопичувально в попередніх вікових групах становить ціле число.
2016 _____
Всього __ ____________100______________200
0-4 _____ 0,540675761 _____ _____ 1
5-9 _____ 0,066020985 _____ _____
10-14 _____ 0,070104314 _____ _____
15-19 _____ 0,157229663 _____ 1 _____
20-24 _____ 0,317081254 _____ _____ 1
25-29 _____ 0,672717731 _____ 1 _____
30-34 _____ 1,290761833 _____ _____ 4
35-39 _____ 1,851209504 _____ 3 _____ 4
40-44 _____ 2,44436679 _____ 2 _____ 5
45-49 _____ 3,058671422 _____ 3 _____ 6
50-54 _____ 4,154164158 _____ 5 _____ 8
55-59 _____ 6,358087334 _____ 5 _____ 13
60-64 _____ 8,259113453 _____ 9 _____ 16
65-69 _____ 10,24644826 _____ 10 _____ 21
70+ _____ 60,50204317 _____ 61 _____ 121
Всього _____ 100% _____ 100 _____ 200

То що ?
Наочно побачили як розподіляться смерті по віковим групам при умові народження 100 або 200?
Беремо , модернізуємо її так як Ви хочете...хоча це не правильно,але у вас все одно катма знань щоб це зрозуміти..
Отже
Роблю так як ви казали
Беру 100 і 200 осіб, відсоток смертей в групі беру той що вийшов з періода в 2016-2019 роки, і враховую якщо є смерть в наших контрольних групах 100 і 200
Всього __ 100 залишилось 200 залишилось
0-4 _____ 0,540676 __ __ 100 __ 1 __ 199
5-9 _____ 0,066021 __ __ 100 __ __
10-14 __ 0,070104 __ __ 100 __ __
15-19 __ 0,15723 __ 1 __ 99 __ __
20-24 __ 0,317081 __ __ __ 1 __ 198
25-29 __ 0,672718 __ 1 __ 98 __ __ 197
30-34 __ 1,290762 __ __ __ 4 __ 193
35-39 __ 1,85121 __ 3 __ 97 __ 4 __ 189
40-44 __ 2,444367 __ 2 __ 95 __ 5 __ 184
45-49 __ 3,058671 __ 3 __ 92 __ 6 __ 176
50-54 __ 4,154164 __ 5 __ 88 __ 8 __ 168
55-59 __ 6,358087 __ 5 __ 83 __ 13 __ 155
60-64 __ 8,259113 __ 9 __ 76 __ 16 __ 142
65-69 __ 10,24645 __ 10 __ 68 __ 21 __ 137
70+ __ 60,50204 __ 61 __ __ 121 __


Виходить , з урахуванням того що група зменшувалась
то
в групі 100 до 70+ дожило 61.....а з урахуванням хотабових знань 68
в групі 200 в 70+ дожило 121 .....а з урахуванням хотабових знань 137

Я то розумію чому так вийшло
Цікаво чи допетрає опонент?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:39

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Фіксуємо три моїх цифри
1 Максиму смертей від ковіду ,навіть теоретично може бути всього 150 000...

:?:

2 Загальна кількість смертей від ковіду станом
на 31-12-2021 року буде меншою від 70 000
на 30-10-2021 року буде меншою від 80 000

:?: :?: :?:
Мені цікаво
А що тут не зрозуміло?
Теоретично можливо - 150 000( якщо при 33% зараз 50000 смертей, то при 100% може бути навіть 150 000 смертей...але не буде)
Реально буде
до кінця 2021 - менше 70 000
до кінця 2022 - менше 80 000

Що і кому тут не зрозуміло?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:58

budivelnik
Я правильно понял, что подтвержденная профессорами достоверность (или не достоверность) ваших таблиц интересна только одному человеку на этой ветке?
yanyura
 
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