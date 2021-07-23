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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3422342334243425 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42 Мені вже зробили щеплення 43% 18 Не можу за станом здоров'я 7% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 5 Найближчим часом планую вакцинацію 17% 7 Ще в роздумах 12% 5 Всього голосів : 42 Додано: Суб 24 лип, 2021 14:44 budivelnik

Пару месяцев назад вы писали, что дали свою таблицу двум профессорам для анализа, обещали написать результат, но пока тишина.



Так что сказали профессора? yanyura Повідомлень: 6035 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1921 раз. Подякували: 1386 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лип, 2021 14:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире Тракторист написав: в чём новизна нынешнего коронавируса по сравнению с другими коронавирусами, которые фиксировались на протяжении последних 50-55 лет? в чём новизна нынешнего коронавируса по сравнению с другими коронавирусами, которые фиксировались на протяжении последних 50-55 лет?

А сам то как думаешь? Может в смертности, которая выросла по всем странам? В отдельных до 30%.



yanyura написав: Так что сказали профессора? Так что сказали профессора?

Потеряли дар речи)) А сам то как думаешь? Может в смертности, которая выросла по всем странам? В отдельных до 30%.Потеряли дар речи)) Hotab

Повідомлень: 4250 З нами з: 15.02.09 Подякував: 204 раз. Подякували: 1325 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лип, 2021 15:09 yanyura написав: budivelnik

Пару месяцев назад вы писали, что дали свою таблицу двум профессорам для анализа, обещали написать результат, но пока тишина.



Так что сказали профессора? Пару месяцев назад вы писали, что дали свою таблицу двум профессорам для анализа, обещали написать результат, но пока тишина.Так что сказали профессора? Тільки не треба прикидатись дурником..

Я писав

Якщо повідомлення набере 10 лайків..я віддам двом професорам...

Повідомлення набрало 1 лайк..

Ні ви ні хотаб -тоді лайків не поставило

А тепер хотаб зубоскалить

Труси-хрестик?

То він хотів, але стидався попросити

Чи боявся побачити що він неук?

Звідси висновок

Турбувати двох професорів заради однієї людини - не серьозно. Тільки не треба прикидатись дурником..Я писавЯкщо повідомлення набере 10 лайків..я віддам двом професорам...Повідомлення набрало 1 лайк..Ні ви ні хотаб -тоді лайків не поставилоА тепер хотаб зубоскалитьТруси-хрестик?То він хотів, але стидався попроситиЧи боявся побачити що він неук?Звідси висновокТурбувати двох професорів заради однієї людини - не серьозно. budivelnik

Повідомлень: 24684 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2646 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лип, 2021 15:35 Hotab написав: Ой+ , розумієте у чому справа. Я не стверджую, що там прямо лінійно все йде смерть по віковим групам. Десь на якісь відсотки може і більше. Проте, якщо 100% зростання народжуваності в умовний 1950 рік дає лише 2% зростання смертності в 2020 році (хай я не точно порахував, хай помилився вдвічі, і там 4% зростання, проте це пил).

Нам зараз ковід дає 20% зростання по року, а в окремі місяці 49%. Оце серйозно. А не якісь там сплески народжуваності 70 років тому. , розумієте у чому справа. Я не стверджую, що там прямо лінійно все йде смерть по віковим групам. Десь на якісь відсотки може і більше. Проте, якщо 100% зростання народжуваності в умовний 1950 рік дає лише 2% зростання смертності в 2020 році (хай я не точно порахував, хай помилився вдвічі, і там 4% зростання, проте це пил).Нам зараз ковід дає 20% зростання по року, а в окремі місяці 49%. Оце серйозно. А не якісь там сплески народжуваності 70 років тому. Дійсно...

Що нам + 200 000 чи +400 000 народжуваності..якщо це +10%...

Якщо в нас є 10000 і при цьому це +49%.....

Хотаб-вас вчили що процентами треба користуватись акуратно?

Бо деколи 99% - в рази менше від 0,1%....В залежності від абсолютної цифри з якої ці проценти вираховуються.

Тепер по табличці

budivelnik написав: Hotab написав: А тепер раптово в якийсь із років народилось не 100, а 200. Який небуть Яма з Будівельником мабуть очікував би через 70 років , тобто в 2020 році , хвилю смертей.

Але що буде насправді.

До року помре вже не 1, а 2 дитини.

На дискотеках,в річці і т д загинуть теж вдвічі більше.

До 50 років доживе вже не 80,а 160.

І далі помирати в рік буде вже не по 2, а по 4.

Тобто!!! Яма з Будівельником буде шукати всплеск смертності в 2020 році, бо ого, народилось аж вдвічі більше , ніж зазвичай!!! Аж плюс 100 чоловік колись! Але він знайде лише +2 смерті в 2020 році. А тепер раптово в якийсь із років народилось не 100, а 200. Який небуть Яма з Будівельником мабуть очікував би через 70 років , тобто в 2020 році , хвилю смертей.Але що буде насправді.До року помре вже не 1, а 2 дитини.На дискотеках,в річці і т д загинуть теж вдвічі більше.До 50 років доживе вже не 80,а 160.І далі помирати в рік буде вже не по 2, а по 4.Тобто!!! Яма з Будівельником буде шукати всплеск смертності в 2020 році, бо ого, народилось аж вдвічі більше , ніж зазвичай!!! Аж плюс 100 чоловік колись! Але він знайде лише +2 смерті в 2020 році. Не треба приписувати власне невігластво іншим....

Для того щоб будувати математично статистичні моделі...треба користуватись данними за попередні періоди.

Давайте візьмемо табличку за 2016-2019 роки по смертям по віковим групам і подивимось як у відсотках помирало в кожній з груп до загальної кількості смертей

А потім створимо другу табличку,де відсотки смертей залишимо і введемо два стовпчика 100 і 200

2016 _____ 2016 _____ 2017 _____ 2 018 _____ 2 019

Всього __ 583 631 __ 574 123 __ 587 665 __ 581 114 __ 2 326 533 __

0-4 ______ 3 610 _____ 3 384 _____ 2 935 _____ 2 650 __ 12 579 __ 0,54

5-9 ______ 377 ______ 391 ______ 397 ______ 371 __ 1 536 __ 0,07

10-14 ______ 392 ______ 402 ______ 428 ______ 409 __ 1 631 __ 0,07

15-19 ______ 1 022 ______ 890 ______ 847 ______ 899 __ 3 658 __ 0,16

20-24 _____ 2 096 _____ 1 908 _____ 1 763 _____ 1 610 __ 7 377 __ 0,32

25-29 _____ 4 384 _____ 4 071 _____ 3 749 _____ 3 447 __ 15 651 __ 0,67

30-34 _____ 7 490 _____ 7 460 _____ 7 772 _____ 7 308 __ 30 030 __ 1,29

35-39 _____ 10 663 _____ 10 358 _____ 11 132 _____ 10 916 __ 43 069 __ 1,85

40-44 _____ 13 911 _____ 13 614 _____ 14 772 _____ 14 572 __ 56 869 __ 2,44

45-49 _____ 17 265 _____ 17 043 _____ 18 398 _____ 18 455 __ 71 161 __ 3,06

50-54 _____ 25 114 _____ 23 962 _____ 24 253 _____ 23 319 __ 96 648 __ 4,15

55-59 _____ 37 292 _____ 36 678 _____ 37 880 _____ 36 073 __ 147 923 __ 6,36

60-64 _____ 48 188 _____ 46 399 _____ 48 801 _____ 48 763 __ 192 151 __ 8,26

65-69 _____ 57 452 _____ 58 382 _____ 62 011 _____ 60 542 __ 238 387 __ 10,25

70+ _____ 354 277 _____ 349 094 _____ 352 477 _____ 351 752 __ 1 407 600 __ 60,50



В цій табличці, внаслідок того що людина не може вмерти на 0,05%..то прийшлось першу смерть вписувати в ту вікову категорію де ймовірність смерті накопичувально в попередніх вікових групах становить ціле число.

2016 _____

Всього __ ____________100______________200

0-4 _____ 0,540675761 _____ _____ 1

5-9 _____ 0,066020985 _____ _____

10-14 _____ 0,070104314 _____ _____

15-19 _____ 0,157229663 _____ 1 _____

20-24 _____ 0,317081254 _____ _____ 1

25-29 _____ 0,672717731 _____ 1 _____

30-34 _____ 1,290761833 _____ _____ 4

35-39 _____ 1,851209504 _____ 3 _____ 4

40-44 _____ 2,44436679 _____ 2 _____ 5

45-49 _____ 3,058671422 _____ 3 _____ 6

50-54 _____ 4,154164158 _____ 5 _____ 8

55-59 _____ 6,358087334 _____ 5 _____ 13

60-64 _____ 8,259113453 _____ 9 _____ 16

65-69 _____ 10,24644826 _____ 10 _____ 21

70+ _____ 60,50204317 _____ 61 _____ 121

Всього _____ 100% _____ 100 _____ 200



То що ?

Наочно побачили як розподіляться смерті по віковим групам при умові народження 100 або 200? Не треба приписувати власне невігластво іншим....Для того щоб будувати математично статистичні моделі...треба користуватись данними за попередні періоди.Давайте візьмемо табличку за 2016-2019 роки по смертям по віковим групам і подивимось як у відсотках помирало в кожній з груп до загальної кількості смертейА потім створимо другу табличку,де відсотки смертей залишимо і введемо два стовпчика 100 і 2002016 _____ 2016 _____ 2017 _____ 2 018 _____ 2 019Всього __ 583 631 __ 574 123 __ 587 665 __ 581 114 __ 2 326 533 __0-4 ______ 3 610 _____ 3 384 _____ 2 935 _____ 2 650 __ 12 579 __ 0,545-9 ______ 377 ______ 391 ______ 397 ______ 371 __ 1 536 __ 0,0710-14 ______ 392 ______ 402 ______ 428 ______ 409 __ 1 631 __ 0,0715-19 ______ 1 022 ______ 890 ______ 847 ______ 899 __ 3 658 __ 0,1620-24 _____ 2 096 _____ 1 908 _____ 1 763 _____ 1 610 __ 7 377 __ 0,3225-29 _____ 4 384 _____ 4 071 _____ 3 749 _____ 3 447 __ 15 651 __ 0,6730-34 _____ 7 490 _____ 7 460 _____ 7 772 _____ 7 308 __ 30 030 __ 1,2935-39 _____ 10 663 _____ 10 358 _____ 11 132 _____ 10 916 __ 43 069 __ 1,8540-44 _____ 13 911 _____ 13 614 _____ 14 772 _____ 14 572 __ 56 869 __ 2,4445-49 _____ 17 265 _____ 17 043 _____ 18 398 _____ 18 455 __ 71 161 __ 3,0650-54 _____ 25 114 _____ 23 962 _____ 24 253 _____ 23 319 __ 96 648 __ 4,1555-59 _____ 37 292 _____ 36 678 _____ 37 880 _____ 36 073 __ 147 923 __ 6,3660-64 _____ 48 188 _____ 46 399 _____ 48 801 _____ 48 763 __ 192 151 __ 8,2665-69 _____ 57 452 _____ 58 382 _____ 62 011 _____ 60 542 __ 238 387 __ 10,2570+ _____ 354 277 _____ 349 094 _____ 352 477 _____ 351 752 __ 1 407 600 __ 60,50В цій табличці, внаслідок того що людина не може вмерти на 0,05%..то прийшлось першу смерть вписувати в ту вікову категорію де ймовірність смерті накопичувально в попередніх вікових групах становить ціле число.2016 _____Всього __ ____________100______________2000-4 _____ 0,540675761 _____ _____ 15-9 _____ 0,066020985 _____ _____10-14 _____ 0,070104314 _____ _____15-19 _____ 0,157229663 _____ 1 _____20-24 _____ 0,317081254 _____ _____ 125-29 _____ 0,672717731 _____ 1 _____30-34 _____ 1,290761833 _____ _____ 435-39 _____ 1,851209504 _____ 3 _____ 440-44 _____ 2,44436679 _____ 2 _____ 545-49 _____ 3,058671422 _____ 3 _____ 650-54 _____ 4,154164158 _____ 5 _____ 855-59 _____ 6,358087334 _____ 5 _____ 1360-64 _____ 8,259113453 _____ 9 _____ 1665-69 _____ 10,24644826 _____ 10 _____ 2170+ _____ 60,50204317 _____ 61 _____ 121Всього _____ 100% _____ 100 _____ 200То що ?Наочно побачили як розподіляться смерті по віковим групам при умові народження 100 або 200? Беремо , модернізуємо її так як Ви хочете...хоча це не правильно,але у вас все одно катма знань щоб це зрозуміти..

Отже

Роблю так як ви казали

Беру 100 і 200 осіб, відсоток смертей в групі беру той що вийшов з періода в 2016-2019 роки, і враховую якщо є смерть в наших контрольних групах 100 і 200

Всього __ 100 залишилось 200 залишилось

0-4 _____ 0,540676 __ __ 100 __ 1 __ 199

5-9 _____ 0,066021 __ __ 100 __ __

10-14 __ 0,070104 __ __ 100 __ __

15-19 __ 0,15723 __ 1 __ 99 __ __

20-24 __ 0,317081 __ __ __ 1 __ 198

25-29 __ 0,672718 __ 1 __ 98 __ __ 197

30-34 __ 1,290762 __ __ __ 4 __ 193

35-39 __ 1,85121 __ 3 __ 97 __ 4 __ 189

40-44 __ 2,444367 __ 2 __ 95 __ 5 __ 184

45-49 __ 3,058671 __ 3 __ 92 __ 6 __ 176

50-54 __ 4,154164 __ 5 __ 88 __ 8 __ 168

55-59 __ 6,358087 __ 5 __ 83 __ 13 __ 155

60-64 __ 8,259113 __ 9 __ 76 __ 16 __ 142

65-69 __ 10,24645 __ 10 __ 68 __ 21 __ 137

70+ __ 60,50204 __ 61 __ __ 121 __





Виходить , з урахуванням того що група зменшувалась

то

в групі 100 до 70+ дожило 61.....а з урахуванням хотабових знань 68

в групі 200 в 70+ дожило 121 .....а з урахуванням хотабових знань 137



Я то розумію чому так вийшло

Цікаво чи допетрає опонент? Дійсно...Що нам + 200 000 чи +400 000 народжуваності..якщо це +10%...Якщо в нас є 10000 і при цьому це +49%.....Хотаб-вас вчили що процентами треба користуватись акуратно?Бо деколи 99% - в рази менше від 0,1%....В залежності від абсолютної цифри з якої ці проценти вираховуються.Тепер по табличціБеремо , модернізуємо її так як Ви хочете...хоча це не правильно,але у вас все одно катма знань щоб це зрозуміти..ОтжеРоблю так як ви казалиБеру 100 і 200 осіб, відсоток смертей в групі беру той що вийшов з періода в 2016-2019 роки, і враховую якщо є смерть в наших контрольних групах 100 і 200Всього __ 100 залишилось 200 залишилось0-4 _____ 0,540676 __ __ 100 __ 1 __ 1995-9 _____ 0,066021 __ __ 100 __ __10-14 __ 0,070104 __ __ 100 __ __15-19 __ 0,15723 __ 1 __ 99 __ __20-24 __ 0,317081 __ __ __ 1 __ 19825-29 __ 0,672718 __ 1 __ 98 __ __ 19730-34 __ 1,290762 __ __ __ 4 __ 19335-39 __ 1,85121 __ 3 __ 97 __ 4 __ 18940-44 __ 2,444367 __ 2 __ 95 __ 5 __ 18445-49 __ 3,058671 __ 3 __ 92 __ 6 __ 17650-54 __ 4,154164 __ 5 __ 88 __ 8 __ 16855-59 __ 6,358087 __ 5 __ 83 __ 13 __ 15560-64 __ 8,259113 __ 9 __ 76 __ 16 __ 14265-69 __ 10,24645 __ 10 __ 68 __ 21 __ 13770+ __ 60,50204 __ 61 __ __ 121 __Виходить , з урахуванням того що група зменшуваласьтов групі 100 до 70+ дожило 61.....а з урахуванням хотабових знань 68в групі 200 в 70+ дожило 121 .....а з урахуванням хотабових знань 137Я то розумію чому так вийшлоЦікаво чи допетрає опонент? budivelnik

Повідомлень: 24684 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2646 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лип, 2021 15:39 ЛАД написав: budivelnik написав: Фіксуємо три моїх цифри

1 Максиму смертей від ковіду ,навіть теоретично може бути всього 150 000... Фіксуємо три моїх цифри1 Максиму смертей від ковіду ,навіть теоретично може бути всього 150 000...





2 Загальна кількість смертей від ковіду станом

на 31-12-2021 року буде меншою від 70 000

на 30-10-2021 року буде меншою від 80 000

Мені цікаво

А що тут не зрозуміло?

Теоретично можливо - 150 000( якщо при 33% зараз 50000 смертей, то при 100% може бути навіть 150 000 смертей...але не буде)

Реально буде

до кінця 2021 - менше 70 000

до кінця 2022 - менше 80 000



Що і кому тут не зрозуміло? Мені цікавоА що тут не зрозуміло?- 150 000( якщо при 33% зараз 50000 смертей, то при 100% може бути навіть 150 000 смертей...до кінця 2021 - менше 70 000до кінця 2022 - менше 80 000Що і кому тут не зрозуміло? budivelnik

Повідомлень: 24684 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2646 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лип, 2021 15:58 budivelnik

Я правильно понял, что подтвержденная профессорами достоверность (или не достоверность) ваших таблиц интересна только одному человеку на этой ветке? yanyura Повідомлень: 6035 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1921 раз. Подякували: 1386 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3422342334243425 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7579 2385952

ЛОБ П'ят 23 лип, 2021 13:06