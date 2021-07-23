budivelnik
Пару месяцев назад вы писали, что дали свою таблицу двум профессорам для анализа, обещали написать результат, но пока тишина.
Так что сказали профессора?
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Додано: Суб 24 лип, 2021 14:44
budivelnik
Пару месяцев назад вы писали, что дали свою таблицу двум профессорам для анализа, обещали написать результат, но пока тишина.
Так что сказали профессора?
Додано: Суб 24 лип, 2021 14:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А сам то как думаешь? Может в смертности, которая выросла по всем странам? В отдельных до 30%.
Потеряли дар речи))
Додано: Суб 24 лип, 2021 15:09
Тільки не треба прикидатись дурником..
Я писав
Якщо повідомлення набере 10 лайків..я віддам двом професорам...
Повідомлення набрало 1 лайк..
Ні ви ні хотаб -тоді лайків не поставило
А тепер хотаб зубоскалить
Труси-хрестик?
То він хотів, але стидався попросити
Чи боявся побачити що він неук?
Звідси висновок
Турбувати двох професорів заради однієї людини - не серьозно.
Додано: Суб 24 лип, 2021 15:35
Дійсно...
Що нам + 200 000 чи +400 000 народжуваності..якщо це +10%...
Якщо в нас є 10000 і при цьому це +49%.....
Хотаб-вас вчили що процентами треба користуватись акуратно?
Бо деколи 99% - в рази менше від 0,1%....В залежності від абсолютної цифри з якої ці проценти вираховуються.
Тепер по табличці
Беремо , модернізуємо її так як Ви хочете...хоча це не правильно,але у вас все одно катма знань щоб це зрозуміти..
Отже
Роблю так як ви казали
Беру 100 і 200 осіб, відсоток смертей в групі беру той що вийшов з періода в 2016-2019 роки, і враховую якщо є смерть в наших контрольних групах 100 і 200
Всього __ 100 залишилось 200 залишилось
0-4 _____ 0,540676 __ __ 100 __ 1 __ 199
5-9 _____ 0,066021 __ __ 100 __ __
10-14 __ 0,070104 __ __ 100 __ __
15-19 __ 0,15723 __ 1 __ 99 __ __
20-24 __ 0,317081 __ __ __ 1 __ 198
25-29 __ 0,672718 __ 1 __ 98 __ __ 197
30-34 __ 1,290762 __ __ __ 4 __ 193
35-39 __ 1,85121 __ 3 __ 97 __ 4 __ 189
40-44 __ 2,444367 __ 2 __ 95 __ 5 __ 184
45-49 __ 3,058671 __ 3 __ 92 __ 6 __ 176
50-54 __ 4,154164 __ 5 __ 88 __ 8 __ 168
55-59 __ 6,358087 __ 5 __ 83 __ 13 __ 155
60-64 __ 8,259113 __ 9 __ 76 __ 16 __ 142
65-69 __ 10,24645 __ 10 __ 68 __ 21 __ 137
70+ __ 60,50204 __ 61 __ __ 121 __
Виходить , з урахуванням того що група зменшувалась
то
в групі 100 до 70+ дожило 61.....а з урахуванням хотабових знань 68
в групі 200 в 70+ дожило 121 .....а з урахуванням хотабових знань 137
Я то розумію чому так вийшло
Цікаво чи допетрає опонент?
Додано: Суб 24 лип, 2021 15:39
Мені цікаво
А що тут не зрозуміло?
Теоретично можливо - 150 000( якщо при 33% зараз 50000 смертей, то при 100% може бути навіть 150 000 смертей...але не буде)
Реально буде
до кінця 2021 - менше 70 000
до кінця 2022 - менше 80 000
Що і кому тут не зрозуміло?
Додано: Суб 24 лип, 2021 15:58
budivelnik
Я правильно понял, что подтвержденная профессорами достоверность (или не достоверность) ваших таблиц интересна только одному человеку на этой ветке?
Додано: Суб 24 лип, 2021 16:07
Не правильно
На цій гілці тільки одна людина задекларувала своїм лайком - бажання щоб професора перевірили...
Після цього я нікого не просив перевірити мої цифрові викладки...
ПС
На каві з професорами це питання обговорив,свої алгоритми задекларував - в них претензій до алгоритмів не було.
Додано: Суб 24 лип, 2021 16:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Хотілось би більше:
Додано: Суб 24 лип, 2021 16:13
fler
На хамоватость не буду обращать внимание, плохое воспитание исправить сложно. Сделаю вид, что не заметил.
Ещё раз. Ваша тактика - с больной головы на здоровую.
И Вы очень хорошо подтвердили, что Вы "тролль vulgaris (обыкновенный)".
Вопрос о причинах спада ковида в феврале я задал только Вам, поскольку Вы очень уверенно объяснили причину летнего спада коллективным иммунитетом. Кроме Вас такой версии придерживается, возможно, будивельник. Поэтому остальным задавать такой вопрос бессмысленно.
Своё мнение у меня есть и я его, вроде, высказываю достаточно ясно и откровенно.
Вы пишете какие-то свои фантазии, которые не можете ничем подтвердить или хотя бы объяснить.
Если Вы пишете об уменьшении тестирования, то именно Вы должны привести соответствующие цифры, а не поручать эту работу оппонентам. Если Вы пишете об "«антиковидной» погоде", то Вы обязаны если не доказать это, то хотя бы объяснить, что это за погода и какими исследованиями это установлено.
И при таких фантазиях у Вас хватает нахальства хамить и надувать щёки!
Смысла дискустировать с Вами, действительно, нет. Но я и не делаю этого. Просто приходится разоблачать чушь, чтобы людям, которые не читают ветку регулярно, легче было ориентироваться.
Додано: Суб 24 лип, 2021 16:19
С какими, например? Кроме SARS-CoV и MERS-CoV, которые удалось достаточно быстро подавить и они не вызвали эпидемий, обошлось вспышками.
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