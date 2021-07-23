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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42
Мені вже зробили щеплення
43%
18
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
7
Ще в роздумах
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 16:26

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Фіксуємо три моїх цифри
1 Максиму смертей від ковіду ,навіть теоретично може бути всього 150 000...

:?:

2 Загальна кількість смертей від ковіду станом
на 31-12-2021 року буде меншою від 70 000
на 30-10-2021 року буде меншою від 80 000

:?: :?: :?:
Мені цікаво
А що тут не зрозуміло?
Теоретично можливо - 150 000( якщо при 33% зараз 50000 смертей, то при 100% може бути навіть 150 000 смертей...але не буде)
Реально буде
до кінця 2021 - менше 70 000
до кінця 2022 - менше 80 000

Що і кому тут не зрозуміло?

В первом случае сильные сомнения по цифре 33%.
Во втором случае обратите внимание на ваши даты в том посте (подчеркнул). Первая цифра - конец 2021 года, вторая конец октября этого же 2021 года.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 16:27

ЛАД Так докажите нам, что вы умнее - где ваше мнение по причинам спада ковида в феврале с приведенными цифрами? Если писали - дайте ссылочку, люди почитают. Нет? До побачення.

Ой+Чудова табличка з кількістю використаних вакцин в Україні за їх видами. З неї стає зрозуміло, що деякі вакцини скоро підуть в утилізацію за терміном придатності, а може вже пішли потихеньку..
https://ua.news/ua/v-mynzdrave-rasskaza ... onavyrusa/
fler
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 16:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:В первом случае сильные сомнения по цифре 33%.
Во втором случае обратите внимание на ваши даты в том посте (подчеркнул). Первая цифра - конец 2021 года, вторая конец октября этого же 2021 года.
Зверніть увагу
1 Я цифру 33% озвучив
Ви можете з нею погоджуватись,можете не погоджуватись, але вона є.
2 В оригіналі повідомлення написано що я очікую закінцчення істерії по ковіду..до жовтня 2022 року..Тому там цифра до кінця жовтня, а не до кінця року.
При цьому
Мені фіолетово, жовтень2022,грудень2022 ..все одно буде менше 80 000 жертв Ковіду в Україні.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 16:54

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:В первом случае сильные сомнения по цифре 33%.
Во втором случае обратите внимание на ваши даты в том посте (подчеркнул). Первая цифра - конец 2021 года, вторая конец октября этого же 2021 года.
Зверніть увагу
1 Я цифру 33% озвучив
Ви можете з нею погоджуватись,можете не погоджуватись, але вона є.
2 В оригіналі повідомлення написано що я очікую закінцчення істерії по ковіду..до жовтня 2022 року..Тому там цифра до кінця жовтня, а не до кінця року.
При цьому
Мені фіолетово, жовтень2022,грудень2022 ..все одно буде менше 80 000 жертв Ковіду в Україні.

В том посте Вы не ссылались на цифру 33%, поэтому я и уточнил. Возможно, эта цифра и правильная, но мы тут обсуждали это - пока не видели официального отчёта, она вызывает сомнения. Слова Радуцкого к делу не пришьёшь, завтра он от них может и отказаться. Тем более, что он сам писал:
"Важно определить, значительная ли доля тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован. Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа", – замечает Радуцкий.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/7/7299672/

Вы свои цифры не читаете даже после подчёркивания?
Вам, может и "фіолетово", но всё же как-то странно когда Вы на конец октября гарантируете не больше 80 тыс. смертей, а на конец декабря того же года гарантируете меньшую цифру - 70 тыс.
10 тысяч могут ожить ? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Вам, может и "фіолетово", но всё же как-то странно когда Вы на конец октября гарантируете не больше 80 тыс. смертей, а на конец декабря того же года гарантируете меньшую цифру - 70 тыс.
10 тысяч могут ожить ?
1 Я особисто вважаю
на 31-12-2021 буде 60000
на 31-12-2022 буде 70000
2 Так як я давно на цих сторінках , то знаю
Коли на 31-12-2022 буде не 70000 а 70001
То море ковідпереляканих( і Ви в тому числі) забудуть про свої викрики про трупи в Гангу і переповнені крематорії в Бергамо..і 1 млн смертей для України...
Буде тикати в мене пальцями з викриками акела промахнувся...

Тому я ,перебуваючи в стані ковідпофігістів, можу запропонувати парі будь якому ковідістерику що
До 31-12-2021 буде менше 100 000 смертей від ковіду :D
До 31-12-2022 буде менше 200 000 смертей від ковіду :D :D :D
...і при цьому жоден ковідістерик який марить про 400 000-600 000 смертей - моє парі прийняти не ризикне.

Звідси висновок
Бути модним - їм хочеться,але істерія модна до моменту..поки за неї не треба відповідати.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 24 лип, 2021 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:04

  fler написав:ЛАД Так докажите нам, что вы умнее - где ваше мнение по причинам спада ковида в феврале с приведенными цифрами? Если писали - дайте ссылочку, люди почитают. Нет? До побачення.

Ой+Чудова табличка з кількістю використаних вакцин в Україні за їх видами. З неї стає зрозуміло, що деякі вакцини скоро підуть в утилізацію за терміном придатності, а може вже пішли потихеньку..
https://ua.news/ua/v-mynzdrave-rasskaza ... onavyrusa/

До побачення.
Я умнее уже потому, что понимаю недостаточность свои знаний (я не эпидемиолог) для объяснения причин того, что эпидемии имеют волнообразный характер. И поэтому, в отличие от Вас, не берусь давать фантастические объяснения, которые Вы сами не понимаете.
Что такое "«антиковидная» погода" Вы так и не рассказали. Проверить, уменьшалось ли тестирование, Вам, по-видимому, лень (или не знаете, как искать).
Действительно, о чём с вами говорить?

Каким образом из таблички по Вашей ссылке видно, что "деякі вакцини скоро підуть в утилізацію за терміном придатності"?
Такие же фантазии, как и всё остальное?
Ой+, вы меня своим + за этот пост fler удивили. :oops: За что?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 24 лип, 2021 17:08, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Роблю так як ви казали

Я понимаю, что у строителя времени, как у дурака махорки, он готов по 5 раз считать неправильно.))
Я же сказал, что ошибка со старта, там где %% взяты).Смотри: если по состоянию на 2020 год в группе 60-64 года больше людей , чем в группе 10-14 лет, то о каких %% может идти речь?)) Разве применимы они к группе 100 человек , идущей свой путь??
Возможна ли ситуация,чтобы 100 человек новорожденной экспериментальной группы имели в свои 10-14 лет меньше людей, чем по прибытию их в 60-64?))
Понятно, почему проценты Украины не применимы?)) Или сложно?))


Как это сделать - подскажу. Бери любой год до Ковид. Можно 2019. Выпиши количество умерших по каждой из возрастных групп в 2019 году. Вплоть до 90 летней группы. Выпиши количество людей в каждой из этих групп в 2019 году. Найди, сколько умерло человек на 10 тыс жильцов каждой группы.

Это будет первая часть задачи. Не вся ещё. Если сумеешь, я подскажу, что делать дальше. Не хочешь - мне все равно. Но пока что ты считал ересь ненужную. Неприменимую, чтобы посчитать,как будет умирать 100 новорожденных человек по годам.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:что эпидемии имеют волнообразный характер
Питання для ЛАДа про хвилі
Є табличка
рік__тис народилось__тис померло___баланс
1990 __ 657,2 ___ 629,6 ___ 27,6
1991 __ 630,8 ___ 669,9 ___ -39,1
1992 __ 596,8 ___ 697,1 ___ -100,3
1993 __ 557,5 ___ 741,7 ___ -184,2
1994 __ 521,6 ___ 764,7 ___ -243,1
1995 __ 492,9 ___ 792,6 ___ -299,7
1996 __ 467,2 ___ 776,7 ___ -309,5
1997 __ 442,6 ___ 754,2 ___ -311,6
1998 __ 419,2 ___ 719,9 ___ -300,7
1999 __ 389,2 ___ 739,2 ___ -350,0
2000 __ 385,1 ___ 758,1 ___ -373,0
2001 __ 376,5 ___ 746,0 ___ -369,5
2002 __ 390,7 ___ 754,9 ___ -364,2
2003 __ 408,6 ___ 765,4 ___ -356,8
2004 __ 427,3 ___ 761,3 ___ -334,0
2005 __ 426,1 ___ 782,0 ___ -355,9
2006 __ 460,4 ___ 758,1 ___ -297,7
2007 __ 472,7 ___ 762,9 ___ -290,2
2008 __ 510,6 ___ 754,5 ___ -243,9
2009 __ 512,5 ___ 706,7 ___ -194,2
2010 __ 497,7 ___ 698,2 ___ -200,5
2011 __ 502,6 ___ 664,6 ___ -162,0
2012 __ 520,7 ___ 663,1 ___ -142,4
2013 __ 503,7 ___ 662,4 ___ -158,7
2014 __ 465,9 ___ 632,3 ___ -166,4
2015 __ 411,8 ___ 594,8 ___ -183,0
2016 __ 397,0 ___ 583,6 ___ -186,6
2017 __ 364,0 ___ 574,1 ___ -210,1
2018 __ 335,9 ___ 587,7 ___ -251,8
2019 __ 308,8 ___ 581,1 ___ -272,3
2020 __ 293,4 ___ 616,8 ___ -323,4


Скільки тут хвиль?
Одна з легким тремтінням
Чи кілька?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 24 лип, 2021 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:17

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вам, может и "фіолетово", но всё же как-то странно когда Вы на конец октября гарантируете не больше 80 тыс. смертей, а на конец декабря того же года гарантируете меньшую цифру - 70 тыс.
10 тысяч могут ожить ?
1 Я особисто вважаю
на 31-12-2021 буде 60000
на 31-12-2022 буде 70000
......
Тому я ,перебуваючи в стані ковідпофігістів, можу запропонувати парі будь якому ковідістерику що
До 31-12-2021 буде менше 100 000 смертей від ковіду :D
До 31-12-2022 буде менше 200 000 смертей від ковіду :D :D :D
....

Спасибо за то, что исправили даты и цифры.
Понимаю, что дождаться от Вас признания, что вначале Вы ошиблись или хотя бы описались в датах, нереально
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:20

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:что эпидемии имеют волнообразный характер
Питання для ЛАДа про хвилі
Є табличка
рік__тис народилось__тис померло___баланс
......
Скільки тут хвиль?
Одна з легким тремтінням
Чи кілька?

Нарисуйте, пожалуйста, график, будет легче увидеть.
Честно признаЮсь, анализировать кучу цифр просто лень.
ЛАД
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