Додано: Суб 24 лип, 2021 17:05

budivelnik написав: Роблю так як ви казали Роблю так як ви казали

Я понимаю, что у строителя времени, как у дурака махорки, он готов по 5 раз считать неправильно.))Я же сказал, что ошибка со старта, там где %% взяты).Смотри: если по состоянию на 2020 год в группе 60-64 года больше людей , чем в группе 10-14 лет, то о каких %% может идти речь?)) Разве применимы они к группе 100 человек , идущей свой путь??Возможна ли ситуация,чтобы 100 человек новорожденной экспериментальной группы имели в свои 10-14 лет меньше людей, чем по прибытию их в 60-64?))Понятно, почему проценты Украины не применимы?)) Или сложно?))Как это сделать - подскажу. Бери любой год до Ковид. Можно 2019. Выпиши количество умерших по каждой из возрастных групп в 2019 году. Вплоть до 90 летней группы. Выпиши количество людей в каждой из этих групп в 2019 году. Найди, сколько умерло человек на 10 тыс жильцов каждой группы.Это будет первая часть задачи. Не вся ещё. Если сумеешь, я подскажу, что делать дальше. Не хочешь - мне все равно. Но пока что ты считал ересь ненужную. Неприменимую, чтобы посчитать,как будет умирать 100 новорожденных человек по годам.