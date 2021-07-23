budivelnik написав:Фіксуємо три моїх цифри 1 Максиму смертей від ковіду ,навіть теоретично може бути всього 150 000...
2 Загальна кількість смертей від ковіду станом на 31-12-2021 року буде меншою від 70 000 на 30-10-2021 року буде меншою від 80 000
Мені цікаво А що тут не зрозуміло? Теоретично можливо - 150 000( якщо при 33% зараз 50000 смертей, то при 100% може бути навіть 150 000 смертей...але не буде) Реально буде до кінця 2021 - менше 70 000 до кінця 2022 - менше 80 000
Що і кому тут не зрозуміло?
В первом случае сильные сомнения по цифре 33%. Во втором случае обратите внимание на ваши даты в том посте (подчеркнул). Первая цифра - конец 2021 года, вторая конец октября этого же 2021 года.
ЛАД написав:В первом случае сильные сомнения по цифре 33%. Во втором случае обратите внимание на ваши даты в том посте (подчеркнул). Первая цифра - конец 2021 года, вторая конец октября этого же 2021 года.
Зверніть увагу 1 Я цифру 33% озвучив Ви можете з нею погоджуватись,можете не погоджуватись, але вона є. 2 В оригіналі повідомлення написано що я очікую закінцчення істерії по ковіду..до жовтня 2022 року..Тому там цифра до кінця жовтня, а не до кінця року. При цьому Мені фіолетово, жовтень2022,грудень2022 ..все одно буде менше 80 000 жертв Ковіду в Україні.
ЛАД написав:В первом случае сильные сомнения по цифре 33%. Во втором случае обратите внимание на ваши даты в том посте (подчеркнул). Первая цифра - конец 2021 года, вторая конец октября этого же 2021 года.
Зверніть увагу 1 Я цифру 33% озвучив Ви можете з нею погоджуватись,можете не погоджуватись, але вона є. 2 В оригіналі повідомлення написано що я очікую закінцчення істерії по ковіду..до жовтня 2022 року..Тому там цифра до кінця жовтня, а не до кінця року. При цьому Мені фіолетово, жовтень2022,грудень2022 ..все одно буде менше 80 000 жертв Ковіду в Україні.
В том посте Вы не ссылались на цифру 33%, поэтому я и уточнил. Возможно, эта цифра и правильная, но мы тут обсуждали это - пока не видели официального отчёта, она вызывает сомнения. Слова Радуцкого к делу не пришьёшь, завтра он от них может и отказаться. Тем более, что он сам писал:
"Важно определить, значительная ли доля тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован. Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа", – замечает Радуцкий.
Вы свои цифры не читаете даже после подчёркивания? Вам, может и "фіолетово", но всё же как-то странно когда Вы на конец октября гарантируете не больше 80 тыс. смертей, а на конец декабря того же года гарантируете меньшую цифру - 70 тыс. 10 тысяч могут ожить ?
ЛАД написав:Вам, может и "фіолетово", но всё же как-то странно когда Вы на конец октября гарантируете не больше 80 тыс. смертей, а на конец декабря того же года гарантируете меньшую цифру - 70 тыс. 10 тысяч могут ожить ?
1 Я особисто вважаю на 31-12-2021 буде 60000 на 31-12-2022 буде 70000 2 Так як я давно на цих сторінках , то знаю Коли на 31-12-2022 буде не 70000 а 70001 То море ковідпереляканих( і Ви в тому числі) забудуть про свої викрики про трупи в Гангу і переповнені крематорії в Бергамо..і 1 млн смертей для України... Буде тикати в мене пальцями з викриками акела промахнувся...
Тому я ,перебуваючи в стані ковідпофігістів, можу запропонувати парі будь якому ковідістерику що До 31-12-2021 буде менше 100 000 смертей від ковіду До 31-12-2022 буде менше 200 000 смертей від ковіду ...і при цьому жоден ковідістерик який марить про 400 000-600 000 смертей - моє парі прийняти не ризикне.
Звідси висновок Бути модним - їм хочеться,але істерія модна до моменту..поки за неї не треба відповідати.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 24 лип, 2021 17:04, всього редагувалось 1 раз.
До побачення. Я умнее уже потому, что понимаю недостаточность свои знаний (я не эпидемиолог) для объяснения причин того, что эпидемии имеют волнообразный характер. И поэтому, в отличие от Вас, не берусь давать фантастические объяснения, которые Вы сами не понимаете. Что такое "«антиковидная» погода" Вы так и не рассказали. Проверить, уменьшалось ли тестирование, Вам, по-видимому, лень (или не знаете, как искать). Действительно, о чём с вами говорить?
Каким образом из таблички по Вашей ссылке видно, что "деякі вакцини скоро підуть в утилізацію за терміном придатності"? Такие же фантазии, как и всё остальное? Ой+, вы меня своим + за этот пост fler удивили. За что?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 24 лип, 2021 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Я понимаю, что у строителя времени, как у дурака махорки, он готов по 5 раз считать неправильно.)) Я же сказал, что ошибка со старта, там где %% взяты).Смотри: если по состоянию на 2020 год в группе 60-64 года больше людей , чем в группе 10-14 лет, то о каких %% может идти речь?)) Разве применимы они к группе 100 человек , идущей свой путь?? Возможна ли ситуация,чтобы 100 человек новорожденной экспериментальной группы имели в свои 10-14 лет меньше людей, чем по прибытию их в 60-64?)) Понятно, почему проценты Украины не применимы?)) Или сложно?))
Как это сделать - подскажу. Бери любой год до Ковид. Можно 2019. Выпиши количество умерших по каждой из возрастных групп в 2019 году. Вплоть до 90 летней группы. Выпиши количество людей в каждой из этих групп в 2019 году. Найди, сколько умерло человек на 10 тыс жильцов каждой группы.
Это будет первая часть задачи. Не вся ещё. Если сумеешь, я подскажу, что делать дальше. Не хочешь - мне все равно. Но пока что ты считал ересь ненужную. Неприменимую, чтобы посчитать,как будет умирать 100 новорожденных человек по годам.
ЛАД написав:Вам, может и "фіолетово", но всё же как-то странно когда Вы на конец октября гарантируете не больше 80 тыс. смертей, а на конец декабря того же года гарантируете меньшую цифру - 70 тыс. 10 тысяч могут ожить ?
1 Я особисто вважаю на 31-12-2021 буде 60000 на 31-12-2022 буде 70000 ...... Тому я ,перебуваючи в стані ковідпофігістів, можу запропонувати парі будь якому ковідістерику що До 31-12-2021 буде менше 100 000 смертей від ковіду До 31-12-2022 буде менше 200 000 смертей від ковіду ....
Спасибо за то, что исправили даты и цифры. Понимаю, что дождаться от Вас признания, что вначале Вы ошиблись или хотя бы описались в датах, нереально