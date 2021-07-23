1) До побачення. 2) Действительно, о чём с вами говорить? 3) Каким образом из таблички по Вашей ссылке видно, что "деякі вакцини скоро підуть в утилізацію за терміном придатності"? Такие же фантазии, как и всё остальное?
Противоречия не наблюдаете между 1) 2) и 3)? Мы все прекрасно помним, что вакцинация в Украине началась с вакцины Ковишилд, 500 000 доз которой привез министр Степанов из Индии в феврале и срок годности той партии истекал около 15 июня. Как видно из моей ссылки, всего было использовано 487187 доз. Отсюда всем понятно (кроме вас, как обычно), что 12813 доз этой вакцины не были использованы. По остальным вакцинам можете сами узнать из гугл-новостей необходимые данные и сделать свои выводы. П.С. По информации от медиков из местной поликлиники вакцин в наличии валом. Кроме Пфайзера, народ почти ничем не интересуется. Очередей нет.
ЛАД написав:Ой+, вы меня своим + за этот пост fler удивили. За что?
Взагалі то за табличку. Хочу вакцинуватись і бажано ще і з ефективністю. Ви ще і відслідковуєте хто кому і за що плюсує? Хоча здатність дивуватись це однозначно добре. На цій гілці симпатії розділились досить чітко по соціальному становищу. Пенсіонери за ковідоманію і носяться з ковідом як з писаним яєчком. Люди, яким треба забезпечувати себе дітей і пенсіонерів, не в захваті від методів боротьби з ковідом і перспектив на найближче майбутнє.
ЛАД написав:Ой+, вы меня своим + за этот пост fler удивили. За что?
Взагалі то за табличку.
Я, в общем-то, понял. Но, на мой взгляд, табличка не настолько ценная. Возможно, не прав.
Хочу вакцинуватись і бажано ще і з ефективністю.
Аналогично, но табличка в этом мало поможет.
Ви ще і відслідковуєте хто кому і за що плюсує?
Очень редко.
Хоча здатність дивуватись це однозначно добре.
На цій гілці симпатії розділились досить чітко по соціальному становищу. Пенсіонери за ковідоманію і носяться з ковідом як з писаним яєчком. Люди, яким треба забезпечувати себе дітей і пенсіонерів, не в захваті від методів боротьби з ковідом і перспектив на найближче майбутнє.
Вы знаете, мне тоже надо обеспечивать себя (и не только). Если бы я жил за свою пенсию... Так что тут Вы не совсем правы. Надеюсь, антея Вы к пенсам не относите? Или канадского украинца? Или Binimovich"а? Или тёмного Роберто (тут, правда, не уверен, но не похоже)? Ну, и если Вы считаете, что я "за ковідоманію і ношуся з ковідом як з писаним яєчком", то это не так.
Скільки тут хвиль? Одна з легким тремтінням Чи кілька?
Нарисуйте, пожалуйста, график, будет легче увидеть. Честно признаЮсь, анализировать кучу цифр просто лень.
А самому руцями западло? чи розуму не вистарчає.. А то маніпульнути цитатою - ви перші а як тільки бачите що попередні повідомлення завели на слизьке - так в нірку?
ПС То вже до хотаба Спеціально виділив жирним 200-2008 рік, середня кількість смертей -746 000 - 782 000 середня кількість населення 2000 49 429,8 2001 48 923,2 2002 48 457,1 2003 48 003,5 2004 47 622,4 2005 47 280,8 2006 46 929,5 2007 46 646,0 2008 46 372,7 2009 46 143,7 Тобто +15-20% до сьогоднішньої Чому тоді смертей на +25-30% більше від сьогодні ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 24 лип, 2021 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Медреформа на марше. Медики под Харьковом перекрыли трассу. Причины: не выплатили ковидные за весну и собираются ликвидировать больницу. Радуцкий с Ляшко поспешают разобраться с делами до следующей волны. Спешно снимают с финансирования всех, кто намечен за борт. Навскидку, в первом эшелоне около трети клиник. Если первый этап пройдет без массовых волнений, то через год-два количество госбольниц уменьшится втрое.