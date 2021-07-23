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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3424342534263427

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42
Мені вже зробили щеплення
43%
18
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
7
Ще в роздумах
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:31

  ЛАД написав:
  fler написав:...деякі вакцини скоро підуть в утилізацію за терміном придатності, а може вже пішли потихеньку..
https://ua.news/ua/v-mynzdrave-rasskaza ... onavyrusa/

1) До побачення.
2) Действительно, о чём с вами говорить?
3) Каким образом из таблички по Вашей ссылке видно, что "деякі вакцини скоро підуть в утилізацію за терміном придатності"?
Такие же фантазии, как и всё остальное?

:lol: Противоречия не наблюдаете между 1) 2) и 3)?
Мы все прекрасно помним, что вакцинация в Украине началась с вакцины Ковишилд, 500 000 доз которой привез министр Степанов из Индии в феврале и срок годности той партии истекал около 15 июня. Как видно из моей ссылки, всего было использовано 487187 доз. Отсюда всем понятно (кроме вас, как обычно), что 12813 доз этой вакцины не были использованы. По остальным вакцинам можете сами узнать из гугл-новостей необходимые данные и сделать свои выводы.
П.С. По информации от медиков из местной поликлиники вакцин в наличии валом. Кроме Пфайзера, народ почти ничем не интересуется. Очередей нет.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

На модерну хрен запишешься)) коронавак пожалуйста, астразенека есть места, а на модерну с 21 июля х@й найдешь, все забито)) хочу модерну

Знакомый врач одной из киевских городских говорит,что прибывающих с диагнозом корона становится больше
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Ой+, вы меня своим + за этот пост fler удивили. За что?


Взагалі то за табличку. Хочу вакцинуватись і бажано ще і з ефективністю.
Ви ще і відслідковуєте хто кому і за що плюсує? Хоча здатність дивуватись це однозначно добре.
На цій гілці симпатії розділились досить чітко по соціальному становищу. Пенсіонери за ковідоманію і носяться з ковідом як з писаним яєчком. Люди, яким треба забезпечувати себе дітей і пенсіонерів, не в захваті від методів боротьби з ковідом і перспектив на найближче майбутнє.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Выпиши количество людей в каждой из этих групп в 2019 году. Найди, сколько умерло человек на 10 тыс жильцов каждой группы.
Обіцяєш самозабанитись ,якщо я зроблю так як ти кажеш і ..результати будуть такі як були вище в мене?

ПС
Для групи зі 100 вже зробив.
Було 61 ...стало 60..
Будеш перевіряти?
Чи самозабанишся
Станом на 31-12-2019 _ приведено до 1 млн осіб в групі
в групі __ вік _ померло в 2019 161418 100
2000000 __ 0-4 _ 2650 _ 1325 _ 0,820848332 _ 0 _
2160438 __ 5-9 _ 371 _ 172 _ 0,106384693 _ 0 _
1900000 __ 10-14 _ 409 _ 215 _ 0,133357286 _ 1 _ 99
2196061 __ 15-19 _ 899 _ 409 _ 0,253607641 _ 0 _
2300000 __ 20-24 _ 1610 _ 700 _ 0,433655722 _ 0 _
2523543 __ 25-29 _ 3447 _ 1366 _ 0,846208952 _ 2 _ 97
3300000 __ 30-34 _ 7308 _ 2215 _ 1,371929013 _ 1 _ 96
3618327 __ 35-39 _ 10916 _ 3017 _ 1,86897183 _ 1 _ 95
3000000 __ 40-44 _ 14572 _ 4857 _ 3,009157708 _ 3 _ 92
3033288 __ 45-49 _ 18455 _ 6084 _ 3,769184913 _ 3 _ 89
3000000 __ 50-54 _ 23319 _ 7773 _ 4,815437043 _ 4 _ 85
2722928 __ 55-59 _ 36073 _ 13248 _ 8,207164636 _ 7 _ 78
2600000 __ 60-64 _ 48763 _ 18755 _ 11,61887582 _ 8 _ 70
2617662 __ 65-69 _ 60542 _ 23128 _ 14,32815387 _ 10 _ 60
4500753 __ 70+ _ 351752 _ 78154 _ 48,41706254 _ 60 _
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 24 лип, 2021 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:07

  hume написав:На модерну хрен запишешься)) коронавак пожалуйста, астразенека есть места, а на модерну с 21 июля х@й найдешь, все забито)) хочу модерну

Знакомый врач одной из киевских городских говорит,что прибывающих с диагнозом корона становится больше

В Харькове легко только с КоронаВаком.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:22

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Ой+, вы меня своим + за этот пост fler удивили. За что?


Взагалі то за табличку.

Я, в общем-то, понял. Но, на мой взгляд, табличка не настолько ценная. Возможно, не прав.

Хочу вакцинуватись і бажано ще і з ефективністю.

Аналогично, но табличка в этом мало поможет.

Ви ще і відслідковуєте хто кому і за що плюсує?

Очень редко.

Хоча здатність дивуватись це однозначно добре.

:)

На цій гілці симпатії розділились досить чітко по соціальному становищу. Пенсіонери за ковідоманію і носяться з ковідом як з писаним яєчком. Люди, яким треба забезпечувати себе дітей і пенсіонерів, не в захваті від методів боротьби з ковідом і перспектив на найближче майбутнє.

Вы знаете, мне тоже надо обеспечивать себя (и не только). :)
Если бы я жил за свою пенсию... :(
Так что тут Вы не совсем правы. Надеюсь, антея Вы к пенсам не относите? Или канадского украинца? Или Binimovich"а? Или тёмного Роберто (тут, правда, не уверен, но не похоже)?
Ну, и если Вы считаете, что я "за ковідоманію і ношуся з ковідом як з писаним яєчком", то это не так.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:26

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:что эпидемии имеют волнообразный характер
Питання для ЛАДа про хвилі
Є табличка
рік__тис народилось__тис померло___баланс
1990 __ 657,2 ___ 629,6 ___ 27,6
1991 __ 630,8 ___ 669,9 ___ -39,1
1992 __ 596,8 ___ 697,1 ___ -100,3
1993 __ 557,5 ___ 741,7 ___ -184,2
1994 __ 521,6 ___ 764,7 ___ -243,1
1995 __ 492,9 ___ 792,6 ___ -299,7
1996 __ 467,2 ___ 776,7 ___ -309,5
1997 __ 442,6 ___ 754,2 ___ -311,6
1998 __ 419,2 ___ 719,9 ___ -300,7
1999 __ 389,2 ___ 739,2 ___ -350,0
2000 __ 385,1 ___ 758,1 ___ -373,0
2001 __ 376,5 ___ 746,0 ___ -369,5
2002 __ 390,7 ___ 754,9 ___ -364,2
2003 __ 408,6 ___ 765,4 ___ -356,8
2004 __ 427,3 ___ 761,3 ___ -334,0
2005 __ 426,1 ___ 782,0 ___ -355,9
2006 __ 460,4 ___ 758,1 ___ -297,7
2007 __ 472,7 ___ 762,9 ___ -290,2
2008 __ 510,6 ___ 754,5 ___ -243,9
2009 __ 512,5 ___ 706,7 ___ -194,2
2010 __ 497,7 ___ 698,2 ___ -200,5
2011 __ 502,6 ___ 664,6 ___ -162,0
2012 __ 520,7 ___ 663,1 ___ -142,4
2013 __ 503,7 ___ 662,4 ___ -158,7
2014 __ 465,9 ___ 632,3 ___ -166,4
2015 __ 411,8 ___ 594,8 ___ -183,0
2016 __ 397,0 ___ 583,6 ___ -186,6
2017 __ 364,0 ___ 574,1 ___ -210,1
2018 __ 335,9 ___ 587,7 ___ -251,8
2019 __ 308,8 ___ 581,1 ___ -272,3
2020 __ 293,4 ___ 616,8 ___ -323,4


Скільки тут хвиль?
Одна з легким тремтінням
Чи кілька?
Нарисуйте, пожалуйста, график, будет легче увидеть.
Честно признаЮсь, анализировать кучу цифр просто лень.
А самому руцями западло? чи розуму не вистарчає..
А то маніпульнути цитатою - ви перші
а як тільки бачите що попередні повідомлення завели на слизьке - так в нірку?

ПС
То вже до хотаба
Спеціально виділив жирним 200-2008 рік,
середня кількість смертей -746 000 - 782 000
середня кількість населення
2000 49 429,8
2001 48 923,2
2002 48 457,1
2003 48 003,5
2004 47 622,4
2005 47 280,8
2006 46 929,5
2007 46 646,0
2008 46 372,7
2009 46 143,7
Тобто +15-20% до сьогоднішньої
Чому тоді смертей на +25-30% більше від сьогодні ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 24 лип, 2021 18:34, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:33

Медреформа на марше.
Медики под Харьковом перекрыли трассу. Причины: не выплатили ковидные за весну и собираются ликвидировать больницу.
Радуцкий с Ляшко поспешают разобраться с делами до следующей волны. Спешно снимают с финансирования всех, кто намечен за борт. Навскидку, в первом эшелоне около трети клиник. Если первый этап пройдет без массовых волнений, то через год-два количество госбольниц уменьшится втрое.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:38

ЛАД
Он просто не видел, как ежедневно вывозят трупы из ковидных отделений.
Та да... Прививки не нужны. :roll:
antey1969
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