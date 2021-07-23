Хтось мені пояснить чому
місце_ рік _ населення(тис) _ померло _ померло на 100 000 населення
1 __ 2005 ___ 47281 _________ 782,0 ___ 1654
2 __ 2007 ___ 46646 _________ 762,9 ___ 1636
3 __ 2008 ___ 46373 _________ 754,5 ___ 1627
4 __ 2006 ___ 46930 _________ 758,1 ___ 1615
5 __ 2004 ___ 47622 _________ 761,3 ___ 1599
6 __ 2003 ___ 48004 _________ 765,4 ___ 1594
7 __ 2002 ___ 48457 _________ 754,9 ___ 1558
8 __ 2000 ___ 49430 _________ 758,1 ___ 1534
9 __ 2009 ___ 46144 _________ 706,7 ___ 1532
10 __ 2001 ___ 48923 _________ 746,0 ___ 1525
11 __ 2010 ___ 45963 _________ 698,2 ___ 1519
12 __ 2020 ___ 41902 _________ 616,8 ___ 1472
13 __ 2013 ___ 45553 _________ 662,4 ___ 1454
14 __ 2012 ___ 45634 _________ 663,1 ___ 1453
15 __ 2011 ___ 45779 _________ 664,6 ___ 1452
16 __ 2014 ___ 45426 _________ 632,3 ___ 1392
17 __ 2018 ___ 42386 _________ 587,7 ___ 1387
18 __ 2015 ___ 42929 _________ 594,8 ___ 1386
19 __ 2019 ___ 42153 _________ 581,1 ___ 1379
20 __ 2016 ___ 42761 _________ 583,6 ___ 1365
21 __ 2017 ___ 42585 _________ 574,1 ___ 1348
1 Смертність на 0.1 млн населення в 2020 аж на 12 місці в періоді 2000-2020 рік?
У нас що ковід бушував?
2 Лідер по смертям на 100 000 населення - 2005 рік - 1654 людини на 0.1 млн
На (1654-1472)/1654=11% в 2020 нижча смертність ніж 2005 або
На (1654-1472)/1472=12% в 2005 вища смертність ніж 2020