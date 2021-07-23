Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3425342634273428 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42 Мені вже зробили щеплення 43% 18 Не можу за станом здоров'я 7% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 5 Найближчим часом планую вакцинацію 17% 7 Ще в роздумах 12% 5 Всього голосів : 42 Додано: Суб 24 лип, 2021 19:24 Хтось мені пояснить чому

місце_ рік _ населення(тис) _ померло _ померло на 100 000 населення

1 __ 2005 ___ 47281 _________ 782,0 ___ 1654

2 __ 2007 ___ 46646 _________ 762,9 ___ 1636

3 __ 2008 ___ 46373 _________ 754,5 ___ 1627

4 __ 2006 ___ 46930 _________ 758,1 ___ 1615

5 __ 2004 ___ 47622 _________ 761,3 ___ 1599

6 __ 2003 ___ 48004 _________ 765,4 ___ 1594

7 __ 2002 ___ 48457 _________ 754,9 ___ 1558

8 __ 2000 ___ 49430 _________ 758,1 ___ 1534

9 __ 2009 ___ 46144 _________ 706,7 ___ 1532

10 __ 2001 ___ 48923 _________ 746,0 ___ 1525

11 __ 2010 ___ 45963 _________ 698,2 ___ 1519

12 __ 2020 ___ 41902 _________ 616,8 ___ 1472

13 __ 2013 ___ 45553 _________ 662,4 ___ 1454

14 __ 2012 ___ 45634 _________ 663,1 ___ 1453

15 __ 2011 ___ 45779 _________ 664,6 ___ 1452

16 __ 2014 ___ 45426 _________ 632,3 ___ 1392

17 __ 2018 ___ 42386 _________ 587,7 ___ 1387

18 __ 2015 ___ 42929 _________ 594,8 ___ 1386

19 __ 2019 ___ 42153 _________ 581,1 ___ 1379

20 __ 2016 ___ 42761 _________ 583,6 ___ 1365

21 __ 2017 ___ 42585 _________ 574,1 ___ 1348







1 Смертність на 0.1 млн населення в 2020 аж на 12 місці в періоді 2000-2020 рік?

У нас що ковід бушував?

2 Лідер по смертям на 100 000 населення - 2005 рік - 1654 людини на 0.1 млн

На (1654-1472)/1654=11% в 2020 нижча смертність ніж 2005 або

На (1654-1472)/1472=12% в 2005 вища смертність ніж 2020 budivelnik

Повідомлень: 24691 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лип, 2021 20:57 budivelnik написав: .....

А самому руцями западло? .....А самому руцями западло?

Западло.

Когда я хочу что-либо доказать, то сам привожу доказательства, а не перекладываю работу на оппонента.



чи розуму не вистарчає..

Чуть выше писал, что перевоспитать человека задача практически неразрешимая.

Вы лишний раз подтвердили, что хамоватость у Вас, видимо, врождённая.

Прапорщик...



То вже до хотаба

Спеціально виділив жирним 200-2008 рік,

середня кількість смертей -746 000 - 782 000

середня кількість населення

......

Тобто +15-20% до сьогоднішньої

Чому тоді смертей на +25-30% більше від сьогодні ?



Когда-то на другой ветке обсуждали проблемы демографии. Вам объясняли, что простая арифметика не работает, особенно на длинных периодах времени.

Но... Арифметика - царица наук. И выше Вы не поднялись. Западло.Когда я хочу что-либо доказать, то сам привожу доказательства, а не перекладываю работу на оппонента.Чуть выше писал, что перевоспитать человека задача практически неразрешимая.Вы лишний раз подтвердили, что хамоватость у Вас, видимо, врождённая.Прапорщик...Когда-то на другой ветке обсуждали проблемы демографии. Вам объясняли, что простая арифметика не работает, особенно на длинных периодах времени.Но... Арифметика - царица наук. И выше Вы не поднялись. ЛАД 2 Повідомлень: 19085 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4785 раз. Подякували: 4433 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3425342634273428 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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