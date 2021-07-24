1 Смертність на 0.1 млн населення в 2020 аж на 12 місці в періоді 2000-2020 рік? У нас що ковід бушував? 2 Лідер по смертям на 100 000 населення - 2005 рік - 1654 людини на 0.1 млн На (1654-1472)/1654=11% в 2020 нижча смертність ніж 2005 або На (1654-1472)/1472=12% в 2005 вища смертність ніж 2020
Западло. Когда я хочу что-либо доказать, то сам привожу доказательства, а не перекладываю работу на оппонента.
чи розуму не вистарчає..
Чуть выше писал, что перевоспитать человека задача практически неразрешимая. Вы лишний раз подтвердили, что хамоватость у Вас, видимо, врождённая. Прапорщик...
То вже до хотаба Спеціально виділив жирним 200-2008 рік, середня кількість смертей -746 000 - 782 000 середня кількість населення ...... Тобто +15-20% до сьогоднішньої Чому тоді смертей на +25-30% більше від сьогодні ?
Когда-то на другой ветке обсуждали проблемы демографии. Вам объясняли, что простая арифметика не работает, особенно на длинных периодах времени. Но... Арифметика - царица наук. И выше Вы не поднялись.
ЛАД написав:Когда-то на другой ветке обсуждали проблемы демографии. Вам объясняли, что простая арифметика не работает, особенно на длинных периодах времени.
Це ти про що? Про демографічну піраміду, про яку я і ОЙ+ твердять хотабу вже яку сторінку? Він взагалі це заперечує. То може ти йому спочатку поясниш, він же з твоєї секти ковідзашуганих..Але тобі з хотабом - як я розумію релігія сперичатись не дозволяє Глянь останні дві сторінки...але тобі ж западло...ти інженер..а я прапорщик правда це було 30 років тому..а ти ким був 30 років тому? в кращому випадку - голодним аспірантом, в гіршому підмітав десь тротуари.... а сьогодні? хто ти і хто я ? То як й далі будемо мірятись-чи відразу признаєш що всюди ти програв навіть в часі. ПС А хамло ти рідкісне,просто гарно замасковане, я з такими стараюсь по телефону не говорити,бо вони в трубці сама приємність..а в кишенях дулі.. Ти один з них.
ПС Перше - 20 років для демографії - це мить а не тривалий період часу Друге - табличка показала, що 60% часу, смертність в Україні була вища ніж в 2020...то це вже не арифметика - це статистика.
Итак, ежедневный мониторинг приложения Хелси дал понять, что запись на модерну выкидывается раз в три-четыре дня, но не на все бригады, а на какую-то одну-две. То есть сейчас открыта запись на 27-29 июля, есть места и их много (пока). С утра ещё не было записи на эти даты.. Так что можете записываться. Если вдруг захочется на Модерну
Hotab написав:Может в смертности, которая выросла по всем странам?
что значит по всем странам? например в Германии уровень смертности в 2020 не отличается от уровня смертности в 2018...
Я ж ловил уже на враньё. Ты исчез надолго. Не успокоился ещё??
https://www.destatis.de/EN/Themes/Socie ... eaths.html Немцы оценили свою избыточную смертность на уровне 45 тысяч, что очень хороший результат. Но такому результату есть причины Сумеешь без вранья рассказать,какие ограничения были в Германии? Как в магазины ходили?? Гуляли ли?? Только не ври снова, у меня половина коллег в этом году там была пару месяцев. Я все знаю.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 24 лип, 2021 23:05, всього редагувалось 2 разів.
Обязательно. Прибери пожалуйста лишнее,ничего не понятно в таблице. Просто дай мне %% умирающих в каждой возрастной группе в 2019 году (пусть он будет образцовым).
То есть , была группа 45-49 лет. Она составляла в 2019 году 2907414 человек. В 2019 году в ней умерло 18455 человек. Значит в 2019 году 0.6347% людей этой группы не встретили новый 2020 год. И вот этот процент нужен по каждой возрастной группе 0-4, 5-9 и далее. 70+ тоже надо разбить, они есть разбитые.
Затем мы возьмём контрольную группу 1000 человек и поведем ее по жизненному пути)). Теряя понемногу ее членов. )) Например, тех кто дойдет (а это не 1000 чел уже,а меньше) до своего 45 года жизни , мы от них откусим 0.6347%. На 46 году ещё столько откусим и т.д по всем годам их проведем как Моисей по пустыне. Посмотрим,где будут трупы валяться)).