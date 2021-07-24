Додано: Суб 24 лип, 2021 21:53

ЛАД написав: Когда-то на другой ветке обсуждали проблемы демографии. Вам объясняли, что простая арифметика не работает, особенно на длинных периодах времени. Когда-то на другой ветке обсуждали проблемы демографии. Вам объясняли, что простая арифметика не работает, особенно на длинных периодах времени.

Це ти про що?Про демографічну піраміду, про яку я і ОЙ+ твердять хотабу вже яку сторінку?Він взагалі це заперечує.То може ти йому спочатку поясниш, він же з твоєї секти ковідзашуганих..Але тобі з хотабом - як я розумію релігія сперичатись не дозволяєГлянь останні дві сторінки...але тобі ж западло...ти інженер..а я прапорщик правда це було 30 років тому..а ти ким був 30 років тому? в кращому випадку - голодним аспірантом, в гіршому підмітав десь тротуари....а сьогодні? хто ти і хто я ?То як й далі будемо мірятись-чи відразу признаєш що всюди ти програв навіть в часі.ПСА хамло ти рідкісне,просто гарно замасковане, я з такими стараюсь по телефону не говорити,бо вони в трубці сама приємність..а в кишенях дулі..Ти один з них.ПСПерше - 20 років для демографії - це мить а не тривалий період часуДруге - табличка показала, що 60% часу, смертність в Україні була вища ніж в 2020...то це вже не арифметика - це статистика.