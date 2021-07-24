RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3425342634273428

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42
Мені вже зробили щеплення
43%
18
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
7
Ще в роздумах
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 19:24

Хтось мені пояснить чому
місце_ рік _ населення(тис) _ померло _ померло на 100 000 населення
1 __ 2005 ___ 47281 _________ 782,0 ___ 1654
2 __ 2007 ___ 46646 _________ 762,9 ___ 1636
3 __ 2008 ___ 46373 _________ 754,5 ___ 1627
4 __ 2006 ___ 46930 _________ 758,1 ___ 1615
5 __ 2004 ___ 47622 _________ 761,3 ___ 1599
6 __ 2003 ___ 48004 _________ 765,4 ___ 1594
7 __ 2002 ___ 48457 _________ 754,9 ___ 1558
8 __ 2000 ___ 49430 _________ 758,1 ___ 1534
9 __ 2009 ___ 46144 _________ 706,7 ___ 1532
10 __ 2001 ___ 48923 _________ 746,0 ___ 1525
11 __ 2010 ___ 45963 _________ 698,2 ___ 1519
12 __ 2020 ___ 41902 _________ 616,8 ___ 1472
13 __ 2013 ___ 45553 _________ 662,4 ___ 1454
14 __ 2012 ___ 45634 _________ 663,1 ___ 1453
15 __ 2011 ___ 45779 _________ 664,6 ___ 1452
16 __ 2014 ___ 45426 _________ 632,3 ___ 1392
17 __ 2018 ___ 42386 _________ 587,7 ___ 1387
18 __ 2015 ___ 42929 _________ 594,8 ___ 1386
19 __ 2019 ___ 42153 _________ 581,1 ___ 1379
20 __ 2016 ___ 42761 _________ 583,6 ___ 1365
21 __ 2017 ___ 42585 _________ 574,1 ___ 1348



1 Смертність на 0.1 млн населення в 2020 аж на 12 місці в періоді 2000-2020 рік?
У нас що ковід бушував?
2 Лідер по смертям на 100 000 населення - 2005 рік - 1654 людини на 0.1 млн
На (1654-1472)/1654=11% в 2020 нижча смертність ніж 2005 або
На (1654-1472)/1472=12% в 2005 вища смертність ніж 2020
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24692
З нами з: 15.01.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 2649 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:57

  budivelnik написав:.....
А самому руцями западло?

Западло.
Когда я хочу что-либо доказать, то сам привожу доказательства, а не перекладываю работу на оппонента.

чи розуму не вистарчає..

Чуть выше писал, что перевоспитать человека задача практически неразрешимая.
Вы лишний раз подтвердили, что хамоватость у Вас, видимо, врождённая.
Прапорщик...

То вже до хотаба
Спеціально виділив жирним 200-2008 рік,
середня кількість смертей -746 000 - 782 000
середня кількість населення
......
Тобто +15-20% до сьогоднішньої
Чому тоді смертей на +25-30% більше від сьогодні ?

Когда-то на другой ветке обсуждали проблемы демографии. Вам объясняли, что простая арифметика не работает, особенно на длинных периодах времени.
Но... Арифметика - царица наук. И выше Вы не поднялись.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19085
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4785 раз.
Подякували: 4433 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:27

  hume написав:На модерну хрен запишешься)) коронавак пожалуйста, астразенека есть места, а на модерну с 21 июля х@й найдешь, все забито)) хочу модерну

Знакомый врач одной из киевских городских говорит,что прибывающих с диагнозом корона становится больше

Подтверждаю.
Рост примерно на 20% в неделю уже две недели подряд. Цифры пока небольшие в общем, но тенденция вырисовывается.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10724
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1385 раз.
Подякували: 3122 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:40

  antey1969 написав:
  hume написав:На модерну хрен запишешься)) коронавак пожалуйста, астразенека есть места, а на модерну с 21 июля х@й найдешь, все забито)) хочу модерну

Знакомый врач одной из киевских городских говорит,что прибывающих с диагнозом корона становится больше

Подтверждаю.
Рост примерно на 20% в неделю уже две недели подряд. Цифры пока небольшие в общем, но тенденция вырисовывается.

Антей, Дельту обычный ПЦР выявляет, подскажите пожалуйста.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2881
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:53

  ЛАД написав:Когда-то на другой ветке обсуждали проблемы демографии. Вам объясняли, что простая арифметика не работает, особенно на длинных периодах времени.
Це ти про що?
Про демографічну піраміду, про яку я і ОЙ+ твердять хотабу вже яку сторінку?
Він взагалі це заперечує.
То може ти йому спочатку поясниш, він же з твоєї секти ковідзашуганих..Але тобі з хотабом - як я розумію релігія сперичатись не дозволяє
Глянь останні дві сторінки...але тобі ж западло...ти інженер..а я прапорщик правда це було 30 років тому..а ти ким був 30 років тому? в кращому випадку - голодним аспірантом, в гіршому підмітав десь тротуари....
а сьогодні? хто ти і хто я ?
То як й далі будемо мірятись-чи відразу признаєш що всюди ти програв навіть в часі.
ПС
А хамло ти рідкісне,просто гарно замасковане, я з такими стараюсь по телефону не говорити,бо вони в трубці сама приємність..а в кишенях дулі..
Ти один з них.

ПС
Перше - 20 років для демографії - це мить а не тривалий період часу
Друге - табличка показала, що 60% часу, смертність в Україні була вища ніж в 2020...то це вже не арифметика - це статистика.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24692
З нами з: 15.01.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 2649 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:08

  Hotab написав:Может в смертности, которая выросла по всем странам?

что значит по всем странам? например в Германии уровень смертности в 2020 не отличается от уровня смертности в 2018...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5277
З нами з: 06.08.08
Подякував: 284 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Итак, ежедневный мониторинг приложения Хелси дал понять, что запись на модерну выкидывается раз в три-четыре дня, но не на все бригады, а на какую-то одну-две. То есть сейчас открыта запись на 27-29 июля, есть места и их много (пока). С утра ещё не было записи на эти даты.. Так что можете записываться. Если вдруг захочется на Модерну
hume
 
Повідомлень: 8042
З нами з: 27.12.12
Подякував: 868 раз.
Подякували: 1549 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:44

  Тракторист написав:
  Hotab написав:Может в смертности, которая выросла по всем странам?

что значит по всем странам? например в Германии уровень смертности в 2020 не отличается от уровня смертности в 2018...

Я ж ловил уже на враньё. Ты исчез надолго. Не успокоился ещё??
Зображення

https://www.destatis.de/EN/Themes/Socie ... eaths.html
Немцы оценили свою избыточную смертность на уровне 45 тысяч, что очень хороший результат. Но такому результату есть причины
Сумеешь без вранья рассказать,какие ограничения были в Германии? Как в магазины ходили?? Гуляли ли?? Только не ври снова, у меня половина коллег в этом году там была пару месяцев. Я все знаю.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 24 лип, 2021 23:05, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4253
З нами з: 15.02.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 22:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Будеш перевіряти?

Обязательно.
Прибери пожалуйста лишнее,ничего не понятно в таблице.
Просто дай мне %% умирающих в каждой возрастной группе в 2019 году (пусть он будет образцовым).

То есть , была группа 45-49 лет. Она составляла в 2019 году 2907414 человек. В 2019 году в ней умерло 18455 человек.
Значит в 2019 году 0.6347% людей этой группы не встретили новый 2020 год.
И вот этот процент нужен по каждой возрастной группе 0-4, 5-9 и далее. 70+ тоже надо разбить, они есть разбитые.

Затем мы возьмём контрольную группу 1000 человек и поведем ее по жизненному пути)). Теряя понемногу ее членов. ))
Например, тех кто дойдет (а это не 1000 чел уже,а меньше) до своего 45 года жизни , мы от них откусим 0.6347%. На 46 году ещё столько откусим и т.д по всем годам их проведем как Моисей по пустыне. Посмотрим,где будут трупы валяться)).
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4253
З нами з: 15.02.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 23:10

как хозяева ВОЗ 20 лет шли к своей цели

Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5277
З нами з: 06.08.08
Подякував: 284 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3425342634273428
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 756, 757, 758
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7579 2411551
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 13:06
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (496)
24.07.2021 23:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.