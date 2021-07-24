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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3426342734283429

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42
Мені вже зробили щеплення
43%
18
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
7
Ще в роздумах
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 08:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Станом на 31-12-2019 _ приведено до 1 млн осіб в групі
в групі __ вік _ померло в 2019 161418 100
2000000 __ 0-4 _ 2650 _ 1325 _ 0,820848332 _ 0 _
2160438 __ 5-9 _ 371 _ 172 _ 0,106384693 _ 0 _
1900000 __ 10-14 _ 409 _ 215 _ 0,133357286 _ 1 _ 99
2196061 __ 15-19 _ 899 _ 409 _ 0,253607641 _ 0 _
2300000 __ 20-24 _ 1610 _ 700 _ 0,433655722 _ 0 _
2523543 __ 25-29 _ 3447 _ 1366 _ 0,846208952 _ 2 _ 97
3300000 __ 30-34 _ 7308 _ 2215 _ 1,371929013 _ 1 _ 96
3618327 __ 35-39 _ 10916 _ 3017 _ 1,86897183 _ 1 _ 95
3000000 __ 40-44 _ 14572 _ 4857 _ 3,009157708 _ 3 _ 92
3033288 __ 45-49 _ 18455 _ 6084 _ 3,769184913 _ 3 _ 89
3000000 __ 50-54 _ 23319 _ 7773 _ 4,815437043 _ 4 _ 85
2722928 __ 55-59 _ 36073 _ 13248 _ 8,207164636 _ 7 _ 78
2600000 __ 60-64 _ 48763 _ 18755 _ 11,61887582 _ 8 _ 70
2617662 __ 65-69 _ 60542 _ 23128 _ 14,32815387 _ 10 _ 60


Рассмотрел табличку. После цитирования ее она встала нормально по столбикам и стала читаемой.

И так, до 70 лет +- верно. Но не будем стесняться группу 70+ расписать. Нам же интересно, как эти 60 потом доживают?
Финальный вид, новорожденная группа 100 человек умирает так:
До 60 лет умрет 22 человека, и далее умирают поживее. (я на вскидку говорил, что до 50 лет умрет 20 человек, и далее , умирают поживее.. ошибка, но не принципиальная).
И теперь, после 60-ти, картина такая.
60-64 умрет 8 чел за 5 лет (почти вышли на 2 человека в год)
65-69 умрет 10 чел за 5 лет (вышли на те самые 2 человека в год)
70-74 года - умрет 12 человек за 5 лет (слегка превысили 2 человека в год)
75-79 лет умрет 15 человек за 5 лет (вышли на 3 человека в год)
80-84 лет умрет 18 человек (вышли на почти 4 человек в год)

85+ умрут оставшиеся 17 человек , наверное в основном до 90 лет, кому-то повезет до 100. В среднем те же 3-4 человека в год.

  Hotab написав:. Я не стверджую, що там прямо лінійно все йде смерть по віковим групам. Десь на якісь відсотки може і більше. Проте, якщо 100% зростання народжуваності в умовний 1950 рік дає лише 2% зростання смертності в 2020 році (хай я не точно порахував, хай помилився вдвічі, і там 4% зростання, проте це пил).


И что, были причины для истерик, строитель?? Я без рассчетов навскидку сказал 2 в год, На финише ускорились до 4 в год. Эту ошибку я предполагал.

Старт разговора с Ой+ (когда ты возбудился со своими "невіглас" был :

"Багаточислена група 79-84 не дасть суттєвого сплеск смертності , бо вона його вже давала до цього."
Ну так ми есть.
Сейчас они будут умирать 18 чел из 100 , а 5 лет назад они умирали 15 из 100.
Умирать им ещё лет 10. Мы заметим всплеск??
Hotab
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ЛОБ

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