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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3426342734283429

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42
Мені вже зробили щеплення
43%
18
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
7
Ще в роздумах
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 08:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Станом на 31-12-2019 _ приведено до 1 млн осіб в групі
в групі __ вік _ померло в 2019 161418 100
2000000 __ 0-4 _ 2650 _ 1325 _ 0,820848332 _ 0 _
2160438 __ 5-9 _ 371 _ 172 _ 0,106384693 _ 0 _
1900000 __ 10-14 _ 409 _ 215 _ 0,133357286 _ 1 _ 99
2196061 __ 15-19 _ 899 _ 409 _ 0,253607641 _ 0 _
2300000 __ 20-24 _ 1610 _ 700 _ 0,433655722 _ 0 _
2523543 __ 25-29 _ 3447 _ 1366 _ 0,846208952 _ 2 _ 97
3300000 __ 30-34 _ 7308 _ 2215 _ 1,371929013 _ 1 _ 96
3618327 __ 35-39 _ 10916 _ 3017 _ 1,86897183 _ 1 _ 95
3000000 __ 40-44 _ 14572 _ 4857 _ 3,009157708 _ 3 _ 92
3033288 __ 45-49 _ 18455 _ 6084 _ 3,769184913 _ 3 _ 89
3000000 __ 50-54 _ 23319 _ 7773 _ 4,815437043 _ 4 _ 85
2722928 __ 55-59 _ 36073 _ 13248 _ 8,207164636 _ 7 _ 78
2600000 __ 60-64 _ 48763 _ 18755 _ 11,61887582 _ 8 _ 70
2617662 __ 65-69 _ 60542 _ 23128 _ 14,32815387 _ 10 _ 60


Рассмотрел табличку. После цитирования ее она встала нормально по столбикам и стала читаемой.

И так, до 70 лет +- верно. Но не будем стесняться группу 70+ расписать. Нам же интересно, как эти 60 чел потом доживают? (или это не стеснение, а просто ты понял, что пафосное "60% людей умирает после 70 лет" - это попытка скрыть истинное положение вещей?)) Ты чего трижды игноришь требование расписать эти 70+? :D :D
Финальный вид, новорожденная группа 100 человек умирает так:
До 60 лет умрет 22 человека, и далее умирают поживее. (я на вскидку говорил, что до 50 лет умрет 20 человек, и далее , умирают поживее.. ошибка, но не принципиальная).
И теперь, после 60-ти, картина такая.
60-64 умрет 8 чел за 5 лет (почти вышли на 2 человека в год)
65-69 умрет 10 чел за 5 лет (вышли на те самые 2 человека в год)
70-74 года - умрет 12 человек за 5 лет (слегка превысили 2 человека в год)
75-79 лет умрет 15 человек за 5 лет (вышли на 3 человека в год)
80-84 лет умрет 18 человек (вышли на почти 4 человек в год)

85+ умрут оставшиеся 17 человек , наверное в основном до 90 лет, кому-то повезет до 100. В среднем те же 3-4 человека в год.

  Hotab написав:. Я не стверджую, що там прямо лінійно все йде смерть по віковим групам. Десь на якісь відсотки може і більше. Проте, якщо 100% зростання народжуваності в умовний 1950 рік дає лише 2% зростання смертності в 2020 році (хай я не точно порахував, хай помилився вдвічі, і там 4% зростання, проте це пил).


И что, были причины для истерик, строитель?? Я без рассчетов навскидку сказал 2 в год, На финише ускорились до 4 в год. Эту ошибку я предполагал.

Старт разговора с Ой+ (когда ты возбудился со своими "невіглас" был :

"Багаточислена група 79-84 не дасть суттєвого сплеску смертності , бо вона його вже давала до цього."
Ну так и есть.
Сейчас они будут умирать по 7 человек каждые 2 года на 100человек , а 5 лет назад они умирали 6 человек за 2 года на 100 человек.
Умирать им ещё лет 10. Мы заметим всплеск??

З.Ы. Ну и ещё маленький вывод к прошлой твоей любви цифры 71.5 год и вечной тяге пообсмактывать ее.
Ты увидел, что в возрасте 70-74 года (пятилетка) умирает только 12% всех людей?? Понял уже, что возле этой цифры выстраивание теорий " через ковід не дожили пару місяців" выглядит глуповато??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 лип, 2021 10:21, всього редагувалось 4 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:04

  stm написав:
  antey1969 написав:
  hume написав:На модерну хрен запишешься)) коронавак пожалуйста, астразенека есть места, а на модерну с 21 июля х@й найдешь, все забито)) хочу модерну

Знакомый врач одной из киевских городских говорит,что прибывающих с диагнозом корона становится больше

Подтверждаю.
Рост примерно на 20% в неделю уже две недели подряд. Цифры пока небольшие в общем, но тенденция вырисовывается.

Антей, Дельту обычный ПЦР выявляет, подскажите пожалуйста.

Не выявляет такие детали, просто тест на корону получается
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 10:07

[quote="5267647:budivelnik"] Хтось мені пояснить чому
місце_ рік _ населення(тис) _ померло _ померло на 100 000 населення
1 __ 2005 ___ 47281 _________ 782,0 ___ 1654
2 __ 2007 ___ 46646 _________ 762,9 ___ 1636
3 __ 2008 ___ 46373 _________ 754,5 ___ 1627
4 __ 2006 ___ 46930 _________ 758,1 ___ 1615
5 __ 2004 ___ 47622 _________ 761,3 ___ 1599
6 __ 2003 ___ 48004 _________ 765,4 ___ 1594
7 __ 2002 ___ 48457 _________ 754,9 ___ 1558
8 __ 2000 ___ 49430 _________ 758,1 ___ 1534
9 __ 2009 ___ 46144 _________ 706,7 ___ 1532
10 __ 2001 ___ 48923 _________ 746,0 ___ 1525
11 __ 2010 ___ 45963 _________ 698,2 ___ 1519
[b][color=#0040FF]12 __ 2020 ___ 41902 _________ 616,8 ___ 1472[/color][/b]
13 __ 2013 ___ 45553 _________ 662,4 ___ 1454
14 __ 2012 ___ 45634 _________ 663,1 ___ 1453
15 __ 2011 ___ 45779 _________ 664,6 ___ 1452
16 __ 2014 ___ 45426 _________ 632,3 ___ 1392
17 __ 2018 ___ 42386 _________ 587,7 ___ 1387
18 __ 2015 ___ 42929 _________ 594,8 ___ 1386
19 __ 2019 ___ 42153 _________ 581,1 ___ 1379
20 __ 2016 ___ 42761 _________ 583,6 ___ 1365
21 __ 2017 ___ 42585 _________ 574,1 ___ 1348



1 Смертність на 0.1 млн населення в 2020 аж на 12 місці в періоді 2000-2020 рік?
У нас що ковід бушував?
2 Лідер по смертям на 100 000 населення - 2005 рік - 1654 людини на 0.1 млн
На (1654-1472)/1654=11% в 2020 нижча смертність ніж 2005 або
На (1654-1472)/1472=12% в 2005 вища смертність ніж 2020 [/quote]

______________________________________________
Зрозумій нарешті: з того, що тобі ніхто поки не пояснить, аж ніяк не випливають твої висновки про Ковід з його наслідками.

Ну а порівняння 2005 року з 2020 -- це черговий твій єралашний прийом. Звуження картинки.
Бо повна картинка полягає в тому, що до 2005 року відбувалося постійне збільшення коєфіцієнту смертності до 16,6 осіб на 1000 осіб.
Постійне поступове.
Дивись: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Смертність_в_Україні

Зрозумій, що недоречно)) порівнювати різкі всплески смертності (надлишкову смертність, на яку тобі постійно вказує Хотаб), з періодами грець коли.
Це безглуздя. Єралашик.

І от оскільки медфахівці, держуправлінці дивляться на те, що потрібно (на саме наслідки від Ковіду у вигляді від навантаження медсистеми, поширення захворювання і до смертності від нього), то вони й роблять свої висновки про небезпеку Ковіду та приймають свої рішення.
На відміну від тебе, який дивиться на свої єралашні картинки, таблички й робить з них свої єралашні висновки.

Різка надлишкова смертність за відсутності інших, зокрема Ковіду, факторів вказує, що вони не маніпулюють.
detroytred
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ЛОБ

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