budivelnik написав:Станом на 31-12-2019 _ приведено до 1 млн осіб в групі
в групі __ вік _ померло в 2019 161418 100
2000000 __ 0-4 _ 2650 _ 1325 _ 0,820848332 _ 0 _
2160438 __ 5-9 _ 371 _ 172 _ 0,106384693 _ 0 _
1900000 __ 10-14 _ 409 _ 215 _ 0,133357286 _ 1 _ 99
2196061 __ 15-19 _ 899 _ 409 _ 0,253607641 _ 0 _
2300000 __ 20-24 _ 1610 _ 700 _ 0,433655722 _ 0 _
2523543 __ 25-29 _ 3447 _ 1366 _ 0,846208952 _ 2 _ 97
3300000 __ 30-34 _ 7308 _ 2215 _ 1,371929013 _ 1 _ 96
3618327 __ 35-39 _ 10916 _ 3017 _ 1,86897183 _ 1 _ 95
3000000 __ 40-44 _ 14572 _ 4857 _ 3,009157708 _ 3 _ 92
3033288 __ 45-49 _ 18455 _ 6084 _ 3,769184913 _ 3 _ 89
3000000 __ 50-54 _ 23319 _ 7773 _ 4,815437043 _ 4 _ 85
2722928 __ 55-59 _ 36073 _ 13248 _ 8,207164636 _ 7 _ 78
2600000 __ 60-64 _ 48763 _ 18755 _ 11,61887582 _ 8 _ 70
2617662 __ 65-69 _ 60542 _ 23128 _ 14,32815387 _ 10 _ 60
Рассмотрел табличку. После цитирования ее она встала нормально по столбикам и стала читаемой.
И так, до 70 лет +- верно. Но не будем стесняться группу 70+ расписать. Нам же интересно, как эти 60 чел потом доживают? (или это не стеснение, а просто ты понял, что пафосное "60% людей умирает после 70 лет" - это попытка скрыть истинное положение вещей?)) Ты чего трижды игноришь требование расписать эти 70+?
Финальный вид, новорожденная группа 100 человек умирает так:
До 60 лет умрет 22 человека, и далее умирают поживее. (я на вскидку говорил, что до 50 лет умрет 20 человек, и далее , умирают поживее.. ошибка, но не принципиальная).
И теперь, после 60-ти, картина такая.
60-64 умрет 8 чел за 5 лет (почти вышли на 2 человека в год)
65-69 умрет 10 чел за 5 лет (вышли на те самые 2 человека в год)
70-74 года - умрет 12 человек за 5 лет (слегка превысили 2 человека в год)
75-79 лет умрет 15 человек за 5 лет (вышли на 3 человека в год)
80-84 лет умрет 18 человек (вышли на почти 4 человек в год)
85+ умрут оставшиеся 17 человек , наверное в основном до 90 лет, кому-то повезет до 100. В среднем те же 3-4 человека в год.
Hotab написав:. Я не стверджую, що там прямо лінійно все йде смерть по віковим групам. Десь на якісь відсотки може і більше. Проте, якщо 100% зростання народжуваності в умовний 1950 рік дає лише 2% зростання смертності в 2020 році (хай я не точно порахував, хай помилився вдвічі, і там 4% зростання, проте це пил).
И что, были причины для истерик, строитель?? Я без рассчетов навскидку сказал 2 в год, На финише ускорились до 4 в год. Эту ошибку я предполагал.
Старт разговора с Ой+ (когда ты возбудился со своими "невіглас" был :
"Багаточислена група 79-84 не дасть суттєвого сплеску смертності , бо вона його вже давала до цього."
Ну так и есть.
Сейчас они будут умирать по 7 человек каждые 2 года на 100человек , а 5 лет назад они умирали 6 человек за 2 года на 100 человек.
Умирать им ещё лет 10. Мы заметим всплеск??
З.Ы. Ну и ещё маленький вывод к прошлой твоей любви цифры 71.5 год и вечной тяге пообсмактывать ее.
Ты увидел, что в возрасте 70-74 года (пятилетка) умирает только 12% всех людей?? Понял уже, что возле этой цифры выстраивание теорий " через ковід не дожили пару місяців" выглядит глуповато??