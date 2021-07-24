Рассмотрел табличку. После цитирования ее она встала нормально по столбикам и стала читаемой.
И так, до 70 лет +- верно. Но не будем стесняться группу 70+ расписать. Нам же интересно, как эти 60 чел потом доживают? (или это не стеснение, а просто ты понял, что пафосное "60% людей умирает после 70 лет" - это попытка скрыть истинное положение вещей?)) Ты чего трижды игноришь требование расписать эти 70+? Финальный вид, новорожденная группа 100 человек умирает так: До 60 лет умрет 22 человека, и далее умирают поживее. (я на вскидку говорил, что до 50 лет умрет 20 человек, и далее , умирают поживее.. ошибка, но не принципиальная). И теперь, после 60-ти, картина такая. 60-64 умрет 8 чел за 5 лет (почти вышли на 2 человека в год) 65-69 умрет 10 чел за 5 лет (вышли на те самые 2 человека в год) 70-74 года - умрет 12 человек за 5 лет (слегка превысили 2 человека в год) 75-79 лет умрет 15 человек за 5 лет (вышли на 3 человека в год) 80-84 лет умрет 18 человек (вышли на почти 4 человек в год)
85+ умрут оставшиеся 17 человек , наверное в основном до 90 лет, кому-то повезет до 100. В среднем те же 3-4 человека в год.
Hotab написав:. Я не стверджую, що там прямо лінійно все йде смерть по віковим групам. Десь на якісь відсотки може і більше. Проте, якщо 100% зростання народжуваності в умовний 1950 рік дає лише 2% зростання смертності в 2020 році (хай я не точно порахував, хай помилився вдвічі, і там 4% зростання, проте це пил).
И что, были причины для истерик, строитель?? Или это просто невоспитанность?? Я без рассчетов навскидку сказал 2 в год, На финише ускорились до 4 в год. Эту ошибку я предполагал.
Старт разговора с Ой+ (когда ты возбудился со своими "невіглас" был :
"Багаточислена група 79-84 не дасть суттєвого сплеску смертності , бо вона його вже давала до цього." Ну так и есть. Сейчас они будут умирать по 7 человек каждые 2 года на 100человек , а 5 лет назад они умирали 6 человек за 2 года на 100 человек. Умирать им ещё лет 10. Мы заметим всплеск??
З.Ы. Ну и ещё маленький вывод к прошлой твоей любви цифры 71.5 год и вечной тяге пообсмактывать ее. Ты увидел, что в возрасте 70-74 года (пятилетка) умирает только 12% всех людей?? Понял уже, что возле этой цифры выстраивание теорий " через ковід не дожили пару місяців" выглядит глуповато??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 лип, 2021 10:32, всього редагувалось 5 разів.
1 Смертність на 0.1 млн населення в 2020 аж на 12 місці в періоді 2000-2020 рік? У нас що ковід бушував? 2 Лідер по смертям на 100 000 населення - 2005 рік - 1654 людини на 0.1 млн На (1654-1472)/1654=11% в 2020 нижча смертність ніж 2005 або На (1654-1472)/1472=12% в 2005 вища смертність ніж 2020 [/quote]
______________________________________________ Зрозумій нарешті: з того, що тобі ніхто поки не пояснить, аж ніяк не випливають твої висновки про Ковід з його наслідками.
Ну а порівняння 2005 року з 2020 -- це черговий твій єралашний прийом. Звуження картинки. Бо повна картинка полягає в тому, що до 2005 року відбувалося постійне збільшення коєфіцієнту смертності до 16,6 осіб на 1000 осіб. Постійне поступове. Дивись: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Смертність_в_Україні
Зрозумій, що недоречно)) порівнювати різкі всплески смертності (надлишкову смертність, на яку тобі постійно вказує Хотаб), з періодами грець коли. Це безглуздя. Єралашик.
І от оскільки медфахівці, держуправлінці дивляться на те, що потрібно (на саме наслідки від Ковіду у вигляді від навантаження медсистеми, поширення захворювання і до смертності від нього), то вони й роблять свої висновки про небезпеку Ковіду та приймають свої рішення. На відміну від тебе, який дивиться на свої єралашні картинки, таблички й робить з них свої єралашні висновки.
Різка надлишкова смертність за відсутності інших, зокрема Ковіду, факторів вказує, що вони не маніпулюють.
ЛАД написав:Вам, может и "фіолетово", но всё же как-то странно когда Вы на конец октября гарантируете не больше 80 тыс. смертей, а на конец декабря того же года гарантируете меньшую цифру - 70 тыс. 10 тысяч могут ожить ?
1 Я особисто вважаю на 31-12-2021 буде 60000 на 31-12-2022 буде 70000 2 Так як я давно на цих сторінках , то знаю Коли на 31-12-2022 буде не 70000 а 70001 То море ковідпереляканих( і Ви в тому числі) забудуть про свої викрики про трупи в Гангу і переповнені крематорії в Бергамо..і 1 млн смертей для України... Буде тикати в мене пальцями з викриками акела промахнувся...
Тому я ,перебуваючи в стані ковідпофігістів, можу запропонувати парі будь якому ковідістерику що До 31-12-2021 буде менше 100 000 смертей від ковіду До 31-12-2022 буде менше 200 000 смертей від ковіду ...і при цьому жоден ковідістерик який марить про 400 000-600 000 смертей - моє парі прийняти не ризикне.
Звідси висновок Бути модним - їм хочеться,але істерія модна до моменту..поки за неї не треба відповідати.
І навіщо це демагогічне приписування від себе опонентам?
Які гори трупів і тещо... З Ковідом боролися та борються карантинними обмеженнями, вакцінацією. Тому цього нема й не буде.
А на твоє парі))) ніхто навіть не звертає уваги (а не те що замислюється над наданими тобою для парі цифрами), бо показник занадто залежить від того, як будуть рахувати оці смерті від Ковіду.
Стосовно відповідальності за твердженням ти розповідай самому собі. Бо перевірити, наприклад, твої неправдиві)) твердження на особисту адресу нескладно, але ж ти робиш, як хочеться. Бо тобі ж не треба за них відповідати. При цьому це не співпідставні речі - прогноз на майбутнє і прямі фактичні твердження.
detroytred , строитель на серьезных щах верит, что кто-то с ним будет спорить на оф. цифру, которая (которой): 1. не соответствует действительности, так как тестирование в Украине завалено. А на неоф. цифру он мочится под себя спорить. 2. не дадут (и не давали!) расти бесконтрольно. Как только появлялись признаки неконтролируемости ситуации, сразу локдауны. И они будут продолжены в случае попыток роста цифры 3. зависит от вакцинацией,а они проводятся с нарастающим темпом.
Потому, когда строитель с истерической подстрекательностью кричит жене: "а спорим , если я выпью дихлофоса, я не умру" , то просто он понимает, что: 1. жена ему либо подменит дихлофос дезорантом; 2. Либо свяжет его, чтоб не пил; 3. Если он выпьет, то она промоет ему желудок.
А так то строитель уверенно спорит, что по Днепру не поплывут баржи с трупами. Да, строитель. Они не поплывут. Потому что много делается для того, чтобы не поплыли. Но ты то хотел не делать ничего. И тогда тебе говорили,что в этом случае поплывут.
Hotab І що забавно, він оцю відмову додає до аргументації правоти своїх твердженнь.
Взагалі, якщо подивитися, то які претензії по висновках закидаються? Відношення до ситуації. Наче ковідістерики, ковідперелякані. Так для доказу цього треба наводити не цифри, а саме прояв!!! - істерії, переляканості опонентів. Крапка. Але цього, як не прошу, ніяк не дочекаюсь. Бо нема ні істерії, ні переляканості.
Спор же, який йде навкруги даних, цифр -- це вже інше. Звичайне обговорення, дискусія по даним. От тільки ці дані Будівельник або інтерпретує єралашно звужуючи, або свої хформули створює зі стелі... Саме це йому заперечують.
Він же безпідставно заявляє про істериків, переляканих. Бо зручно ж зі стелі негатив на опонентів чипляти.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 25 лип, 2021 11:31, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Наче ковідістерики, ковідперелякані. Так для доказу цього треба наводити не цифри, а саме прояв!!! - істерії, переляканості опонентів. Крапка.
Давно им опробованный метод отсеять неконфликтных. Когда он окатывает кучей дерьма своего оппонента (дурный, перестрашеный, истерик, невиглас) , то огромная часть оппонентов сразу же уходят из дискуссии и банят. Его это вполне устраивает.У него нет цели довести свою точку зрения. Есть цель закрыть всем рот. Потому и методы такие.
Интересно бы увидеть ,как будет выглядеть его поведение, когда всем (не останется никого) просто надоест спорить с хамом и все будут игнорить. У него будет ощущение праздника? Он испытает удовлетворение??
detroytred написав:Наче ковідістерики, ковідперелякані. Так для доказу цього треба наводити не цифри, а саме прояв!!! - істерії, переляканості опонентів. Крапка.
Давно им опробованный метод отсеять неконфликтных. Когда он окатывает кучей дерьма своего оппонента (дурный, перестрашеный, истерик, невиглас) , то огромная часть оппонентов сразу же уходят из дискуссии и банят. Его это вполне устраивает.У него нет цели довести свою точку зрения. Есть цель закрыть всем рот. Потому и методы такие.
А той, хто залишається, опиняється в незручній позиції)) Яку він зі стелі приписав опоненту. Бо як можна сприймати думку істерика, зляканого, люмпена і т.д.
Я сам наче (саме наче) відзеркалив йому отакий прийом. Єралашиком... На які вказав йому колега Puente. От тільки я завжди чітко конкретно вказую підставу. В чому полягає єралашик. Кожний.
Він же над аргументацією істерики, зашуганості, люмпенства і т.д. не напружується. Просто використовує. Для підсилення своєї)) аргументації.
Тобто чиста демагогія. Ще й примітивна. Для просування своїх думок серед неграмотних згодиться. Але ж тут не доярки зібралися, як теж йому вже вказали.