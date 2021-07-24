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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3426342734283429 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42 Мені вже зробили щеплення 43% 18 Не можу за станом здоров'я 7% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 5 Найближчим часом планую вакцинацію 17% 7 Ще в роздумах 12% 5 Всього голосів : 42 Додано: Нед 25 лип, 2021 08:27 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Станом на 31-12-2019 _ приведено до 1 млн осіб в групі

в групі __ вік _ померло в 2019 161418 100

2000000 __ 0-4 _ 2650 _ 1325 _ 0,820848332 _ 0 _

2160438 __ 5-9 _ 371 _ 172 _ 0,106384693 _ 0 _

1900000 __ 10-14 _ 409 _ 215 _ 0,133357286 _ 1 _ 99

2196061 __ 15-19 _ 899 _ 409 _ 0,253607641 _ 0 _

2300000 __ 20-24 _ 1610 _ 700 _ 0,433655722 _ 0 _

2523543 __ 25-29 _ 3447 _ 1366 _ 0,846208952 _ 2 _ 97

3300000 __ 30-34 _ 7308 _ 2215 _ 1,371929013 _ 1 _ 96

3618327 __ 35-39 _ 10916 _ 3017 _ 1,86897183 _ 1 _ 95

3000000 __ 40-44 _ 14572 _ 4857 _ 3,009157708 _ 3 _ 92

3033288 __ 45-49 _ 18455 _ 6084 _ 3,769184913 _ 3 _ 89

3000000 __ 50-54 _ 23319 _ 7773 _ 4,815437043 _ 4 _ 85

2722928 __ 55-59 _ 36073 _ 13248 _ 8,207164636 _ 7 _ 78

2600000 __ 60-64 _ 48763 _ 18755 _ 11,61887582 _ 8 _ 70

2617662 __ 65-69 _ 60542 _ 23128 _ 14,32815387 _ 10 _ 60 Станом на 31-12-2019 _ приведено до 1 млн осіб в групів групі __ вік _ померло в 2019 161418 1002000000 __ 0-4 _ 2650 _ 1325 _ 0,820848332 _ 0 _2160438 __ 5-9 _ 371 _ 172 _ 0,106384693 _ 0 _1900000 __ 10-14 _ 409 _ 215 _ 0,133357286 _ 1 _ 992196061 __ 15-19 _ 899 _ 409 _ 0,253607641 _ 0 _2300000 __ 20-24 _ 1610 _ 700 _ 0,433655722 _ 0 _2523543 __ 25-29 _ 3447 _ 1366 _ 0,846208952 _ 2 _ 973300000 __ 30-34 _ 7308 _ 2215 _ 1,371929013 _ 1 _ 963618327 __ 35-39 _ 10916 _ 3017 _ 1,86897183 _ 1 _ 953000000 __ 40-44 _ 14572 _ 4857 _ 3,009157708 _ 3 _ 923033288 __ 45-49 _ 18455 _ 6084 _ 3,769184913 _ 3 _ 893000000 __ 50-54 _ 23319 _ 7773 _ 4,815437043 _ 4 _ 852722928 __ 55-59 _ 36073 _ 13248 _ 8,207164636 _ 7 _ 782600000 __ 60-64 _ 48763 _ 18755 _ 11,61887582 _ 8 _ 702617662 __ 65-69 _ 60542 _ 23128 _ 14,32815387 _ 10 _ 60



Рассмотрел табличку. После цитирования ее она встала нормально по столбикам и стала читаемой.



И так, до 70 лет +- верно. Но не будем стесняться группу 70+ расписать. Нам же интересно, как эти 60 чел потом доживают? (или это не стеснение, а просто ты понял, что пафосное "60% людей умирает после 70 лет" - это попытка скрыть истинное положение вещей?)) Ты чего трижды игноришь требование расписать эти 70+?

Финальный вид, новорожденная группа 100 человек умирает так:

До 60 лет умрет 22 человека, и далее умирают поживее. (я на вскидку говорил, что до 50 лет умрет 20 человек, и далее , умирают поживее.. ошибка, но не принципиальная).

И теперь, после 60-ти, картина такая.

60-64 умрет 8 чел за 5 лет (почти вышли на 2 человека в год)

65-69 умрет 10 чел за 5 лет (вышли на те самые 2 человека в год)

70-74 года - умрет 12 человек за 5 лет (слегка превысили 2 человека в год)

75-79 лет умрет 15 человек за 5 лет (вышли на 3 человека в год)

80-84 лет умрет 18 человек (вышли на почти 4 человек в год)



85+ умрут оставшиеся 17 человек , наверное в основном до 90 лет, кому-то повезет до 100. В среднем те же 3-4 человека в год.



Hotab написав: . Я не стверджую, що там прямо лінійно все йде смерть по віковим групам. Десь на якісь відсотки може і більше. Проте, якщо 100% зростання народжуваності в умовний 1950 рік дає лише 2% зростання смертності в 2020 році (хай я не точно порахував, хай помилився вдвічі, і там 4% зростання, проте це пил). . Я не стверджую, що там прямо лінійно все йде смерть по віковим групам. Десь на якісь відсотки може і більше. Проте, якщо 100% зростання народжуваності в умовний 1950 рік дає лише 2% зростання смертності в 2020 році (хай я не точно порахував, хай помилився вдвічі, і там 4% зростання, проте це пил).



И что, были причины для истерик, строитель?? Или это просто невоспитанность?? Я без рассчетов навскидку сказал 2 в год, На финише ускорились до 4 в год. Эту ошибку я предполагал.



Старт разговора с Ой+ (когда ты возбудился со своими "невіглас" был :



"Багаточислена група 79-84 не дасть суттєвого сплеску смертності , бо вона його вже давала до цього."

Ну так и есть.

Сейчас они будут умирать по 7 человек каждые 2 года на 100человек , а 5 лет назад они умирали 6 человек за 2 года на 100 человек.

Умирать им ещё лет 10. Мы заметим всплеск??



З.Ы. Ну и ещё маленький вывод к прошлой твоей любви цифры 71.5 год и вечной тяге пообсмактывать ее.

Ты увидел, что в возрасте 70-74 года (пятилетка) умирает только 12% всех людей?? Понял уже, что возле этой цифры выстраивание теорий " через ковід не дожили пару місяців" выглядит глуповато?? Рассмотрел табличку. После цитирования ее она встала нормально по столбикам и стала читаемой.И так, до 70 лет +- верно. Но не будем стесняться группу 70+ расписать. Нам же интересно, как эти 60 чел потом доживают? (или это не стеснение, а просто ты понял, что пафосное "60% людей умирает после 70 лет" - это попытка скрыть истинное положение вещей?)) Ты чего трижды игноришь требование расписать эти 70+?Финальный вид, новорожденная группа 100 человек умирает так:До 60 лет умрет 22 человека, и далее умирают поживее. (я на вскидку говорил, что до 50 лет умрет 20 человек, и далее , умирают поживее.. ошибка, но не принципиальная).И теперь, после 60-ти, картина такая.60-64 умрет 8 чел за 5 лет (почти вышли на 2 человека в год)65-69 умрет 10 чел за 5 лет (вышли на те самые 2 человека в год)70-74 года - умрет 12 человек за 5 лет (слегка превысили 2 человека в год)75-79 лет умрет 15 человек за 5 лет (вышли на 3 человека в год)80-84 лет умрет 18 человек (вышли на почти 4 человек в год)85+ умрут оставшиеся 17 человек , наверное в основном до 90 лет, кому-то повезет до 100. В среднем те же 3-4 человека в год.И что, были причины для истерик, строитель?? Или это просто невоспитанность?? Я без рассчетов навскидку сказал 2 в год, На финише ускорились до 4 в год. Эту ошибку я предполагал.Старт разговора с Ой+ (когда ты возбудился со своими "невіглас" был :"Багаточислена група 79-84 не дасть суттєвого сплеску смертності , бо вона його вже давала до цього."Ну так и есть.Сейчас они будут умирать по 7 человек каждые 2 года на 100человек , а 5 лет назад они умирали 6 человек за 2 года на 100 человек.Умирать им ещё лет 10. Мы заметим всплеск??З.Ы. Ну и ещё маленький вывод к прошлой твоей любви цифры 71.5 год и вечной тяге пообсмактывать ее.Ты увидел, что в возрасте 70-74 года (пятилетка) умирает только 12% всех людей?? Понял уже, что возле этой цифры выстраивание теорий " через ковід не дожили пару місяців" выглядит глуповато?? Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 лип, 2021 10:32, всього редагувалось 5 разів. Hotab

Повідомлень: 4256 З нами з: 15.02.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 1328 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лип, 2021 09:04 stm написав: antey1969 написав: hume написав: На модерну хрен запишешься)) коронавак пожалуйста, астразенека есть места, а на модерну с 21 июля х@й найдешь, все забито)) хочу модерну



Знакомый врач одной из киевских городских говорит,что прибывающих с диагнозом корона становится больше На модерну хрен запишешься)) коронавак пожалуйста, астразенека есть места, а на модерну с 21 июля х@й найдешь, все забито)) хочу модернуЗнакомый врач одной из киевских городских говорит,что прибывающих с диагнозом корона становится больше

Подтверждаю.

Рост примерно на 20% в неделю уже две недели подряд. Цифры пока небольшие в общем, но тенденция вырисовывается. Подтверждаю.Рост примерно на 20% в неделю уже две недели подряд. Цифры пока небольшие в общем, но тенденция вырисовывается.

Антей, Дельту обычный ПЦР выявляет, подскажите пожалуйста. Антей, Дельту обычный ПЦР выявляет, подскажите пожалуйста.

Не выявляет такие детали, просто тест на корону получается Не выявляет такие детали, просто тест на корону получается antey1969 1

Повідомлень: 10726 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1386 раз. Подякували: 3122 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лип, 2021 10:07

місце_ рік _ населення(тис) _ померло _ померло на 100 000 населення

1 __ 2005 ___ 47281 _________ 782,0 ___ 1654

2 __ 2007 ___ 46646 _________ 762,9 ___ 1636

3 __ 2008 ___ 46373 _________ 754,5 ___ 1627

4 __ 2006 ___ 46930 _________ 758,1 ___ 1615

5 __ 2004 ___ 47622 _________ 761,3 ___ 1599

6 __ 2003 ___ 48004 _________ 765,4 ___ 1594

7 __ 2002 ___ 48457 _________ 754,9 ___ 1558

8 __ 2000 ___ 49430 _________ 758,1 ___ 1534

9 __ 2009 ___ 46144 _________ 706,7 ___ 1532

10 __ 2001 ___ 48923 _________ 746,0 ___ 1525

11 __ 2010 ___ 45963 _________ 698,2 ___ 1519

[b][color=#0040FF]12 __ 2020 ___ 41902 _________ 616,8 ___ 1472[/color][/b]

13 __ 2013 ___ 45553 _________ 662,4 ___ 1454

14 __ 2012 ___ 45634 _________ 663,1 ___ 1453

15 __ 2011 ___ 45779 _________ 664,6 ___ 1452

16 __ 2014 ___ 45426 _________ 632,3 ___ 1392

17 __ 2018 ___ 42386 _________ 587,7 ___ 1387

18 __ 2015 ___ 42929 _________ 594,8 ___ 1386

19 __ 2019 ___ 42153 _________ 581,1 ___ 1379

20 __ 2016 ___ 42761 _________ 583,6 ___ 1365

21 __ 2017 ___ 42585 _________ 574,1 ___ 1348







1 Смертність на 0.1 млн населення в 2020 аж на 12 місці в періоді 2000-2020 рік?

У нас що ковід бушував?

2 Лідер по смертям на 100 000 населення - 2005 рік - 1654 людини на 0.1 млн

На (1654-1472)/1654=11% в 2020 нижча смертність ніж 2005 або

На (1654-1472)/1472=12% в 2005 вища смертність ніж 2020 [/quote]



______________________________________________

Зрозумій нарешті: з того, що тобі ніхто поки не пояснить, аж ніяк не випливають твої висновки про Ковід з його наслідками.



Ну а порівняння 2005 року з 2020 -- це черговий твій єралашний прийом. Звуження картинки.

Бо повна картинка полягає в тому, що до 2005 року відбувалося постійне збільшення коєфіцієнту смертності до 16,6 осіб на 1000 осіб.

Постійне поступове.

Дивись: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/ Смертність_в_Україні



Зрозумій, що недоречно)) порівнювати різкі всплески смертності (надлишкову смертність, на яку тобі постійно вказує Хотаб), з періодами грець коли.

Це безглуздя. Єралашик.



І от оскільки медфахівці, держуправлінці дивляться на те, що потрібно (на саме наслідки від Ковіду у вигляді від навантаження медсистеми, поширення захворювання і до смертності від нього), то вони й роблять свої висновки про небезпеку Ковіду та приймають свої рішення.

На відміну від тебе, який дивиться на свої єралашні картинки, таблички й робить з них свої єралашні висновки.



Різка надлишкова смертність за відсутності інших, зокрема Ковіду, факторів вказує, що вони не маніпулюють. [quote="5267647:budivelnik"] Хтось мені пояснить чомумісце_ рік _ населення(тис) _ померло _ померло на 100 000 населення1 __ 2005 ___ 47281 _________ 782,0 ___ 16542 __ 2007 ___ 46646 _________ 762,9 ___ 16363 __ 2008 ___ 46373 _________ 754,5 ___ 16274 __ 2006 ___ 46930 _________ 758,1 ___ 16155 __ 2004 ___ 47622 _________ 761,3 ___ 15996 __ 2003 ___ 48004 _________ 765,4 ___ 15947 __ 2002 ___ 48457 _________ 754,9 ___ 15588 __ 2000 ___ 49430 _________ 758,1 ___ 15349 __ 2009 ___ 46144 _________ 706,7 ___ 153210 __ 2001 ___ 48923 _________ 746,0 ___ 152511 __ 2010 ___ 45963 _________ 698,2 ___ 1519[b][color=#0040FF]12 __ 2020 ___ 41902 _________ 616,8 ___ 1472[/color][/b]13 __ 2013 ___ 45553 _________ 662,4 ___ 145414 __ 2012 ___ 45634 _________ 663,1 ___ 145315 __ 2011 ___ 45779 _________ 664,6 ___ 145216 __ 2014 ___ 45426 _________ 632,3 ___ 139217 __ 2018 ___ 42386 _________ 587,7 ___ 138718 __ 2015 ___ 42929 _________ 594,8 ___ 138619 __ 2019 ___ 42153 _________ 581,1 ___ 137920 __ 2016 ___ 42761 _________ 583,6 ___ 136521 __ 2017 ___ 42585 _________ 574,1 ___ 13481 Смертність на 0.1 млн населення в 2020 аж на 12 місці в періоді 2000-2020 рік?У нас що ковід бушував?2 Лідер по смертям на 100 000 населення - 2005 рік - 1654 людини на 0.1 млнНа (1654-1472)/1654=11% в 2020 нижча смертність ніж 2005 абоНа (1654-1472)/1472=12% в 2005 вища смертність ніж 2020 [/quote]______________________________________________Зрозумій нарешті: з того, що тобі ніхто поки не пояснить, аж ніяк не випливають твої висновки про Ковід з його наслідками.Ну а порівняння 2005 року з 2020 -- це черговий твій єралашний прийом. Звуження картинки.Бо повна картинка полягає в тому, що до 2005 року відбувалося постійне збільшення коєфіцієнту смертності до 16,6 осіб на 1000 осіб.Постійне поступове.Дивись:Смертність_в_УкраїніЗрозумій, що недоречно)) порівнювати різкі всплески смертності (надлишкову смертність, на яку тобі постійно вказує Хотаб), з періодами грець коли.Це безглуздя. Єралашик.І от оскільки медфахівці, держуправлінці дивляться на те, що потрібно (на саме наслідки від Ковіду у вигляді від навантаження медсистеми, поширення захворювання і до смертності від нього), то вони й роблять свої висновки про небезпеку Ковіду та приймають свої рішення.На відміну від тебе, який дивиться на свої єралашні картинки, таблички й робить з них свої єралашні висновки.Різка надлишкова смертність за відсутності інших, зокрема Ковіду, факторів вказує, що вони не маніпулюють. detroytred

Повідомлень: 24466 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лип, 2021 10:42 budivelnik написав: ЛАД написав: Вам, может и "фіолетово", но всё же как-то странно когда Вы на конец октября гарантируете не больше 80 тыс. смертей, а на конец декабря того же года гарантируете меньшую цифру - 70 тыс.

10 тысяч могут ожить ? Вам, может и "фіолетово", но всё же как-то странно когда Вы на конец октября гарантируете не больше 80 тыс. смертей, а на конец декабря того же года гарантируете меньшую цифру - 70 тыс.10 тысяч могут ожить ? 1 Я особисто вважаю

на 31-12-2021 буде 60000

на 31-12-2022 буде 70000

2 Так як я давно на цих сторінках , то знаю

Коли на 31-12-2022 буде не 70000 а 70001

То море ковідпереляканих( і Ви в тому числі) забудуть про свої викрики про трупи в Гангу і переповнені крематорії в Бергамо..і 1 млн смертей для України...

Буде тикати в мене пальцями з викриками акела промахнувся...



Тому я ,перебуваючи в стані ковідпофігістів, можу запропонувати парі будь якому ковідістерику що

До 31-12-2021 буде менше 100 000 смертей від ковіду

До 31-12-2022 буде менше 200 000 смертей від ковіду

...і при цьому жоден ковідістерик який марить про 400 000-600 000 смертей - моє парі прийняти не ризикне.



Звідси висновок

Бути модним - їм хочеться,але істерія модна до моменту..поки за неї не треба відповідати. 1 Я особисто вважаюна 31-12-2021 буде 60000на 31-12-2022 буде 700002 Так як я давно на цих сторінках , то знаюКоли на 31-12-2022 буде не 70000 а 70001То море ковідпереляканих( і Ви в тому числі) забудуть про свої викрики про трупи в Гангу і переповнені крематорії в Бергамо..і 1 млн смертей для України...Буде тикати в мене пальцями з викриками..Тому я ,перебуваючи в стані ковідпофігістів, можу запропонувати парі будь якому ковідістерику щоДо 31-12-2021 буде менше 100 000 смертей від ковідуДо 31-12-2022 буде менше 200 000 смертей від ковіду...і при цьому жоден ковідістерик який марить про 400 000-600 000 смертей - моє парі прийняти не ризикне.Звідси висновокБути модним - їм хочеться,але істерія модна до моменту..поки за неї не треба відповідати.

І навіщо це демагогічне приписування від себе опонентам?



Які гори трупів і тещо...

З Ковідом боролися та борються карантинними обмеженнями, вакцінацією.

Тому цього нема й не буде.



А на твоє парі))) ніхто навіть не звертає уваги (а не те що замислюється над наданими тобою для парі цифрами), бо показник занадто залежить від того, як будуть рахувати оці смерті від Ковіду.



Стосовно відповідальності за твердженням ти розповідай самому собі. Бо перевірити, наприклад, твої неправдиві)) твердження на особисту адресу нескладно, але ж ти робиш, як хочеться. Бо тобі ж не треба за них відповідати.

При цьому це не співпідставні речі - прогноз на майбутнє і прямі фактичні твердження. І навіщо це демагогічне приписування від себе опонентам?Які гори трупів і тещо...З Ковідом боролися та борються карантинними обмеженнями, вакцінацією.Тому цього нема й не буде.А на твоє парі))) ніхто навіть не звертає уваги (а не те що замислюється над наданими тобою для парі цифрами), бо показник занадто залежить від того, як будуть рахувати оці смерті від Ковіду.Стосовно відповідальності за твердженням ти розповідай самому собі. Бо перевірити, наприклад, твої неправдиві)) твердження на особисту адресу нескладно, але ж ти робиш, як хочеться. Бо тобі ж не треба за них відповідати.При цьому це не співпідставні речі - прогноз на майбутнє і прямі фактичні твердження. detroytred

Повідомлень: 24466 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лип, 2021 11:13 detroytred , строитель на серьезных щах верит, что кто-то с ним будет спорить на оф. цифру, которая (которой):

1. не соответствует действительности, так как тестирование в Украине завалено. А на неоф. цифру он мочится под себя спорить.

2. не дадут (и не давали!) расти бесконтрольно. Как только появлялись признаки неконтролируемости ситуации, сразу локдауны. И они будут продолжены в случае попыток роста цифры

3. зависит от вакцинацией,а они проводятся с нарастающим темпом.





Потому, когда строитель с истерической подстрекательностью кричит жене: "а спорим , если я выпью дихлофоса, я не умру" , то просто он понимает, что:

1. жена ему либо подменит дихлофос дезорантом;

2. Либо свяжет его, чтоб не пил;

3. Если он выпьет, то она промоет ему желудок.



А так то строитель уверенно спорит, что по Днепру не поплывут баржи с трупами.

Да, строитель. Они не поплывут. Потому что много делается для того, чтобы не поплыли. Но ты то хотел не делать ничего. И тогда тебе говорили,что в этом случае поплывут. Hotab

Повідомлень: 4256 З нами з: 15.02.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 1328 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лип, 2021 11:29 Hotab

І що забавно, він оцю відмову додає до аргументації правоти своїх твердженнь.



Взагалі, якщо подивитися, то які претензії по висновках закидаються?

Відношення до ситуації.

Наче ковідістерики, ковідперелякані.

Так для доказу цього треба наводити не цифри, а саме прояв!!! - істерії, переляканості опонентів.

Крапка.

Але цього, як не прошу, ніяк не дочекаюсь.

Бо нема ні істерії, ні переляканості.



Спор же, який йде навкруги даних, цифр -- це вже інше. Звичайне обговорення, дискусія по даним.

От тільки ці дані Будівельник або інтерпретує єралашно звужуючи, або свої хформули створює зі стелі...

Саме це йому заперечують.



Він же безпідставно заявляє про істериків, переляканих. Бо зручно ж зі стелі негатив на опонентів чипляти. Востаннє редагувалось detroytred в Нед 25 лип, 2021 11:31, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24466 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3217 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лип, 2021 11:30 Вчера с женой привились второй раз АстраЗенекой. Последствий никаких, от слова "совсем" - ни повышения температуры, ни головной боли, ни даже покраснения в месте укола. yanyura Повідомлень: 6037 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1921 раз. Подякували: 1386 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лип, 2021 11:38 Re: Эпидемия коронавируса в мире detroytred написав: Наче ковідістерики, ковідперелякані.

Так для доказу цього треба наводити не цифри, а саме прояв!!! - істерії, переляканості опонентів.

Крапка. Наче ковідістерики, ковідперелякані.Так для доказу цього треба наводити не цифри, а саме прояв!!! - істерії, переляканості опонентів.Крапка.

Давно им опробованный метод отсеять неконфликтных. Когда он окатывает кучей дерьма своего оппонента (дурный, перестрашеный, истерик, невиглас) , то огромная часть оппонентов сразу же уходят из дискуссии и банят. Его это вполне устраивает.У него нет цели довести свою точку зрения. Есть цель закрыть всем рот. Потому и методы такие.



Интересно бы увидеть ,как будет выглядеть его поведение, когда всем (не останется никого) просто надоест спорить с хамом и все будут игнорить. У него будет ощущение праздника? Он испытает удовлетворение?? Давно им опробованный метод отсеять неконфликтных. Когда он окатывает кучей дерьма своего оппонента (дурный, перестрашеный, истерик, невиглас) , то огромная часть оппонентов сразу же уходят из дискуссии и банят. Его это вполне устраивает.У него нет цели довести свою точку зрения. Есть цель закрыть всем рот. Потому и методы такие.Интересно бы увидеть ,как будет выглядеть его поведение, когда всем (не останется никого) просто надоест спорить с хамом и все будут игнорить. У него будет ощущение праздника? Он испытает удовлетворение?? Hotab

Повідомлень: 4256 З нами з: 15.02.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 1328 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лип, 2021 11:54 yanyura написав: Вчера с женой привились второй раз АстраЗенекой. Последствий никаких, от слова "совсем" - ни повышения температуры, ни головной боли, ни даже покраснения в месте укола. Вчера с женой привились второй раз АстраЗенекой. Последствий никаких, от слова "совсем" - ни повышения температуры, ни головной боли, ни даже покраснения в месте укола.

Второй укол АстроЗенекой обычно и проходит без последствий. Основная реакция организма идет на первую дозу. Второй укол АстроЗенекой обычно и проходит без последствий. Основная реакция организма идет на первую дозу. antey1969 1

Повідомлень: 10726 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1386 раз. Подякували: 3122 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лип, 2021 11:56 Hotab написав: detroytred написав: Наче ковідістерики, ковідперелякані.

Так для доказу цього треба наводити не цифри, а саме прояв!!! - істерії, переляканості опонентів.

Крапка. Наче ковідістерики, ковідперелякані.Так для доказу цього треба наводити не цифри, а саме прояв!!! - істерії, переляканості опонентів.Крапка.

Давно им опробованный метод отсеять неконфликтных. Когда он окатывает кучей дерьма своего оппонента (дурный, перестрашеный, истерик, невиглас) , то огромная часть оппонентов сразу же уходят из дискуссии и банят. Его это вполне устраивает.У него нет цели довести свою точку зрения. Есть цель закрыть всем рот. Потому и методы такие. Давно им опробованный метод отсеять неконфликтных. Когда он окатывает кучей дерьма своего оппонента (дурный, перестрашеный, истерик, невиглас) , то огромная часть оппонентов сразу же уходят из дискуссии и банят. Его это вполне устраивает.У него нет цели довести свою точку зрения. Есть цель закрыть всем рот. Потому и методы такие.

А той, хто залишається, опиняється в незручній позиції))

Яку він зі стелі приписав опоненту.

Бо як можна сприймати думку істерика, зляканого, люмпена і т.д.



Я сам наче (саме наче) відзеркалив йому отакий прийом. Єралашиком...

На які вказав йому колега Puente.

От тільки я завжди чітко конкретно вказую підставу. В чому полягає єралашик. Кожний.



Він же над аргументацією істерики, зашуганості, люмпенства і т.д. не напружується.

Просто використовує.

Для підсилення своєї)) аргументації.



Тобто чиста демагогія. Ще й примітивна.

Для просування своїх думок серед неграмотних згодиться.

Але ж тут не доярки зібралися, як теж йому вже вказали. А той, хто залишається, опиняється в незручній позиції))Яку він зі стелі приписав опоненту.Бо як можна сприймати думку істерика, зляканого, люмпена і т.д.Я сам наче (саме наче) відзеркалив йому отакий прийом. Єралашиком...На які вказав йому колега Puente.От тільки я завжди чітко конкретно вказую підставу. В чому полягає єралашик. Кожний.Він же над аргументацією істерики, зашуганості, люмпенства і т.д. не напружується.Просто використовує.Для підсилення своєї)) аргументації.Тобто чиста демагогія. Ще й примітивна.Для просування своїх думок серед неграмотних згодиться.Але ж тут не доярки зібралися, як теж йому вже вказали. detroytred

Повідомлень: 24466 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3217 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3426342734283429 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7579 2458220

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