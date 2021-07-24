Стало известно о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса у привитых Ученые предупредили о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса среди привитых. Заразность гамма-мутации коронавируса достигает 60% у привитых, утверждают ученые из Фракции и Гвианы. Результаты исследования опубликованы на сайте (https://www.cdc.gov/) Центра по контролю и профилактике заболеваний. В мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 44 работников, средний возраст которых составил 53 года. Из них 25 человек полностью привили от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech. Гамма-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров (60%), получивших оба компонента препарата. Около 87% заболевших жаловались на различные симптомы, связанные с инфекцией: у 65% пациентов появилась лихорадка, у 22,6% — одышка. "Столь низкая эффективность вакцины стала неожиданностью, поскольку во время испытаний in vitro препарат Pfizer-BioNTech одинаково успешно нейтрализовал штаммы бета и гамма", — подытожили специалисты.
Ну чё, по четвёртому уколу?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 25 лип, 2021 12:22, всього редагувалось 1 раз.
По пари - уже было - Будівельник - докази та факти С тех пор он не изменился, те же оскорбления, невыполнение обещанного (там он не сделал обещанные фото, не явился на назначенную им самим встречу, изменил согласованные правила).
Отличный коммент на одной из его веток:
horrrДодано: Вів 25 тра, 2010 13:43 ... Вывод: кризис на рынке недвижимости закончится когда Будівельники почнуть Будувати.
Кто знает. Может и понадобиться третий. Если мор начнется снова. Пока его нет у привитых стран, а Дельта в этих странах есть. А что, не надо было и первый? Пыль,она всюду,а в ней как известно,сидит ковид,так?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 лип, 2021 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Стало известно о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса у привитых Ученые предупредили о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса среди привитых. Заразность гамма-мутации коронавируса достигает 60% у привитых, утверждают ученые из Фракции и Гвианы. Результаты исследования опубликованы на сайте (https://www.cdc.gov/) Центра по контролю и профилактике заболеваний. В мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 44 работников, средний возраст которых составил 53 года. Из них 25 человек полностью привили от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech. Гамма-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров (60%), получивших оба компонента препарата. Около 87% заболевших жаловались на различные симптомы, связанные с инфекцией: у 65% пациентов появилась лихорадка, у 22,6% — одышка. "Столь низкая эффективность вакцины стала неожиданностью, поскольку во время испытаний in vitro препарат Pfizer-BioNTech одинаково успешно нейтрализовал штаммы бета и гамма", — подытожили специалисты.
Ну чё, по четвёртому уколу?
В чому проблема? Якщо коло вже тільки з лихоманкою та задихом, то це прогрес.
А вчені й далі будуть досліджувати вірус, вдосконалювати вакцини.
А помните, как весь транспорт остановили, когда в стране было 4 "больных"? А сейчас чего не закрывают? Ковид уже "не тот"? И добавились обновления бета-гамма-дельта. Почему в гидропарке не гоняют отдыхающих (качков)?