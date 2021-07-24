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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42
Мені вже зробили щеплення
43%
18
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
7
Ще в роздумах
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:19

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Стало известно о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса у привитых
Ученые предупредили о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса среди привитых.
Заразность гамма-мутации коронавируса достигает 60% у привитых, утверждают ученые из Фракции и Гвианы. Результаты исследования опубликованы на сайте (https://www.cdc.gov/) Центра по контролю и профилактике заболеваний.
В мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 44 работников, средний возраст которых составил 53 года. Из них 25 человек полностью привили от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech.
Гамма-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров (60%), получивших оба компонента препарата. Около 87% заболевших жаловались на различные симптомы, связанные с инфекцией: у 65% пациентов появилась лихорадка, у 22,6% — одышка.
"Столь низкая эффективность вакцины стала неожиданностью, поскольку во время испытаний in vitro препарат Pfizer-BioNTech одинаково успешно нейтрализовал штаммы бета и гамма", — подытожили специалисты.

Ну чё, по четвёртому уколу? :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 25 лип, 2021 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:19

  antey1969 написав:
  yanyura написав:Вчера с женой привились второй раз АстраЗенекой. Последствий никаких, от слова "совсем" - ни повышения температуры, ни головной боли, ни даже покраснения в месте укола.

Второй укол АстроЗенекой обычно и проходит без последствий. Основная реакция организма идет на первую дозу.

У меня и после первой дозы было практически без последствий - Эпидемия коронавируса в мире
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:але ж ти робиш, як хочеться

Он, в свое время создал 17 тем, не считая "Правил", под общим названием Будівельник завжди правий

Результат - все они давно умерли.

По пари - уже было - Будівельник - докази та факти
С тех пор он не изменился, те же оскорбления, невыполнение обещанного (там он не сделал обещанные фото, не явился на назначенную им самим встречу, изменил согласованные правила).

Отличный коммент на одной из его веток:
horrr Додано: Вів 25 тра, 2010 13:43
...
Вывод: кризис на рынке недвижимости закончится когда Будівельники почнуть Будувати.

Правила

Если подставить вместо "на рынке недвижимости" слова "с вакцинацией", то будет сегодняшняя ситуация.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Ну чё, по четвёртому уколу?

Кто знает. Может и понадобиться третий. Если мор начнется снова. Пока его нет у привитых стран, а Дельта в этих странах есть.
А что, не надо было и первый? Пыль,она всюду,а в ней как известно,сидит ковид,так? :D
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 лип, 2021 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:29

  Вкладчик1234 написав:Пошёл алфавит

Стало известно о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса у привитых
Ученые предупредили о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса среди привитых.
Заразность гамма-мутации коронавируса достигает 60% у привитых, утверждают ученые из Фракции и Гвианы. Результаты исследования опубликованы на сайте (https://www.cdc.gov/) Центра по контролю и профилактике заболеваний.
В мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 44 работников, средний возраст которых составил 53 года. Из них 25 человек полностью привили от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech.
Гамма-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров (60%), получивших оба компонента препарата. Около 87% заболевших жаловались на различные симптомы, связанные с инфекцией: у 65% пациентов появилась лихорадка, у 22,6% — одышка.
"Столь низкая эффективность вакцины стала неожиданностью, поскольку во время испытаний in vitro препарат Pfizer-BioNTech одинаково успешно нейтрализовал штаммы бета и гамма", — подытожили специалисты.

Ну чё, по четвёртому уколу? :)

В чому проблема?
Якщо коло вже тільки з лихоманкою та задихом, то це прогрес.

А вчені й далі будуть досліджувати вірус, вдосконалювати вакцини.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:32

  Вкладчик1234 написав:Пошёл алфавит


Это переименованный бразильский штамм выведенный любителями "просто переболеть" не дожидаясь вакцины. То что он повторно заражает переболевших давно не новость. Теперь и вакцинированных тоже.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:37

  detroytred написав:В чому проблема?
Якщо коло вже тільки з лихоманкою та задихом, то це прогрес.

А вчені й далі будуть досліджувати вірус, вдосконалювати вакцини.

Напомните по первой "альфа-версии", ещё до вакцин, сколько болели:
1. Бессимптомно
2. Как ОРЗ
3. С госпитализацией
4. С ИВЛ
5. Смерть

Выяснится, что впринципе и без вакцин +- так же болели, некоторые даже не заметили "смертельной болезни"
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:39

Давно что-то не снимали видосов из больниц, моргов, кладбищ, крематориев, очередей скорых, падающих замертво на улице и т.д. Народ вообще расслабился и перестал бояться

Посмотрите, что сейчас творится на украинских курортах? Когда они все умрут?
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:44

  Вкладчик1234 написав:
  detroytred написав:В чому проблема?
Якщо коло вже тільки з лихоманкою та задихом, то це прогрес.

А вчені й далі будуть досліджувати вірус, вдосконалювати вакцини.

Напомните по первой "альфа-версии", ещё до вакцин, сколько болели:
1. Бессимптомно
2. Как ОРЗ
3. С госпитализацией
4. С ИВЛ
5. Смерть

Выяснится, что впринципе и без вакцин +- так же болели, некоторые даже не заметили "смертельной болезни"

Так в цитаті лише про легкі форми: лихоманку, задих.

Зокрема того, розповсюдження першого штаму потрібно було зменшувати. За допомогою вакцінації.
Не чекати ж?
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:47

А помните, как весь транспорт остановили, когда в стране было 4 "больных"?
А сейчас чего не закрывают? Ковид уже "не тот"? И добавились обновления бета-гамма-дельта.
Почему в гидропарке не гоняют отдыхающих (качков)?
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