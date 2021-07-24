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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42
Мені вже зробили щеплення
43%
18
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
7
Ще в роздумах
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:51

Подозрительно нет новостей с родины Пфайзера.
Туда дельту-гамму ещё не завезли?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:53

  Вкладчик1234 написав:А помните, как весь транспорт остановили, когда в стране было 4 "больных"?
А сейчас чего не закрывают? Ковид уже "не тот"? И добавились обновления бета-гамма-дельта.
Почему в гидропарке не гоняют отдыхающих (качков)?

Так я не заперечую, що це можливо було перебільшенням.
Саме можливо.

Бо ситуації тоді й зараз суттєво різні.
Зараз медсистема готова до таких рівней захворюваності.
А тоді можливо необхідно було стримання навіть з наявності 4-х хворих, щоб стримати різке поширення.
Виграти час.
Що і є метою.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 25 лип, 2021 12:53, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Выяснится, что впринципе и без вакцин +- так же болели

Открой Чехию образца сентябрь-декабрь 2020 года, и сейчас. Все поймёшь.
Чехия пробовала , как строитель завещал: ничего не делать, хай перехвориють. Перед НГ сдали нервы, когда в один из месяцев закопали +70% от нормы и +15% по итогам года. Так что +- надо соображать немного.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:55

  detroytred написав:
  Вкладчик1234 написав:А помните, как весь транспорт остановили, когда в стране было 4 "больных"?
А сейчас чего не закрывают? Ковид уже "не тот"? И добавились обновления бета-гамма-дельта.
Почему в гидропарке не гоняют отдыхающих (качков)?

Так я не заперечую, що це можливо було перебільшенням.
Саме можливо.

Бо ситуації тоді й зараз суттєво різні.
Зараз медсистема готова до таких рівней захворюваності.
А тоді можливо необхідно було стримання навіть з наявності 4-х хворих, щоб стримати різке поширення.
Виграти час.
Що і є метою.

Ему это раз15 говорили. Включать идиота - любимая забава вкладчика.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:02

  detroytred написав:
  Вкладчик1234 написав:А помните, как весь транспорт остановили, когда в стране было 4 "больных"?
А сейчас чего не закрывают? Ковид уже "не тот"? И добавились обновления бета-гамма-дельта.
Почему в гидропарке не гоняют отдыхающих (качков)?

Так я не заперечую, що це можливо було перебільшенням.
Саме можливо.

Бо ситуації тоді й зараз суттєво різні.
Зараз медсистема готова до таких рівней захворюваності.
А тоді можливо необхідно було стримання навіть з наявності 4-х хворих, щоб стримати різке поширення.
Виграти час.
Що і є метою.

Откуда Вы знаете, что сейчас "знаете ситуацию", и предпринимаете "правильные действия"?
Может ковид-истерия с навязыванием вакцин, с недоказанным эффектом, кучей побочек, и "сверх-обтекаемыми формулировками" типа "помогает от госпитализации", типа как у фуфломицинов "помогает снять симптомы" - это не аналог запрета прогулок по лесу в одиночку и погоней 20 полисменов за 1 качком по Днепру?

Начиналось всё с "мы все умрём", а теперь уже - "не всё так однозначно".

Поэтому диссиденты и задают вопросы типа: "а где обещанные горы трупов", "а почему у нас не как в Бергамо, вы же обещали" и т.д.

Т.е. "ковид-страшилки" и реальность немного расходятся

Погуглите классическую историю про "свиной грипп". Как "это" признавалось "пандемией", как искались "вакцины", сколько было выделено на это денег, как "смертельный свиной грипп" прошёл сам, и сколько Меркель выделила на утилизацию этих вакцин?

А ещё более классично - наш любимый тамифлю против какого-то тое смертельного гриппа (уже не помню, курячего или свинячего) - и где это всё?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 25 лип, 2021 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кто-то уже получал сертификат вакцинации? Если да - как и как он вакцинировался?
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:задают вопросы типа: "а где обещанные горы трупов", "

А что, ситуацию отпустили,как того хотели дисиденты?? Или таки гасят локдаунами при вспышках? Паралельно вакцинируя.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:07

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:задают вопросы типа: "а где обещанные горы трупов", "

А что, ситуацию отпустили,как того хотели дисиденты?? Или таки гасят локдаунами при вспышках? Паралельно вакцинируя.

По началу гоняли "качка по Днепру" и запрещали прогулки более 1 чел на 500м.
А сейчас посмотрите на пляжи.

Это "отпустили" - или нет?

Соответственно - почему Днепр не выглядит как Инд и Ганг?
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:По началу гоняли "качка по Днепру" и запрещали прогулки более 1 чел на 500м.

Я, когда не знаю, есть ли в розетке напряжение, одеваю резиновые перчатки. Наверное тому, кто знает, что подъезд обесточен, это очень смешно выглядит. Но мне так спокойнее, чем всем будет смешно, если меня начнет трусить.

Дошло? Или "срана" не даёт?

  Вкладчик1234 написав:Соответственно - почему Днепр не выглядит как Инд и Ганг?

Потому что систематически локдаунят.
Ты запиши себе где-то. Часто задаешь эти вопросы.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 лип, 2021 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:13

Вкладчик1234
Так є факти готовності медсистеми до прийому в рази більше ковідних, ніж у ті перші часи.
Карантинні обмеження гасили ріст поширення захворювання.

Починалось усе з всебудепагано, якщо не задіяти заходів з боротьби.
Задіяли заходи (обмеження, вакцинації, збільшення ліжок, препаратів, апаратів).
Запобігли всебудепагано.

Така реальність.
Якщо є сумніви в наявності смертей та негативного сценарію при нічогонеробити, то див. надлишкову смертність і шведів, чехів, бритів.
detroytred
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