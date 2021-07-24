Додано: Нед 25 лип, 2021 13:02

detroytred написав: Вкладчик1234 написав: А помните, как весь транспорт остановили, когда в стране было 4 "больных"?

А сейчас чего не закрывают? Ковид уже "не тот"? И добавились обновления бета-гамма-дельта.

Почему в гидропарке не гоняют отдыхающих (качков)? А помните, как весь транспорт остановили, когда в стране было 4 "больных"?А сейчас чего не закрывают? Ковид уже "не тот"? И добавились обновления бета-гамма-дельта.Почему в гидропарке не гоняют отдыхающих (качков)?

Так я не заперечую, що це можливо було перебільшенням.

Саме можливо.



Бо ситуації тоді й зараз суттєво різні.

Зараз медсистема готова до таких рівней захворюваності.

А тоді можливо необхідно було стримання навіть з наявності 4-х хворих, щоб стримати різке поширення.

Виграти час.

Що і є метою. Так я не заперечую, що це можливо було перебільшенням.Саме можливо.Бо ситуації тоді й зараз суттєво різні.Зараз медсистема готова до таких рівней захворюваності.А тоді можливо необхідно було стримання навіть з наявності 4-х хворих, щоб стримати різке поширення.Виграти час.Що і є метою.

Откуда Вы знаете, что сейчас "знаете ситуацию", и предпринимаете "правильные действия"?Может ковид-истерия с навязыванием вакцин, с недоказанным эффектом, кучей побочек, и "сверх-обтекаемыми формулировками" типа "помогает от госпитализации", типа как у фуфломицинов "помогает снять симптомы" - это не аналог запрета прогулок по лесу в одиночку и погоней 20 полисменов за 1 качком по Днепру?Начиналось всё с "мы все умрём", а теперь уже - "не всё так однозначно".Поэтому диссиденты и задают вопросы типа: "а где обещанные горы трупов", "а почему у нас не как в Бергамо, вы же обещали" и т.д.Т.е. "ковид-страшилки" и реальность немного расходятсяПогуглите классическую историю про "свиной грипп". Как "это" признавалось "пандемией", как искались "вакцины", сколько было выделено на это денег, как "смертельный свиной грипп" прошёл сам, и сколько Меркель выделила на утилизацию этих вакцин?А ещё более классично - наш любимый тамифлю против какого-то тое смертельного гриппа (уже не помню, курячего или свинячего) - и где это всё?