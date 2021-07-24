К семейнику идите, он выпишет
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лип, 2021 13:17
Додано: Нед 25 лип, 2021 13:18
Пропаганда.
Вон Антей1969 иногда пишет про "реальную ситуацию".
А версии про "альфа-бета-гамма-лямбда" - удобная отмазка на вопросы: "почему ничего не готово, и куда подевались деньги".
Ответ: "так это ж другое! Дельта! Тут надо всё совершенно новое и другое!"
Хотя по факту - все просто забили и "освоили бюджеты". А виновата "дельта"
Потом выделят бюджеты "на дельту". А ситуация в медицине станет не лучше (если не хуже).
Какой будет ответ:
"Так это ж Гамма! В 100500 раз заразней и смертельней! Дельта - вообще ОРЗ по сравнению с ней" (Сокращенно: "Это другое!")
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 25 лип, 2021 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 лип, 2021 13:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 25 лип, 2021 13:25
Вкладчик1234
Так все ж відносно.
Мова про порівняння коли хворих везли в якесь село (Санжари), вже й не пам'ятаю, і коли зараз є відділення, лікарні заточені під ковідних.
Є апарати швл. Є вдосконалені регламенти лікування важких.
Це все за рахунок виграного часу карантином.
А те, що крали й будуть красти, а також криво робити, -- це теж є.
Але не відміняє того, про що мова.
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