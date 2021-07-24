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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3429343034313432

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42
Мені вже зробили щеплення
43%
18
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
7
Ще в роздумах
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:17

  Slx написав:Кто-то уже получал сертификат вакцинации? Если да - как и как он вакцинировался?

К семейнику идите, он выпишет
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:18

  detroytred написав:Так є факти готовності медсистеми до прийому в рази більше ковідних, ніж у ті перші часи.

Пропаганда.
Вон Антей1969 иногда пишет про "реальную ситуацию".
А версии про "альфа-бета-гамма-лямбда" - удобная отмазка на вопросы: "почему ничего не готово, и куда подевались деньги".
Ответ: "так это ж другое! Дельта! Тут надо всё совершенно новое и другое!"
Хотя по факту - все просто забили и "освоили бюджеты". А виновата "дельта"

Потом выделят бюджеты "на дельту". А ситуация в медицине станет не лучше (если не хуже).
Какой будет ответ:
"Так это ж Гамма! В 100500 раз заразней и смертельней! Дельта - вообще ОРЗ по сравнению с ней" (Сокращенно: "Это другое!")
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 25 лип, 2021 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:Вчера с женой привились второй раз АстраЗенекой. Последствий никаких, от слова "совсем" - ни повышения температуры, ни головной боли, ни даже покраснения в месте укола.


Це не є добре - швидше всього вакцина не подіяла і імунітет не тренується.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:25

Вкладчик1234
Так все ж відносно.

Мова про порівняння коли хворих везли в якесь село (Санжари), вже й не пам'ятаю, і коли зараз є відділення, лікарні заточені під ковідних.
Є апарати швл. Є вдосконалені регламенти лікування важких.

Це все за рахунок виграного часу карантином.
А те, що крали й будуть красти, а також криво робити, -- це теж є.
Але не відміняє того, про що мова.
detroytred
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