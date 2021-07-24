detroytred написав:Так є факти готовності медсистеми до прийому в рази більше ковідних, ніж у ті перші часи.
Пропаганда. Вон Антей1969 иногда пишет про "реальную ситуацию". А версии про "альфа-бета-гамма-лямбда" - удобная отмазка на вопросы: "почему ничего не готово, и куда подевались деньги". Ответ: "так это ж другое! Дельта! Тут надо всё совершенно новое и другое!" Хотя по факту - все просто забили и "освоили бюджеты". А виновата "дельта"
Потом выделят бюджеты "на дельту". А ситуация в медицине станет не лучше (если не хуже). Какой будет ответ: "Так это ж Гамма! В 100500 раз заразней и смертельней! Дельта - вообще ОРЗ по сравнению с ней" (Сокращенно: "Это другое!")
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 25 лип, 2021 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:А что, " 80% болеют бессимптомно" -уже не подходит?
Ця "безсимптомність" стосується дещо інших вікових груп. Хоча зрідка чув про такі випадки і в пенсіонерів. Але в цілому по вакцинах і не тільки від ковіду, ефективність пов'язана з реакцією. А так з ковідом забули-забили на все інше:
В ООН б’ють на сполох: через пандемію Covid-19 майже 23 мільйони дітей у світі не були вакциновані від інших інфекційних захворювань. Близько 17 мільйонів узагалі не отримали жодної вакцини! Україна — не виняток. Попри значний спад захворюваності на Covid-19, українці не поспішають вакцинувати своїх дітей від інфекційних хвороб, небезпечних своїми ускладненнями — кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гепатиту В тощо. https://wz.lviv.ua/article/439357-i-nek ... pochekaiut
hume написав:Итак, ежедневный мониторинг приложения Хелси дал понять, что запись на модерну выкидывается раз в три-четыре дня, но не на все бригады, а на какую-то одну-две. То есть сейчас открыта запись на 27-29 июля, есть места и их много (пока). С утра ещё не было записи на эти даты.. Так что можете записываться. Если вдруг захочется на Модерну
А где у вас видно на какую вакцину запись? В Одессе вижу только пункт вакцинации и номер бригады. Или я ошибаюсь и Вы не в Одессе? Но всё же лучше, чем в Харькове. У нас пункты массовой вакцинации helsi вообще не показывает.
Hotab написав:А что, " 80% болеют бессимптомно" -уже не подходит?
Ця "безсимптомність" стосується дещо інших вікових груп. Хоча зрідка чув про такі випадки і в пенсіонерів. Але в цілому по вакцинах і не тільки від ковіду, ефективність пов'язана з реакцією. А так з ковідом забули-забили на все інше:
В ООН б’ють на сполох: через пандемію Covid-19 майже 23 мільйони дітей у світі не були вакциновані від інших інфекційних захворювань. Близько 17 мільйонів узагалі не отримали жодної вакцини! Україна — не виняток. Попри значний спад захворюваності на Covid-19, українці не поспішають вакцинувати своїх дітей від інфекційних хвороб, небезпечних своїми ускладненнями — кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гепатиту В тощо. https://wz.lviv.ua/article/439357-i-nek ... pochekaiut
К сожалению, это не сегодняшнее явление. Такая тенденция (во всяком случае, в Украине) возникла уже сравнительно давно и не в связи с ковидом.