Додано: Нед 25 лип, 2021 16:44

budivelnik

К вопросу о демографии.

1. Я не отрицаю наличие и влияние демографических волн.

2. 20 лет в демографии это много - смена поколения.

3. Не всё определяется демографией. Влияет и материальное положение в стране и перспективы страны (и их субъективная оценка населением) и многое другое.

4. Пренебречь всем этим можно на коротких промежутках времени и то не всегда.

Но учитывая, что у нас в 2020-2021 практически ничего не менялось по сравнению с 2019, объяснить заметный рост смертности можно только ковидом.

Исходя из сказанного, Ваши попытки доказать безобидность ковида на основе цифр смертности 20 лет назад мне не интересны. И, соответственно, спор с Hotab"ом.

К сожалению, в этом споре Вы пытаетесь доказать отсутствие(?, безобидность?) ковида неадекватными (ошибочными) аргументами. Приходится встревать.