detroytred написав:Так є факти готовності медсистеми до прийому в рази більше ковідних, ніж у ті перші часи.
Пропаганда. Вон Антей1969 иногда пишет про "реальную ситуацию". А версии про "альфа-бета-гамма-лямбда" - удобная отмазка на вопросы: "почему ничего не готово, и куда подевались деньги". Ответ: "так это ж другое! Дельта! Тут надо всё совершенно новое и другое!" Хотя по факту - все просто забили и "освоили бюджеты". А виновата "дельта"
Потом выделят бюджеты "на дельту". А ситуация в медицине станет не лучше (если не хуже). Какой будет ответ: "Так это ж Гамма! В 100500 раз заразней и смертельней! Дельта - вообще ОРЗ по сравнению с ней" (Сокращенно: "Это другое!")
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 25 лип, 2021 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:А что, " 80% болеют бессимптомно" -уже не подходит?
Ця "безсимптомність" стосується дещо інших вікових груп. Хоча зрідка чув про такі випадки і в пенсіонерів. Але в цілому по вакцинах і не тільки від ковіду, ефективність пов'язана з реакцією. А так з ковідом забули-забили на все інше:
В ООН б’ють на сполох: через пандемію Covid-19 майже 23 мільйони дітей у світі не були вакциновані від інших інфекційних захворювань. Близько 17 мільйонів узагалі не отримали жодної вакцини! Україна — не виняток. Попри значний спад захворюваності на Covid-19, українці не поспішають вакцинувати своїх дітей від інфекційних хвороб, небезпечних своїми ускладненнями — кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гепатиту В тощо. https://wz.lviv.ua/article/439357-i-nek ... pochekaiut
hume написав:Итак, ежедневный мониторинг приложения Хелси дал понять, что запись на модерну выкидывается раз в три-четыре дня, но не на все бригады, а на какую-то одну-две. То есть сейчас открыта запись на 27-29 июля, есть места и их много (пока). С утра ещё не было записи на эти даты.. Так что можете записываться. Если вдруг захочется на Модерну
А где у вас видно на какую вакцину запись? В Одессе вижу только пункт вакцинации и номер бригады. Или я ошибаюсь и Вы не в Одессе? Но всё же лучше, чем в Харькове. У нас пункты массовой вакцинации helsi вообще не показывает.
Hotab написав:А что, " 80% болеют бессимптомно" -уже не подходит?
Ця "безсимптомність" стосується дещо інших вікових груп. Хоча зрідка чув про такі випадки і в пенсіонерів. Але в цілому по вакцинах і не тільки від ковіду, ефективність пов'язана з реакцією. А так з ковідом забули-забили на все інше:
В ООН б’ють на сполох: через пандемію Covid-19 майже 23 мільйони дітей у світі не були вакциновані від інших інфекційних захворювань. Близько 17 мільйонів узагалі не отримали жодної вакцини! Україна — не виняток. Попри значний спад захворюваності на Covid-19, українці не поспішають вакцинувати своїх дітей від інфекційних хвороб, небезпечних своїми ускладненнями — кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гепатиту В тощо. https://wz.lviv.ua/article/439357-i-nek ... pochekaiut
К сожалению, это не сегодняшнее явление. Такая тенденция (во всяком случае, в Украине) возникла уже сравнительно давно и не в связи с ковидом.
yanyura написав:Вчера с женой привились второй раз АстраЗенекой. Последствий никаких, от слова "совсем" - ни повышения температуры, ни головной боли, ни даже покраснения в месте укола.
Це не є добре - швидше всього вакцина не подіяла і імунітет не тренується.
В детстве/юности у меня был отличный иммунитет. Даже прививку от оспы делали 2 раза - после первого, т.к. не было никаких следов ("оспины"), тоже посчитали, что вакцинацию неправильно сделали, после второго убедились, что правильно, но "оспины" так и не появилось, гриппом болел редко и 2-3 дня, ветрянкой заболел в 23 года, прошла за сутки. Возможно, это и есть причина, что реакции на 2-ю прививку нет.
budivelnik К вопросу о демографии. 1. Я не отрицаю наличие и влияние демографических волн. 2. 20 лет в демографии это много - смена поколения. 3. Не всё определяется демографией. Влияет и материальное положение в стране и перспективы страны (и их субъективная оценка населением) и многое другое. 4. Пренебречь всем этим можно на коротких промежутках времени и то не всегда. Но учитывая, что у нас в 2020-2021 практически ничего не менялось по сравнению с 2019, объяснить заметный рост смертности можно только ковидом. Исходя из сказанного, Ваши попытки доказать безобидность ковида на основе цифр смертности 20 лет назад мне не интересны. И, соответственно, спор с Hotab"ом. К сожалению, в этом споре Вы пытаетесь доказать отсутствие(?, безобидность?) ковида неадекватными (ошибочными) аргументами. Приходится встревать.