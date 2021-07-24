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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3430343134323433 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42 Мені вже зробили щеплення 43% 18 Не можу за станом здоров'я 7% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 12% 5 Найближчим часом планую вакцинацію 17% 7 Ще в роздумах 12% 5 Всього голосів : 42 Додано: Нед 25 лип, 2021 16:51 Hotab написав: Вкладчик1234 написав: По началу гоняли "качка по Днепру" и запрещали прогулки более 1 чел на 500м. По началу гоняли "качка по Днепру" и запрещали прогулки более 1 чел на 500м.

Я, когда не знаю, есть ли в розетке напряжение и не имею возможности проверить это, одеваю резиновые перчатки. Наверное тому, кто знает, что подъезд обесточен, это очень смешно выглядит. Но мне так спокойнее, чем всем будет смешно, если меня начнет трусить.



Дошло? Или "срана" не даёт?



Вкладчик1234 написав: Соответственно - почему Днепр не выглядит как Инд и Ганг? Соответственно - почему Днепр не выглядит как Инд и Ганг?

Потому что систематически локдаунят.

Ты запиши себе где-то. Часто задаешь эти вопросы. Я, когда не знаю, есть ли в розетке напряжение и не имею возможности проверить это, одеваю резиновые перчатки. Наверное тому, кто знает, что подъезд обесточен, это очень смешно выглядит. Но мне так спокойнее, чем всем будет смешно, если меня начнет трусить.Дошло? Или "срана" не даёт?Потому что систематически локдаунят.Ты запиши себе где-то. Часто задаешь эти вопросы.

+ население вдоль этих рек несколько отличается по численности.

+ другие похоронные традиции.

+ не видел фото с трупами, массово плывущими по Инду и Гангу. + население вдоль этих рек несколько отличается по численности.+ другие похоронные традиции.+ не видел фото с трупами, массово плывущими по Инду и Гангу. ЛАД 2 Повідомлень: 19090 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4786 раз. Подякували: 4434 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лип, 2021 17:07 ЛАД написав: budivelnik

К вопросу о демографии.

1. Я не отрицаю наличие и влияние демографических волн. К вопросу о демографии.1. Яотрицаю наличие и влияние демографических волн. Вже легше ЛАД написав: 2. 20 лет в демографии это много - смена поколения. 2. 20 лет в демографии это много - смена поколения. Якщо основна маса помирає через 70 років.. то при чому тут 20?

ЛАД написав: 3. Не всё определяется демографией. Влияет и материальное положение в стране и перспективы страны (и их субъективная оценка населением) и многое другое. 3. Не всё определяется демографией. Влияет и материальное положение в стране и перспективы страны (и их субъективная оценка населением) и многое другое. Масло-маслянисте...з циклу що первинне курка чи яйце...

Благополуччя в країні - впливає на демографію...демографія впливає на благополуччя...(якщо населення впевнене в майбутньому - йде ріст народжуваності..який через 20 років допомагає збільшити ВВП, але через 60 років навантажує ПФ...

ЛАД написав: 4. Пренебречь всем этим можно на коротких промежутках времени и то не всегда.

Но учитывая, что у нас в 2020-2021 практически ничего не менялось по сравнению с 2019, объяснить заметный рост смертности можно только ковидом.



Исходя из сказанного, Ваши попытки доказать безобидность ковида на основе цифр смертности 20 лет назад мне не интересны. 4. Пренебречь всем этим можно на коротких промежутках времени и то не всегда.Но учитывая, что у нас в 2020-2021 практически ничего не менялось по сравнению с 2019, объяснить заметный рост смертности можно только ковидом.Исходя из сказанного, Ваши попытки доказать безобидность ковида на основе цифр смертности 20 лет назад мне не интересны.

Я щось не врубився...

Народжуваність впливає на кількість смертей не через 2-3 роки,а через 60-70...

У нас смертність в 2005 - на 12% більша ніж в 2020 разом з ковідом... ЛАД написав: И, соответственно, спор с Hotab"ом.

К сожалению, в этом споре Вы пытаетесь доказать отсутствие(?, безобидность?) ковида неадекватными (ошибочными) аргументами. Приходится встревать. И, соответственно, спор с"ом.К сожалению, в этом споре Вы пытаетесь доказать отсутствие(?, безобидность?) ковида неадекватными (ошибочными) аргументами. Приходится встревать. А тепер

труси-хрестик

1 Я погодився на парі з хотабом при умові врахування тільки цифр по ковіду....

2 Він настоює на загальних цифрах по смерті...

3 Але 12% від 700 000 =84 000 різниці між загальною кількістю смертей - в 1,5 рази більша ніж кількість смертей від ковіду.

Це дуже нагадує ваше бажання за нуль висоти хвилі не рівень океану, а висоту хвилі від маріанської впадини....

Ясно що якщо до 50 м висоти хвилі (максимум) накласти 11000 м глибину впадини....то яка різниця хвиля має 49 чи 51 м? Вже легшеЯкщо основна маса помирає через 70 років.. то при чому тут 20?Масло-маслянисте...з циклу що первинне курка чи яйце...Благополуччя в країні - впливає на демографію...демографія впливає на благополуччя...(якщо населення впевнене в майбутньому - йде ріст народжуваності..який через 20 років допомагає збільшити ВВП, але через 60 років навантажує ПФ...Я щось не врубився...Народжуваність впливає на кількість смертей не через 2-3 роки,а через 60-70...У нас смертність в 2005 - на 12% більша ніж в 2020 разом з ковідом...А тепертруси-хрестик1 Я погодився на парі з хотабом при умові врахування тільки цифр по ковіду....2 Він настоює на загальних цифрах по смерті...3 Але 12% від 700 000 =84 000 різниці між загальною кількістю смертей - в 1,5 рази більша ніж кількість смертей від ковіду.Це дуже нагадує ваше бажання за нуль висоти хвилі не рівень океану, а висоту хвилі від маріанської впадини....Ясно що якщо до 50 м висоти хвилі (максимум) накласти 11000 м глибину впадини....то яка різниця хвиля має 49 чи 51 м? budivelnik

Повідомлень: 24694 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лип, 2021 17:43 Для хотаба і компанії

1 Так впливає народжуваність на смертність чи ні?



Моя відповідь - впливає , і десь в проміжку між 70-80 років, є рік в який помирає 8-10% ...так на хвилинку

рік____народилось

1990 __ 657,2 ___ 2009 __ 512,5

1991 __ 630,8 ___ 2010 __ 497,7

1992 __ 596,8 ___ 2011 __ 502,6

1993 __ 557,5 ___ 2012 __ 520,7

1994 __ 521,6 ___ 2013 __ 503,7

1995 __ 492,9 ___ 2014 __ 465,9

1996 __ 467,2 ___ 2015 __ 411,8

1997 __ 442,6 ___ 2016 __ 397

1998 __ 419,2 ___ 2017 __ 364

1999 __ 389,2 ___ 2018 __ 335,9

2000 __ 385,1 ___ 2019 __ 308,8

2001 __ 376,5 ___ 2020 __ 293,4

2002 __ 390,7

2003 __ 408,6

2004 __ 427,3

2005 __ 426,1

2006 __ 460,4

2007 __ 472,7

2008 __ 510,6





Візьмемо всього 4 роки

1990, 2001, 2012, 2020

Припустимо що через 75 років різниця дасть свій вплив у кількість смертей, тоді

2065 до 2076 (657-376)К * 8(-10)%=28000 смертей (+4%) до середньої загальної

2076 до 2087 (376-520)К*(8-10)%=-14000 смертей(-2,5%) до загальної

2087 до 2095(520-293)К*(8-10)%=22000 смертей (+4%) до середньої



Це ми побачили тільки один рік

А якщо звернути увагу на цифри навколо наших реперних точок...

Ясно що різниця ще більше виросте, бо рік до і рік після також дадуть свій вплив....

2 Чи не знаходите дивним що пік народжуваності 1990 і 2009 і найнижчі народжуваності в одному і тому ж інтервалі? Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 25 лип, 2021 17:52, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 24694 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лип, 2021 17:52 budivelnik

Так тобі ж ніхто не доказує, що причини, з яких смертність у 2005 році була на такому рівні, не є вартими уваги. Що з ними не треба було боротися, якщо була така можливість.

Там цифру могли додавати туберкульоз, ВІЧ, наслідки пияцтва, Чорнобилю, і т.д.



Наразі бачать КОВІД і реагують...

Як і в інших країнах.

І мабуть всоте ще й тобі треба нагадати, що даний рівень смертності в 2020 році, тобто з Ковідом -- це за умов боротьби з його поширенням, тобто з обмеженнями та направленням-перерозподілом ресурсів для лікування. detroytred

Повідомлень: 24472 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2002 раз. Подякували: 3217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лип, 2021 18:05 budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik

К вопросу о демографии.

1. Я не отрицаю наличие и влияние демографических волн. К вопросу о демографии.1. Яотрицаю наличие и влияние демографических волн. Вже легше ЛАД написав: 2. 20 лет в демографии это много - смена поколения. 2. 20 лет в демографии это много - смена поколения. Якщо основна маса помирає через 70 років.. то при чому тут 20? Вже легшеЯкщо основна маса помирає через 70 років.. то при чому тут 20?

Разберитесь, потом поговорим.



ЛАД написав: 3. Не всё определяется демографией. Влияет и материальное положение в стране и перспективы страны (и их субъективная оценка населением) и многое другое. 3. Не всё определяется демографией. Влияет и материальное положение в стране и перспективы страны (и их субъективная оценка населением) и многое другое. Масло-маслянисте...з циклу що первинне курка чи яйце...

Благополуччя в країні - впливає на демографію...демографія впливає на благополуччя...(якщо населення впевнене в майбутньому - йде ріст народжуваності..який через 20 років допомагає збільшити ВВП, але через 60 років навантажує ПФ... Масло-маслянисте...з циклу що первинне курка чи яйце...Благополуччя в країні - впливає на демографію...демографія впливає на благополуччя...(якщо населення впевнене в майбутньому - йде ріст народжуваності..який через 20 років допомагає збільшити ВВП, але через 60 років навантажує ПФ...

ВВП увеличить помогает, но не на душу населения.



ЛАД написав: 4. Пренебречь всем этим можно на коротких промежутках времени и то не всегда.

Но учитывая, что у нас в 2020-2021 практически ничего не менялось по сравнению с 2019, объяснить заметный рост смертности можно только ковидом.



Исходя из сказанного, Ваши попытки доказать безобидность ковида на основе цифр смертности 20 лет назад мне не интересны. 4. Пренебречь всем этим можно на коротких промежутках времени и то не всегда.Но учитывая, что у нас в 2020-2021 практически ничего не менялось по сравнению с 2019, объяснить заметный рост смертности можно только ковидом.Исходя из сказанного, Ваши попытки доказать безобидность ковида на основе цифр смертности 20 лет назад мне не интересны.

Я щось не врубився...

Народжуваність впливає на кількість смертей не через 2-3 роки,а через 60-70...

У нас смертність в 2005 - на 12% більша ніж в 2020 разом з ковідом... Я щось не врубився...Народжуваність впливає на кількість смертей не через 2-3 роки,а через 60-70...У нас смертність в 2005 - на 12% більша ніж в 2020 разом з ковідом...

Ваш ответ никак не связан с моими словами.



ЛАД написав: И, соответственно, спор с Hotab"ом.

К сожалению, в этом споре Вы пытаетесь доказать отсутствие(?, безобидность?) ковида неадекватными (ошибочными) аргументами. Приходится встревать. И, соответственно, спор с"ом.К сожалению, в этом споре Вы пытаетесь доказать отсутствие(?, безобидность?) ковида неадекватными (ошибочными) аргументами. Приходится встревать. А тепер

труси-хрестик

1 Я погодився на парі з хотабом при умові врахування тільки цифр по ковіду....

2 Він настоює на загальних цифрах по смерті...

3 Але 12% від 700 000 =84 000 різниці між загальною кількістю смертей - в 1,5 рази більша ніж кількість смертей від ковіду.

Це дуже нагадує ваше бажання за нуль висоти хвилі не рівень океану, а висоту хвилі від маріанської впадини....

Ясно що якщо до 50 м висоти хвилі (максимум) накласти 11000 м глибину впадини....то яка різниця хвиля має 49 чи 51 м? А тепертруси-хрестик1 Я погодився на парі з хотабом при умові врахування тільки цифр по ковіду....2 Він настоює на загальних цифрах по смерті...3 Але 12% від 700 000 =84 000 різниці між загальною кількістю смертей - в 1,5 рази більша ніж кількість смертей від ковіду.Це дуже нагадує ваше бажання за нуль висоти хвилі не рівень океану, а висоту хвилі від маріанської впадини....Ясно що якщо до 50 м висоти хвилі (максимум) накласти 11000 м глибину впадини....то яка різниця хвиля має 49 чи 51 м?

Крестик - это не ко мне. Я атеист.

А по хвилям - Вы именно это и делаете, доказывая что "хвиль немає". Разберитесь, потом поговорим.ВВП увеличить помогает, но не на душу населения.Ваш ответ никак не связан с моими словами.Крестик - это не ко мне. Я атеист.А по хвилям - Вы именно это и делаете, доказывая что "хвиль немає". ЛАД 2 Повідомлень: 19090 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4786 раз. Подякували: 4434 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3430343134323433 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7579 2476576

ЛОБ П'ят 23 лип, 2021 13:06