Вкладчик1234 написав:По началу гоняли "качка по Днепру" и запрещали прогулки более 1 чел на 500м.
Я, когда не знаю, есть ли в розетке напряжение и не имею возможности проверить это, одеваю резиновые перчатки. Наверное тому, кто знает, что подъезд обесточен, это очень смешно выглядит. Но мне так спокойнее, чем всем будет смешно, если меня начнет трусить.
Дошло? Или "срана" не даёт?
Вкладчик1234 написав:Соответственно - почему Днепр не выглядит как Инд и Ганг?
Потому что систематически локдаунят. Ты запиши себе где-то. Часто задаешь эти вопросы.
+ население вдоль этих рек несколько отличается по численности. + другие похоронные традиции. + не видел фото с трупами, массово плывущими по Инду и Гангу.
ЛАД написав:budivelnik К вопросу о демографии. 1. Я не отрицаю наличие и влияние демографических волн.
Вже легше
ЛАД написав:2. 20 лет в демографии это много - смена поколения.
Якщо основна маса помирає через 70 років.. то при чому тут 20?
ЛАД написав:3. Не всё определяется демографией. Влияет и материальное положение в стране и перспективы страны (и их субъективная оценка населением) и многое другое.
Масло-маслянисте...з циклу що первинне курка чи яйце... Благополуччя в країні - впливає на демографію...демографія впливає на благополуччя...(якщо населення впевнене в майбутньому - йде ріст народжуваності..який через 20 років допомагає збільшити ВВП, але через 60 років навантажує ПФ...
ЛАД написав:4. Пренебречь всем этим можно на коротких промежутках времени и то не всегда. Но учитывая, что у нас в 2020-2021 практически ничего не менялось по сравнению с 2019, объяснить заметный рост смертности можно только ковидом.
Исходя из сказанного, Ваши попытки доказать безобидность ковида на основе цифр смертности 20 лет назад мне не интересны.
Я щось не врубився... Народжуваність впливає на кількість смертей не через 2-3 роки,а через 60-70... У нас смертність в 2005 - на 12% більша ніж в 2020 разом з ковідом...
ЛАД написав:И, соответственно, спор с Hotab"ом. К сожалению, в этом споре Вы пытаетесь доказать отсутствие(?, безобидность?) ковида неадекватными (ошибочными) аргументами. Приходится встревать.
А тепер труси-хрестик 1 Я погодився на парі з хотабом при умові врахування тільки цифр по ковіду.... 2 Він настоює на загальних цифрах по смерті... 3 Але 12% від 700 000 =84 000 різниці між загальною кількістю смертей - в 1,5 рази більша ніж кількість смертей від ковіду. Це дуже нагадує ваше бажання за нуль висоти хвилі не рівень океану, а висоту хвилі від маріанської впадини.... Ясно що якщо до 50 м висоти хвилі (максимум) накласти 11000 м глибину впадини....то яка різниця хвиля має 49 чи 51 м?
Візьмемо всього 4 роки 1990, 2001, 2012, 2020 Припустимо що через 75 років різниця дасть свій вплив у кількість смертей, тоді 2065 до 2076 (657-376)К * 8(-10)%=28000 смертей (+4%) до середньої загальної 2076 до 2087 (376-520)К*(8-10)%=-14000 смертей(-2,5%) до загальної 2087 до 2095(520-293)К*(8-10)%=22000 смертей (+4%) до середньої
Це ми побачили тільки один рік А якщо звернути увагу на цифри навколо наших реперних точок... Ясно що різниця ще більше виросте, бо рік до і рік після також дадуть свій вплив.... 2 Чи не знаходите дивним що пік народжуваності 1990 і 2009 і найнижчі народжуваності в одному і тому ж інтервалі?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 25 лип, 2021 17:52, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik Так тобі ж ніхто не доказує, що причини, з яких смертність у 2005 році була на такому рівні, не є вартими уваги. Що з ними не треба було боротися, якщо була така можливість. Там цифру могли додавати туберкульоз, ВІЧ, наслідки пияцтва, Чорнобилю, і т.д.
Наразі бачать КОВІД і реагують... Як і в інших країнах. І мабуть всоте ще й тобі треба нагадати, що даний рівень смертності в 2020 році, тобто з Ковідом -- це за умов боротьби з його поширенням, тобто з обмеженнями та направленням-перерозподілом ресурсів для лікування.
ЛАД написав:budivelnik К вопросу о демографии. 1. Я не отрицаю наличие и влияние демографических волн.
Вже легше
ЛАД написав:2. 20 лет в демографии это много - смена поколения.
Якщо основна маса помирає через 70 років.. то при чому тут 20?
Разберитесь, потом поговорим.
ЛАД написав:3. Не всё определяется демографией. Влияет и материальное положение в стране и перспективы страны (и их субъективная оценка населением) и многое другое.
Масло-маслянисте...з циклу що первинне курка чи яйце... Благополуччя в країні - впливає на демографію...демографія впливає на благополуччя...(якщо населення впевнене в майбутньому - йде ріст народжуваності..який через 20 років допомагає збільшити ВВП, але через 60 років навантажує ПФ...
ВВП увеличить помогает, но не на душу населения.
ЛАД написав:4. Пренебречь всем этим можно на коротких промежутках времени и то не всегда. Но учитывая, что у нас в 2020-2021 практически ничего не менялось по сравнению с 2019, объяснить заметный рост смертности можно только ковидом.
Исходя из сказанного, Ваши попытки доказать безобидность ковида на основе цифр смертности 20 лет назад мне не интересны.
Я щось не врубився... Народжуваність впливає на кількість смертей не через 2-3 роки,а через 60-70... У нас смертність в 2005 - на 12% більша ніж в 2020 разом з ковідом...
Ваш ответ никак не связан с моими словами.
ЛАД написав:И, соответственно, спор с Hotab"ом. К сожалению, в этом споре Вы пытаетесь доказать отсутствие(?, безобидность?) ковида неадекватными (ошибочными) аргументами. Приходится встревать.
А тепер труси-хрестик 1 Я погодився на парі з хотабом при умові врахування тільки цифр по ковіду.... 2 Він настоює на загальних цифрах по смерті... 3 Але 12% від 700 000 =84 000 різниці між загальною кількістю смертей - в 1,5 рази більша ніж кількість смертей від ковіду. Це дуже нагадує ваше бажання за нуль висоти хвилі не рівень океану, а висоту хвилі від маріанської впадини.... Ясно що якщо до 50 м висоти хвилі (максимум) накласти 11000 м глибину впадини....то яка різниця хвиля має 49 чи 51 м?
Крестик - это не ко мне. Я атеист. А по хвилям - Вы именно это и делаете, доказывая что "хвиль немає".
Що там розбиратись? 1 Я повідомленням вище , показав статистичні данні де 1990+ 11 років народжуваність падає, 2001 + 8 років народжуваність росте 2009 + 11 років народжуваність падає. 2 Таким чином через 75+/-2 роки Летальність (рік+/-2роки) 2065 + 11 років к-сть смертей падає 2076 + 8 років к-сть смертей росте 2084 + 11 років к-сть смертей падає...
ЛАД написав:ВВП увеличить помогает, но не на душу населения.
Ну-ну.... Для загального розвитку Є 40 млн населення і два варіанти розподілу цього населення Перший - 10 млн діти + 25 млн працюючі+5 млн пенсіонери Другий - 10 млн діти + 15 млн працюючі+15 млн пенсіонери.... При якому варіанті буде вищим ВВП і краще буде жити всім, а в якому гірше
ЛАД написав:А по хвилям - Вы именно это и делаете, доказывая что "хвиль немає".
Як називається тоЙ , ХТО КОЛИ НЕ РОЗУМІЄ - ТО ПРИДУМАЄ? Отже без привязки до математичного значення хвиля... 1 Що таке кількість смертей? Це сума графіків,загальною кількість в приблизно 50(для кожної причини своя кількість) і в середньому в рік ця сума графіків дає 600 000+/- випадків Але кожен з цих графіків не завжди має величину більше ніж 1 і ніколи не має величини в мінус. Таким чином ми отримуємо хвилю з періодом (станом на зараз 30 років,але він постійно подовжується) і абсолютним значенням по амплітуді(для України максимум 782 200) 2 На кожен з цих графіків впливають свої причини... війни,нещасні випадки, магнітні бурі,епідемії)... І ще одне - деколи ці 50 причин одна одну змінюють... 3 Тому я погоджувався порівнювати ковід з ковідом....І погоджувався розглядати зміну амплітуди хвилі в різні роки від ковіду.. Станом на сьогодні від ковіду___________________________________________загальні причини 2020 рік - 19000+/-____________________________________618000 2021 рік - вже є 31000 смертей і я прогнозую ще +10000_____620000? 2022 рік - я прогнозую 10 000 смертей____________________610000? Поясніть мені Навіщо мені розглядаючи графік який становить менше 5%(вплив ковіду) амплітуди основного - порівнювати його з основним..де вплив зовнішніх чинників( як то народжуваність у 1940-1950 роках) могла внести похибку яка більша ніж вся величина впливу ковіду, при чому як в сторону збільшення смертності(тобто підсилюючи враження від впливу ковіду, так і в сторону зменшення,послаблюючи враження від впливу ковіду?
budivelnik написав:десь в проміжку між 70-80 років, є рік в який помирає 8-10% ...
На чем основано это утверждение, если даже вы сами разобрались и составили график, как будет умирать контрольная группа из 100 человек. Вроде ж пришли к выводу, что между 70 и 74 (5 лет) умрет 12 %, а между 75 и 79 (5 лет) умрет 14%>. Почему должен быть "1 рік, коли помре 10%?? Кто-то прочитает сводку держстата и скажет себе "держстат всем отвёл по 71.5 году, я достиг. Мне пора!" Взял простынку,завернулся и пополз в крематорий??
Смотрите, при желании можно найти данные держстата не по 5 лет,а по каждому возрасту. В каком возрасте сколько умерло в 2019 году. Снова привести к количеству людей в группе и решить прошлую задачу. Но уже по каждому году,а не 5-летке. Поверьте,не найдете вы такого волшебного года, когда умрет 10% всех. Нет этому даже ни причин, ни логического объяснения.
budivelnik написав:2065 до 2076 (657-376)К * 8(-10)%=28000 смертей (+4%) до середньої загальної
2065 и 2076 годы не только не соседние, но даже не в одной пятилетке)). Каким образом они могут дать нам всплеск смертности в соседних годах?? (а мы говорим о росте в большинстве стран мира, в том числе Украине именно в соседних годах. причем страны с совершенно разной рождаемостью и средней продолжительность южизни) З.Ы. Исходя из этого, нет смысла дальше рассматривать вашу таблицу. (вы тратите очень много времени,пуская себя по ложному пути. Зачем? )
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 лип, 2021 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Я розумію, що для ковід-переляканих основний та улюблений показник - це смертність. Але може варто дивитися ширше і помічати також спад народжуваності, наслідки якої відбиваються на багатьох економічних показниках, у т.ч. ВВП. А народжуваність в Україні знизилася на 40% за 10 років. У 2020 році в Україні зафіксовано найнижчу народжуваність за останні 10 років.Вона склала 293 457 осiб, тоді коли смертність сягнула 616 835 осiб. https://lb.ua/society/2021/03/09/479412 ... lasya.html Порівняйте збитки від летальності та від спаду народжуваності через ковід/локдауни Не така страшна ваша смертність, яка здебільшого полегшила навантаження на пенсійний фонд, як ті локдауни, що вже призвели до набагато гірших речей, як от: збитковість бізнесу, зростання безробіття, спад народжуваності, спад освіченості через неналежне дистанційне навчання тощо.
fler написав:народжуваність в Україні знизилася на 40% за 10 років.
Вы можете это исправить. Я могу помочь. Когда приступаем?
10 лет падает рождаемость. Зачем это в этой теме?? И что можете изменить Вы (кроме того, что я предложил)?? Корона влияет на рождаемость. Скорее всего . Она упадет ещё большими темпами. Наверное. Это однозначно плохо. И хуже, чем рост смертности. Но спасать людей хоть как-то можно,а вот заставлять рожать , когда люди опасаются неизвестности - сложнее. Когда победят корону, желающие заводить детей их заведут. Вы сколько вместо себя и мужа репродуцировали?
З.Ы. Вы своими рассказами о "без пенсов даже лучше" можете скатиться к какому-то фашизму. Типа "после 60 можно отправить в крематорий , а деньги сэкономленные на пенсиях отдать мамам троих детей и более".
fler написав:Я розумію, що для ковід-переляканих основний та улюблений показник - це смертність. Але може варто дивитися ширше і помічати також спад народжуваності, наслідки якої відбиваються на багатьох економічних показниках, у т.ч. ВВП. А народжуваність в Україні знизилася на 40% за 10 років. У 2020 році в Україні зафіксовано найнижчу народжуваність за останні 10 років.Вона склала 293 457 осiб, тоді коли смертність сягнула 616 835 осiб. https://lb.ua/society/2021/03/09/479412 ... lasya.html Порівняйте збитки від летальності та від спаду народжуваності через ковід/локдауни Не така страшна ваша смертність, яка здебільшого полегшила навантаження на пенсійний фонд, як ті локдауни, що вже призвели до набагато гірших речей, як от: збитковість бізнесу, зростання безробіття, спад народжуваності, спад освіченості через неналежне дистанційне навчання тощо.
Бизнес на похоронах и рождаемость по 13-14 детей при высокой смертности. Вернёмся в 18 век, нафиг эти научные прогрессы, только вредят )))