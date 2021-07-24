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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3431343234333434

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 42
Мені вже зробили щеплення
43%
18
Не можу за станом здоров'я
7%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
12%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
17%
7
Ще в роздумах
12%
5
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 19:33

  Hotab написав:
  fler написав:народжуваність в Україні знизилася на 40% за 10 років.


Вы можете это исправить. Я могу помочь.
Когда приступаем?


:lol: Вы не перестаете меня удивлять.

  Hotab написав:10 лет падает рождаемость. Зачем это в этой теме?? И что можете изменить Вы (кроме того, что я предложил)??


Наука может и делает это. Давят на власть разными способами, объясняя по-научному, что напр., от локдауна больше зла, чем пользы и т.д.

  Hotab написав:Но спасать людей хоть как-то можно,а вот заставлять рожать - сложнее.


Вам, наверное, не известно, что основной прирост населения дают бедные страны?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 19:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Вам, наверное, не известно, что основной прирост населения дают бедные страны?


Тогда мы на верном пути?? Ввести полный локдаун навсегда , убить весь бизнес и поднять рождаемость в нищей стране??
Я не пойму вас,за что и против чего вы. :D

  fler написав:Вы не перестаете меня удивлять.

Ничего личного, только репродукция, я очень переживаю за рождаемость в стране.))





  fler написав:Наука может и делает это.


Если бы вы ей верили. Она говорит "скорее прививайтесь,одолейте болезнь и живите без ограничений". А вы вроде бы и за рождаемость, но вот делаете все,чтобы это все продолжалось вечно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:00

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Разберитесь, потом поговорим.
Що там розбиратись?
.....

Господи! А я до сих пор считал себя занудой!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Страшилки на ночь глядя для "перестрашених" :D Cегодня сфотографировал на улице моего города, в центре Израиля, такой персонаж - https://b.radikal.ru/b42/2107/62/2008fa792799.jpg. А позже вечером прочитал
следущие новости из рашки -https://mednovelty.ru/news/1130429?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Совпадение? :roll:
roberto dark
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