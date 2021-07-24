Вы не перестаете меня удивлять.
Наука может и делает это. Давят на власть разными способами, объясняя по-научному, что напр., от локдауна больше зла, чем пользы и т.д.
Вам, наверное, не известно, что основной прирост населения дают бедные страны?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 лип, 2021 19:33
Вы не перестаете меня удивлять.
Наука может и делает это. Давят на власть разными способами, объясняя по-научному, что напр., от локдауна больше зла, чем пользы и т.д.
Вам, наверное, не известно, что основной прирост населения дают бедные страны?
Додано: Нед 25 лип, 2021 19:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Тогда мы на верном пути?? Ввести полный локдаун навсегда , убить весь бизнес и поднять рождаемость в нищей стране??
Я не пойму вас,за что и против чего вы.
Ничего личного, только репродукция, я очень переживаю за рождаемость в стране.))
Если бы вы ей верили. Она говорит "скорее прививайтесь,одолейте болезнь и живите без ограничений". А вы вроде бы и за рождаемость, но вот делаете все,чтобы это все продолжалось вечно.
Додано: Нед 25 лип, 2021 20:00
Додано: Нед 25 лип, 2021 20:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Страшилки на ночь глядя для "перестрашених" Cегодня сфотографировал на улице моего города, в центре Израиля, такой персонаж -
следущие новости из рашки -
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