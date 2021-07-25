Додано: Нед 25 лип, 2021 19:45

fler написав: Вам, наверное, не известно, что основной прирост населения дают бедные страны? Вам, наверное, не известно, что основной прирост населения дают бедные страны?

fler написав: Вы не перестаете меня удивлять. Вы не перестаете меня удивлять.

fler написав: Наука может и делает это. Наука может и делает это.

Тогда мы на верном пути?? Ввести полный локдаун навсегда , убить весь бизнес и поднять рождаемость в нищей стране??Я не пойму вас,за что и против чего вы.Ничего личного, только репродукция, я очень переживаю за рождаемость в стране.))Если бы вы ей верили. Она говорит "скорее прививайтесь,одолейте болезнь и живите без ограничений". А вы вроде бы и за рождаемость, но вот делаете все,чтобы это все продолжалось вечно.